Polska

Rozporządzenie w sprawie transkrypcji aktów małżeńskich podpisane

Związki partnerskie
Co oznacza podpisanie rozporządzenia w sprawie transkrypcji aktów małżeńskich?
Ministrowie spraw wewnętrznych i administracji oraz cyfryzacji podpisali rozporządzenie dotyczące transkrypcji aktów małżeństwa par jednopłciowych zawartych za granicą. Rozporządzenie dopuszcza przeniesienie zagranicznego aktu do polskiego rejestru stanu cywilnego niezależnie od płci małżonków.

"Transkrypcja małżeństw jednopłciowych w całym kraju staje się faktem! Wspólnie z Marcinem Kierwinskim podpisaliśmy rozporządzenie wprowadzające nowe wzory aktu małżeństwa. Historia dzieje się na naszych oczach. Dzięki tej zmianie w każdym Urzędzie Stanu Cywilnego w Polsce możliwa będzie transkrypcja małżeństw jednopłciowych zawartych za granicą" - napisał Krzysztof Gawkowski, minister cyfryzacji. "Państwo będzie traktować wszystkich obywateli z godnością i szacunkiem. Polska administracja jest nowoczesna, sprawna i równa dla wszystkich" - dodał.

"Właśnie podpisałem rozporządzenie ws transkrypcji małżeństw zawartych za granicą. Dziękuję Krzysztofowi Gawkowskiemu za współpracę. Tak jak obiecaliśmy rozporządzenie wchodzi w życie. Wyroki sądów zawsze będą wykonywane" - czytamy we wpisie Kierwińskiego.

Podpisanie rozporządzenia skomentowała też była ministra ds. równości Katarzyna Kotula. "To historyczny dzień dla równości i godności. Bo miłość to miłość, a Państwo swoich obywateli musi traktować z szacunkiem" - napisała na X. 

Według nowego wzoru aktu małżeństwa, dotychczasowe oznaczenia "mężczyzna" i "kobieta" - umieszczone w osobnych rubrykach - mają zostać zastąpione w obu przypadkach zapisem "mężczyzna/kobieta". Oznacza to, że w jednym akcie małżeństwa będzie można oznaczyć dwóch mężczyzn lub dwie kobiety. - To będzie system wybieralny, dana osoba będzie wskazywać, czy jest kobietą, czy mężczyzną - wyjaśnił szef MSWiA Marcin Kierwiński.

Naczelny Sąd Administracyjny orzekł w marcu o transkrypcji do polskiego rejestru stanu cywilnego aktu małżeństwa dwóch Polaków zawartego legalnie w 2018 roku w Berlinie. Sąd nakazał urzędowi stanu cywilnego dokonanie wpisu. Od marca NSA nakazał transkrypcję aktów małżeństwa w sumie siedmiu par jednopłciowych. 

Decyzje NSA zostały podjęte na kanwie wyroku TSUE z listopada ubiegłego roku. Zgodnie z orzeczeniem państwa członkowskie mają obowiązek uznać małżeństwo pary tej samej płci zawarte legalnie w innym kraju Unii Europejskiej, nawet jeśli prawo tego państwa nie uznaje związków jednopłciowych. 

Respektowanie orzeczeń NSA i TSUE podzieliło koalicję. Początkowo resort cyfryzacji przygotował zmianę przepisów i wzór dokumentu, w którym były rubryki "małżonek pierwszy" i "małżonek drugi", ale MSWiA oraz ministerstwa związane z PSL były krytyczne wobec tego rozwiązania. 

W maju, kilka miesięcy po wiążącym dla Polski orzeczeniu TSUE, premier Donald Tusk publicznie zobowiązał przed posiedzeniem rządu ministrów cyfryzacji i MSWiA do przygotowania odpowiedniego rozporządzenia. Przeprosił też osoby, które "przez długie lata czuły się odrzucane, upokarzane". - Państwo tu przez wiele lat nie zdawało egzaminu - oznajmił. 

Po tej zapowiedzi przygotowanie odpowiedniej regulacji prawnej przyspieszyło. 

Aleksandra Sapeta
