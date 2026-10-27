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Proces Karol Nawrocki kontra Onet. Antoni Macierewicz próbował wejść na rozprawę

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Antoni Macierewicz
Proces Nawrocki kontra Onet. Macierewicz próbował wejść na rozprawę
Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: TVN24
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W czasie rozprawy w procesie Karola Nawrockiego przeciwko wydawcy Onetu na salę rozpraw w warszawskim sądzie okręgowym próbował wejść poseł PiS Antoni Macierewicz, ale sąd go wyprosił - przekazała reporterka TVN24 Dominika Ziółkowska. Jak dodała, polityk nie miał przepustki.

We wtorek w warszawskim sądzie okręgowym ruszyła pierwsza jawna dla opinii publicznej rozprawa w procesie z powództwa prezydenta Karola Nawrockiego przeciwko właścicielowi Onetu. Sąd zdecydował, że nie może być pokazywana na żywo.

Reporterka TVN24 Dominika Ziółkowska poinformowała, że w czasie rozprawy na salę próbował wejść poseł PiS, były szef MON Antoni Macierewicz, ale sąd go wyprosił. Dodała, że polityk nie miał przepustki.

Antoni Macierewicz w warszawskim sądzie okręgowym
Antoni Macierewicz w warszawskim sądzie okręgowym
Źródło zdjęcia: TVN24

Proces Nawrockiego kontra Onet do tej pory za zamkniętymi drzwiami

Pierwsza rozprawa w procesie miała miejsce 15 września. Do tej pory wszystkie posiedzenia odbywały się za zamkniętymi drzwiami.

Pozew Nawrockiego o ochronę dóbr osobistych przeciwko spółce Ringier Axel Springer Polska dotyczy opublikowanego w maju 2025 roku artykułu "Karol Nawrocki i tajemnice Grand Hotelu". Wedle tego tekstu, Nawrocki jako ochroniarz w sopockim Grand Hotelu miał uczestniczyć w "procederze sprowadzania prostytutek" dla gości. 

Materiał opublikowany został w czasie, gdy w kraju trwała kampania wyborcza, a Nawrocki wówczas był jednym z kandydatów na prezydenta.

Nawrocki złożył też prywatny akt oskarżenia o zniesławienie przeciwko autorom tekstu - Andrzejowi Stankiewiczowi i Jackowi Harłukowiczowi. Tę sprawę rozpozna z kolei sąd karny.

Źródło: TVN24, PAP
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Tagi:
Antoni MacierewiczSądKarol NawrockiMedia
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