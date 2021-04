Policjant podejrzany o napad na bank. Trafił na trzy miesiące do aresztu

Chodzi o 43-letniego Marcina M. – policjanta z KPP w Piszu, który decyzją sądu trafił na trzy miesiące do aresztu. Według prokuratury to właśnie on 3 marca wszedł zamaskowany do banku w Rozogach w powiecie szczycieńskim i – grożąc pracownikom użyciem broni palnej – ukradł ponad 87 tys. zł.