Minister edukacji do uczniów: uczycie się w polskiej szkole, macie polskie obowiązki

Do szkoły przychodzi się nie tylko po to, żeby zdobywać nową wiedzę. Musicie poznać, czym jest dobro, a czym jest zło, potrafić to odróżniać - mówił minister edukacji narodowej Dariusz Piontkowski na uroczystości rozpoczęcia roku w szkole w Łapach. Dodał, że uczniowie, którzy "uczą się w polskiej szkole, mają polskie obowiązki".

Minister edukacji narodowej wziął udział w inauguracji nowego roku szkolnego w Zespole Szkół Mechanicznych imienia Stefana Czarnieckiego w Łapach, w województwie podlaskim.

Uroczystość odbyła się z zachowaniem obostrzeń związanych z pandemią COVID-19. Wzięło w niej udział około 80 uczniów, tylko z klas pierwszych. Uczniowie mieli maseczki, niektórzy także rękawiczki. Uczniowie i zaproszeni goście siedzieli na krzesłach ustawionych w odstępach.

Kilkunastu uczniów odebrało od ministra edukacji narodowej legitymacje szkolne. Dariusz Piontkowski życzył wszystkim uczniom, by rozpoczynający się rok szkolny był rokiem bezpiecznym, a obostrzenia związane z epidemią mogły się jak najszybciej skończyć.

Piontkowski w szkole w Łapach PAP/Artur Reszko

"Do szkoły przychodzi się nie tylko po to, żeby zdobywać nową wiedzę"

- 1 września to zawsze moment szczególny, w którym pierwszacy mają szansę poznać nową szkołę, szkołę, którą sami wybraliście. Jesteście już przecież w szkole średniej i to był wasz wybór. Wybraliście szkołę, która z waszego punktu widzenia daje wam dobre perspektywy na dalsze etapy życia. Dziś będziecie mogli poznać swoich nauczycieli. I na szczęście inaczej, niż to się działo w ostatnich miesiącach, będziecie mogli z nimi spotkać się bezpośrednio - zwrócił się do uczniów szef MEN Dariusz Piontkowski.

Stwierdził, że do szkoły "przychodzi się nie tylko po to, żeby zdobywać nową wiedzę". - To oczywiście bardzo ważne i łatwo wymierne, da się to ocenić w stopniach. Ale przychodzicie do szkoły również po to, by wasi wychowawcy, nauczyciele razem z rodzicami wychowywali was na dobrych, przyzwoitych ludzi, którzy stosują te zasady moralne, które obowiązują w całym społeczeństwie - podkreślił.

Tego - jak dodał minister edukacji narodowej - "nie da się zmierzyć oceną". - Ale wy musicie poznać, czym jest dobro, a czym jest zło, potrafić to odróżniać - mówił.

"Uczycie się w polskiej szkole, macie polskie obowiązki"

Powiedział, że 1 września jest dniem szczególnym też z uwagi na historię. Dodał, że "rok 2020 to rok szczególnych rocznic - zwycięstwa nad bolszewikami, bez którego nie byłoby wolnej Polski, ale też rocznica powstania Solidarności". - To także rocznice związane z dwoma wielkimi postaciami naszej historii, wielkimi Polakami, wielkimi ludźmi Kościoła - rocznice związane z Janem Pawłem II i kardynałem Stefanem Wyszyńskim - zaznaczył.

- Te rocznice patriotyczne są bardzo ważnym elementem wychowania, które w szkole musi funkcjonować. Poza tym, że macie być dobrymi ludźmi, macie też być dobrymi obywatelami, dobrymi patriotami - podkreślił minister.

Zwracając się do uczniów, szef MEN powiedział: - Uczycie się w polskiej szkole, macie polskie obowiązki.

"Wy na szczęście dzisiaj nie musicie płacić tak wysokiej ceny"

- Macie być dobrymi obywatelami, którzy - gdyby było trzeba - mogli powiedzieć tak, jak wasza poprzedniczka Danuta Siedzikówna. Ona co prawda straciła życie w obronie tych ideałów, wartości. Wy na szczęście dzisiaj nie musicie płacić tak wysokiej ceny - mówił Piontkowski.

Danuta Siedzikówna, pseudonim Inka, była sanitariuszką działającej między innymi na Białostocczyźnie 5 Wileńskiej Brygady Armii Krajowej, a także 1 Szwadronu Brygady na Pomorzu. Została schwytana po zakończeniu II wojny światowej i skazana przez komunistyczny sąd na karę śmierci. Wyrok wykonano 28 sierpnia 1946 roku. Siedzikówna miała wtedy 17 lat.

"Czas, by wrócić do normalnego życia, w którym spotykamy się z innymi ludźmi"

Minister mówił też o wpływie epidemii COVID-19 na edukację. Przypomniał, że w nowym roku szkolnym w szkołach będą obowiązywały nowe reguły, takie jak na przykład noszenie maseczek zasłaniających usta i nos w przestrzeniach wspólnych i zachowanie zasad dystansu społecznego. - Do tego pewnie się przyzwyczailiście, bo w wielu miejscach w przestrzeni publicznej pewne ograniczenia obowiązują - dodał.

- W wielu dziedzinach życia musieliśmy zmienić swoje przyzwyczajenia, także i w szkole. Jest jednak czas, by wrócić do normalnego życia, do życia, w którym spotykamy się z innymi ludźmi. To przecież się dzieje w wielu innych dziedzinach, spotykacie się towarzysko, wychodzicie na ulicę, chodzicie po zakupy, mam nadzieję, że byliście na wakacjach, wypoczęliście. I szkoła jest również jednym z takich miejsc, gdzie powinniśmy po prostu spotykać się z ludźmi, bo my potrzebujemy kontaktu z drugim człowiekiem - powiedział.

Minister wskazywał, że kształcenie na odległość, którego uczniowie doświadczali przez ostatnich kilka miesięcy poprzedniego roku szkolnego, ma jednak swoje ograniczenia i "nie wszystko da się przekazać w ten sposób".

Ponad cztery miliony uczniów rozpoczyna rok szkolny

W Zespole Szkół Mechanicznych w Łapach uczy się około trzystu uczniów. Placówka podlega powiatowi białostockiemu. Od września działają cztery pierwsze klasy w tej placówce, w których uczniowie bedą zdobywać zawód technika: informatyka, elektryka, pojazdów samochodowych, mechanika pojazdów samochodowych, ale też hotelarstwa - poinformowała dyrektor szkoły Dorota Kondratiuk. Przy szkole otwarto we wtorek nowe boisko wielofunkcyjne z siłownią plenerową. Inwestycja kosztowała ponad milion złotych i została sfinansowana z różnych źródeł.

Jak podaje Ministerstwo Edukacji Narodowej, w roku szkolnym 2020/2021 w szkołach podstawowych w całym kraju będzie uczyć się ponad trzy miliony uczniów, w tym około 367 tysięcy w pierwszej klasie.

W szkołach ponadpodstawowych (liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I i II stopnia oraz w szkołach przysposabiających do pracy) rok szkolny rozpoczyna około półtora miliona uczniów.

