"Kliniczna nienawiść". Hołownia: z automatu tracą miejsca

Zdaniem Szymona Hołowni jedynym powodem odejścia parlamentarzystów z klubu Polski 2050 jest "nienawiść" do Katarzyny Pełczyńskiej-Nałęcz.

- To nienawiść do wybranej w demokratycznych wyborach przewodniczącej, u niektórych być może nosząca cechy klinicznej nienawiści, u niektórych cechy po prostu głębokiej niechęci, doprowadziła do tego dzisiejszego podziału - ocenił.

Powiadomił przy tym o losie zbuntowanych parlamentarzystów. - Ci rozłamowcy, którzy dzisiaj wychodzą pod wodzą Pauliny Hennig-Kloski, z automatu oczywiście tracą miejsca w Polsce 2050 - mówił. - Tak jest napisany nasz wewnętrzny statut. Przestają być członkami partii. Idą w przestrzeń, w której będą klubem parlamentarnym, nie mając partii, nie mając żadnego organicznego podłoża, będąc zawieszeni tylko tutaj na parlamentarnej aktywności - skomentował.

Mówił także, że największym rozczarowaniem jest dla niego dotychczasowa wiceprzewodnicząca partii, Paulina Hennig-Kloska. - Czuję się oszukany przez Paulinę Hennig-Kloskę. Uważam, że na oszustwie i na tego rodzaju zachowaniach, na zdradach nie buduje się obecności politycznej - oznajmił.

Hołownia: winę ponosi Hennig-Kloska

Hołownia był pytany, czy winy nie ponosi też druga strona konfliktu. - Wina co do sytuacji, które miały miejsce, różnych wyników, różnych innych rzeczy, które miały miejsce (...) była pewnie po obu stronach - powiedział. - Ale winę za rozbicie klubu Polski 2050 przez frakcję Pauliny Hennig-Kloski ponosi Paulina Hennig-Kloska - odpowiedział, dodając, że ministra ponosi też winę za destabilizację koalicji.

- Winę za te wszystkie rzeczy, które będą towarzyszyły, te wstrząsy, zupełnie niepotrzebne na polskiej scenie politycznej, ponosi ta grupa rozłamowców, którzy do niedawna, przyznaję to, wciąż ze zdumieniem, z zaskoczeniem, byli moimi kolegami - kontynuował.

Hołownia zwrócił się także bezpośrednio do opuszczających klub parlamentarzystów.

- Drodzy koledzy i drogie koleżanki, jeżeli chcecie znaleźć jakiś realny powód do tego, żeby się na nas obrazić, wypiąć, zezłościć i tak po dziecinnemu strzelić focha na wyniki demokratycznych wyborów, to znajdźcie inne powody - wezwał wicemarszałek Sejmu. - Szczęść Boże, krzyż na drogę, niech idą z Bogiem i niech robią dobre rzeczy - dodał.

