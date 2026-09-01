Ludzie Morawieckiego szykują ruch w Sejmie. "Naturalny kandydat"

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Klub Rozwój Plus przygotował projekt uchwały zwiększającej liczbę wicemarszałków Sejmu - dowiadujemy się nieoficjalnie. Ma zostać złożony podczas rozpoczynającego się w środę posiedzenia. Ludzie Mateusza Morawieckiego chcą mieć własnego przedstawiciela w Prezydium Sejmu. Kto może nim zostać? W kuluarach najczęściej pada jedno nazwisko.Artykuł dostępny w subskrypcji
Ludzie Mateusza Morawieckiego, którzy pod koniec lipca opuścili klub PiS i założyli własny, zapewniają, że w nowy polityczny sezon wchodzą z "gotowym planem". Ma być "ciężka praca", wychodzenie naprzeciw kolejnym wyzwaniom i prezentacja projektów ustaw. Najpierw jednak trzeba dokończyć kwestie organizacyjne.