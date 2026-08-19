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"10 filarów" Morawieckiego. Prawdziwa przemiana czy polityczny cynizm

Ewelina Kwiatkowska
Ewelina Kwiatkowska
Według ekspertów Mateusz Morawiecki w nowej odsłonie próbuje stworzyć "produkt w miarę nowoczesny"
Według ekspertów Mateusz Morawiecki w nowej odsłonie próbuje stworzyć "produkt w miarę nowoczesny"
Źródło zdj. gł.: Leszek Szymański/PAP
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Mateusz Morawiecki ogłosił "10 filarów dla Polski", na których chce budować państwo, jeśli tylko wróci do władzy. Sęk w tym, że owe filary obrazują jego dotychczasowe klęski, a nawet zmianę politycznego myślenia. Były premier wobec samego siebie zastosował jednak politykę grubej kreski. Zadziała? Artykuł dostępny w subskrypcji

Tą deklaracją niektórych zaskoczył, a wiele kobiet po prostu wkurzył. 26 lipca były premier Mateusz Morawiecki pokazał się na swoich profilach w koszulce "Wspieramy kobiety", którą dostał od jednego ze stowarzyszeń i napisał, że "będzie ją nosił z dumą".

"Co za hipokryzja" - oceniła posłanka Lewicy Katarzyna Kotula. I przypomniała, że to za rządów Morawieckiego wobec kobiet protestujących w obronie swoich praw policja stosowała przemoc; że to wtedy zlikwidowano państwowe dofinansowanie do programu in vitro.

"Typie! Ty wspierasz kobiety?" - zareagowała na Morawieckiego w koszulce minister edukacji Barbara Nowacka, którą to w listopadzie 2020 roku na manifestacji Strajku Kobiet policja potraktowała gazem pieprzowym w oczy.

"Kobiety pamiętają!" - niosło się w komentarzach będących reakcją na wpis Morawieckiego.

Bo gdy w 2020 roku Trybunał Konstytucyjny zaostrzył prawo aborcyjne w Polsce, a kobiety masowo wychodziły na ulicę - o wsparciu ze strony rządu Morawieckiego mowy nie było. A w założonym przez niego w kwietniu 2026 roku stowarzyszeniu Rozwój Plus jest ośmioro parlamentarzystów, którzy w 2019 roku podpisali się pod poselskim wnioskiem do TK o zmianę prawa: Robert Gontarz, Fryderyk Kapinos, Andrzej Kryj, Anna Kwiecień, Paweł Rychlik, Sławomir Skwarek, Piotr Uściński i Ireneusz Zyska.

Czy Morawiecki naprawdę sądzi, że kobiety nie pamiętają? - To jest efekt kalkulacji, a nie żadnej zmiany, która nastąpiła w nim czy w jego ludziach - ocenia profesor Agnieszka Kasińska-Metryka, politolożka z Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach. - Politycy nie takie grzechy popełniają i są im one wybaczane. Dlatego Mateusz Morawiecki zastosował wobec siebie politykę grubej kreski.

Dowodem na to może być "10 filarów dla Polski". Były premier przedstawił je jako "fundamenty państwa, które chce tworzyć". Są wśród nich filary upadłe niczym bloki Elektrowni Ostrołęka; są filary niepewne jak Polski Ład; są też filary widma przypominające samochód Izera.

Te 10 zasad stowarzyszenia Rozwój Plus ma "definiować każdy projekt" ugrupowania Morawieckiego
Te 10 zasad stowarzyszenia Rozwój Plus ma "definiować każdy projekt" ugrupowania Morawieckiego
Źródło zdjęcia: x.com/Katarzyna Korzeniowska

Morawiecki obiecuje teraz konsekwencję w realizacji tych 10 zasad. Tymczasem niektóre przypominają o jego niekonsekwencji czy nawet zmianie zdania.

"Najpierw wprowadził, teraz będzie walczył"

Morawiecki opublikował "10 filarów dla Polski" na swoim profilu w serwisie X 28 lipca 2026 roku. Komentarze pod tym postem są bezlitosne: "Ma pan brata bliźniaka? Bo jakoś innego Pana pamiętam"; "A gdzie rozliczenie kilku lat pańskich rządów? Jakieś posypanie głowy popiołem? Jakaś refleksja?"

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Tagi:
Mateusz MorawieckiRozwój PlusPrawo i Sprawiedliwość
Ewelina Kwiatkowska
Ewelina Kwiatkowska
Dziennikarka tvn24.pl
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