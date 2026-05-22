Polska Rozporządzenie w sprawie transkrypcji aktów małżeńskich podpisane

Co oznacza podpisanie rozporządzenia w sprawie transkrypcji aktów małżeńskich? Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: Shutterstock

"Transkrypcja małżeństw jednopłciowych w całym kraju staje się faktem! Wspólnie z Marcinem Kierwinskim podpisaliśmy rozporządzenie wprowadzające nowe wzory aktu małżeństwa. Historia dzieje się na naszych oczach. Dzięki tej zmianie w każdym Urzędzie Stanu Cywilnego w Polsce możliwa będzie transkrypcja małżeństw jednopłciowych zawartych za granicą" - napisał Krzysztof Gawkowski, minister cyfryzacji. "Państwo będzie traktować wszystkich obywateli z godnością i szacunkiem. Polska administracja jest nowoczesna, sprawna i równa dla wszystkich" - dodał.

— Krzysztof Gawkowski (@KGawkowski) May 22, 2026

"Właśnie podpisałem rozporządzenie ws transkrypcji małżeństw zawartych za granicą. Dziękuję Krzysztofowi Gawkowskiemu za współpracę. Tak jak obiecaliśmy rozporządzenie wchodzi w życie. Wyroki sądów zawsze będą wykonywane" - czytamy we wpisie Kierwińskiego.

Wlasnie podpisałem rozporządzenie ws transkrypcji małżeństw zawartych za granicą. Dziękuję @KGawkowski za współpracę. Tak jak obiecaliśmy rozporządzenie wchodzi w życie. Wyroki sądów zawsze będą wykonywane. — Marcin Kierwiński (@MKierwinski) May 22, 2026 Rozwiń Kierwiński podpisał rozporządzenie dotyczące aktów małżeńskich Źródło: X

Podpisanie rozporządzenia skomentowała też była ministra ds. równości Katarzyna Kotula. "To historyczny dzień dla równości i godności. Bo miłość to miłość, a Państwo swoich obywateli musi traktować z szacunkiem" - napisała na X.

Rozporządzenie, dzięki któremu transkrypcja małżeństw jednopłciowych zawartych za granicą będzie możliwa w każdym Urzędzie Stanu Cywilnego w całej Polsce - podpisane! ✅



— Katarzyna Kotula (@KotulaKat) May 22, 2026

Według nowego wzoru aktu małżeństwa, dotychczasowe oznaczenia "mężczyzna" i "kobieta" - umieszczone w osobnych rubrykach - mają zostać zastąpione w obu przypadkach zapisem "mężczyzna/kobieta". Oznacza to, że w jednym akcie małżeństwa będzie można oznaczyć dwóch mężczyzn lub dwie kobiety. - To będzie system wybieralny, dana osoba będzie wskazywać, czy jest kobietą, czy mężczyzną - wyjaśnił szef MSWiA Marcin Kierwiński.

Wyrok TSUE o małżeństwach jednopłciowych

Naczelny Sąd Administracyjny orzekł w marcu o transkrypcji do polskiego rejestru stanu cywilnego aktu małżeństwa dwóch Polaków zawartego legalnie w 2018 roku w Berlinie. Sąd nakazał urzędowi stanu cywilnego dokonanie wpisu. Od marca NSA nakazał transkrypcję aktów małżeństwa w sumie siedmiu par jednopłciowych.

Decyzje NSA zostały podjęte na kanwie wyroku TSUE z listopada ubiegłego roku. Zgodnie z orzeczeniem państwa członkowskie mają obowiązek uznać małżeństwo pary tej samej płci zawarte legalnie w innym kraju Unii Europejskiej, nawet jeśli prawo tego państwa nie uznaje związków jednopłciowych.

Respektowanie orzeczeń NSA i TSUE podzieliło koalicję. Początkowo resort cyfryzacji przygotował zmianę przepisów i wzór dokumentu, w którym były rubryki "małżonek pierwszy" i "małżonek drugi", ale MSWiA oraz ministerstwa związane z PSL były krytyczne wobec tego rozwiązania.

W maju, kilka miesięcy po wiążącym dla Polski orzeczeniu TSUE, premier Donald Tusk publicznie zobowiązał przed posiedzeniem rządu ministrów cyfryzacji i MSWiA do przygotowania odpowiedniego rozporządzenia. Przeprosił też osoby, które "przez długie lata czuły się odrzucane, upokarzane". - Państwo tu przez wiele lat nie zdawało egzaminu - oznajmił.

Po tej zapowiedzi przygotowanie odpowiedniej regulacji prawnej przyspieszyło.

Redagował ads