czytaj dalej

Policjanci otoczyli posesję w gminie Rozogi, gdzie ukrył się uzbrojony mężczyzna. Po całonocnych działaniach, zatrzymali go. Premier Indii Narendra Modi złożył pierwszą w historii wizytę w Ukrainie. Episkopat zwrócił się zaś do pierwszej prezes Sądu Najwyższego, aby zaskarżyła do Trybunału Konstytucyjnego rozporządzenie dotyczące lekcji religii. Przeczytaj o rzeczach, które warto wiedzieć w tę sobotę.