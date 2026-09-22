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Rosnąca niechęć pomiędzy obozami Jarosława Kaczyńskiego i Mateusza Morawieckiego nie jest wyreżyserowana. Niedawni koledzy z partii, klubu i rządu Zjednoczonej Prawicy teraz się wyzywają, odmawiają sobie patriotyzmu, a nawet określają mianem "zdrajców" czy "szkodników".

Po tym, jak Marcin Horała z Rozwoju Plus został wicemarszałkiem Sejmu, emocje w obu obozach puściły. Słychać to w oficjalnych i nieoficjalnych rozmowach. Dowody poniżej. I to może być dopiero początek walki o prawicowych wyborców, bo każda ze stron pracuje nad wyborczą strategią.

Współpracownik Mateusza Morawieckiego relacjonuje, że zaczepki niedawnych kolegów z PiS zdarzają się w światłach kamer, ale i poza nimi.

- Atakują nas bardziej niż Tuska. Niektórzy najbardziej tępi PiS-owcy rzucali się do nas nawet na korytarzach sejmowych czy przed Sejmem, kiedy po prostu obok siebie przechodziliśmy - mówi przedstawiciel Rozwoju Plus.

Jego słowa o "tępych PiS-owcach" oddają poziom napięcia. - Część dawnych kolegów występuje w roli skrajnych oszołomów. Mam wrażenie, że uwierzyli we własną propagandę i robią kolejne szopki na potrzeby Telewizji Republika - wyjaśnia.