Proces Karol Nawrocki kontra Onet. Antoni Macierewicz próbował wejść na rozprawę
We wtorek w warszawskim sądzie okręgowym ruszyła pierwsza jawna dla opinii publicznej rozprawa w procesie z powództwa prezydenta Karola Nawrockiego przeciwko właścicielowi Onetu. Sąd zdecydował, że nie może być pokazywana na żywo.
Reporterka TVN24 Dominika Ziółkowska poinformowała, że w czasie rozprawy na salę próbował wejść poseł PiS, były szef MON Antoni Macierewicz, ale sąd go wyprosił. Dodała, że polityk nie miał przepustki.
Proces Nawrockiego kontra Onet do tej pory za zamkniętymi drzwiami
Pierwsza rozprawa w procesie miała miejsce 15 września. Do tej pory wszystkie posiedzenia odbywały się za zamkniętymi drzwiami.
Pozew Nawrockiego o ochronę dóbr osobistych przeciwko spółce Ringier Axel Springer Polska dotyczy opublikowanego w maju 2025 roku artykułu "Karol Nawrocki i tajemnice Grand Hotelu". Wedle tego tekstu, Nawrocki jako ochroniarz w sopockim Grand Hotelu miał uczestniczyć w "procederze sprowadzania prostytutek" dla gości.
Materiał opublikowany został w czasie, gdy w kraju trwała kampania wyborcza, a Nawrocki wówczas był jednym z kandydatów na prezydenta.
Nawrocki złożył też prywatny akt oskarżenia o zniesławienie przeciwko autorom tekstu - Andrzejowi Stankiewiczowi i Jackowi Harłukowiczowi. Tę sprawę rozpozna z kolei sąd karny.