Logo strona główna
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Polska

"Momentami były różnice zdań". Co przyniosły rozmowy z Nawrockim?

Tomasz Siemoniak i Władysław Kosiniak-Kamysz
Kosiniak-Kamysz o nominacjach oficerskich. "Będziemy wnioskować"
Źródło: TVN24
Myślę, że mamy możliwość już teraz optymistycznie patrzeć na przychylność pana prezydenta - powiedział szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz po spotkaniu z Karolem Nawrockim, na którym poruszono między innymi kwestię nominacji oficerskich. Dodał, że wnioski w tej sprawie zostaną złożone ponownie. Minister koordynator służb specjalnych Tomasz Siemoniak przyznał, że "momentami były różnice zdań".

W czwartek prezydent Karol Nawrocki spotkał się z wicepremierem, szefem MON Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem, ministrem koordynatorem służb specjalnych Tomaszem Siemoniakiem, a także szefami służb cywilnych i wojskowych. Spotkanie - zapowiedziane jeszcze pod koniec 2025 roku - nastąpiło z inicjatywy ministrów.

Po trwających blisko trzy godziny rozmowach, odbyła się wspólna konferencja prasowa Kosiniaka-Kamysza i Siemoniaka. Szef MON określił spotkanie jako "długie, merytoryczne i owocne". - Współdziałanie władzy wykonawczej jest dobre dla Polski ze względów rozwojowych, a konieczne ze względów budowy bezpieczeństwa - oświadczył.

Kosiniak-Kamysz: mamy możliwość patrzeć optymistycznie

Przekazał również, że w jego czasie została poruszona kwestia nominacji na pierwszy stopień oficerski. Jesienią ubiegłego roku Karol Nawrocki zablokował te awanse oficerskie w służbach.

- Będziemy wnioskować o nominacje. Myślę, że mamy możliwość już teraz optymistycznie patrzeć na przychylność pana prezydenta w celu akceptacji tych wniosków. Oczywiście ostateczna decyzja, co do każdej osoby będzie zapadała u pana prezydenta - zaznaczył szef MON.

Dodał, że udało ustalić się sposób komunikowania oraz informowania prezydenta, żeby "w żadnym wypadku bezpieczeństwo państwa polskiego i budowa wspólnoty na rzecz bezpieczeństwa nie była zagrożona".

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Co z nominacjami oficerskimi? "Prezydent sformułował swoje oczekiwania"

Co z nominacjami oficerskimi? "Prezydent sformułował swoje oczekiwania"

130 wniosków do prezydenta. Wszystkie odrzucone

130 wniosków do prezydenta. Wszystkie odrzucone

Robert Zieliński

Siemoniak: wnioski zostaną ponownie skierowane

W podobny sposób o spotkaniu mówił Siemoniak, który ocenił jej jako wartościowe. - Dało to okazję do przedstawienia prezydentowi szerokiej informacji o działalności służb, o priorytecie, jakim otoczone są w działalności rządu - przekazał.

- Nie chcę tutaj ukrywać tego, że momentami były różnice zdań, czy też ta wymiana była grzeczna, ale twarda w niektórych aspektach - zaznaczył.

Siemoniak również nawiązał do kwestii nominacji oficerskich. - Konkluzja ze spotkania była taka, że te wnioski zostaną ponownie skierowane. W tym procesie też oczywiście uczestniczy premier, który kontrasygnuje te wnioski i prezydent ponownie je rozpatrzy - oznajmił.

- Oczywiście w żaden sposób nie kwestionujemy tego, że to prezydent podejmuje decyzję o odznaczeniach czy o awansach oficerskich, natomiast zwracaliśmy uwagę, że ta kwestia jest bardzo ważna, że to już trwa i wiążemy z tym dzisiejszym spotkaniem nadzieję - przyznał.

O ustaleniach w sprawie nominacji mówił też na konferencji prezydencki rzecznik Rafał Leśkiewicz.

Zdjęcie z 15 stycznia 2025 roku
Tomasz Siemoniak i Władysław Kosiniak-Kamysz
Źródło: PAP/Radek Pietruszka

Cykliczne spotkania z prezydentem

Szef MON poinformował następnie o ustaleniach związanych z kontaktami Nawrockiego z szefami służb. - Umówiliśmy się z panem prezydentem nie tylko na doraźne, ale na cykliczne spotkania. My z panem ministrem Siemoniakiem zawsze bardzo chętnie w takim spotkaniu jak dzisiaj będziemy brać udział. To buduje współdziałanie, więc jesteśmy tym zainteresowani - wyjaśnił.

Zapowiedział też, że takie spotkania będą odbywać się "nie rzadziej niż raz na pół roku" lub częściej w przypadku potrzeby.

Kosiniak-Kamysz dodał, że obecnie co tydzień odbywają się posiedzenia rządowego Komitetu do spraw Bezpieczeństwa Narodowego z udziałem przedstawicieli prezydenta, gdzie również obecni są szefowie wszystkich służb. Zapewnił przy tym, że w ramach tych spotkań współpracownicy prezydenta będą otrzymywać pełną informację o stanie państwa.

OGLĄDAJ: Szef MON mówi, co powie prezydentowi
pc

Szef MON mówi, co powie prezydentowi

pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Autorka/Autor: mgk, kgr/akr

Źródło: TVN24, PAP

Źródło zdjęcia głównego: PAP/Radek Pietruszka

Udostępnij:
TAGI:
Władysław Kosiniak-KamyszTomasz SiemoniakMinisterstwo Obrony NarodowejKarol NawrockiPrezydent RP
Czytaj także:
Weto Nawrockiego. Jak Polacy zostali w bikini, a tak naprawdę - bez
Weto Nawrockiego. Jak Polacy zostali w bikini, a tak naprawdę - bez
Michał Istel
imageTitle
Były trener Legii w niebezpieczeństwie. Schronił się przed zamieszkami
EUROSPORT
AdobeStock_51288009
Część kraju spowiją mgły. Ostrzeżenia IMGW
METEO
Adam Glapiński
Glapiński: zamierzam zwrócić się do zarządu NBP
BIZNES
Młody łoś z plastikową huśtawką
Młody łoś z dziecięcą huśtawką na porożu. Apel leśników
WARSZAWA
shutterstock_2594645557
Niespodziewany efekt leków na odchudzanie. Zyskają linie lotnicze
BIZNES
Zima na Lotnisku Chopina
Kosztowna zima dla Lotniska Chopina. Wydali już 14 millionów
WARSZAWA
imageTitle
Historyczna runda Bayernu. Rekord wszech czasów poważnie zagrożony
EUROSPORT
Spotkanie Karola Nawrockiego z kibicami na Jasnej Górze
"Gorzka chwila". Prokurator o Nawrockim i "Dragonie"
Robert Zieliński
imageTitle
Kolejny udany dzień Eryka Goczała w Rajdzie Dakar
EUROSPORT
urząd-miasta-lublin-2
CBA zatrzymało zastępczynię prezydenta Lublina
Lublin
imageTitle
Klaudia Zwolińska: moja wygrana to symbol tego, że wszystko jest możliwe
EUROSPORT
Adam Glapiński
Prezes NBP uspokaja w sprawie inflacji. Co dalej ze stopami procentowymi?
BIZNES
Blisko godzinę walczyli o życie ciężko wychłodzonego mężczyzny
"To były minuty, a wydawały się wiecznością". Dramatyczna walka o życie
WARSZAWA
Trudne warunki pogodowe na Podkarpaciu (ilustracyjne)
Mężczyzna leżał w zaspie przy drodze. Pomogli policjanci
Łódź
36 min
Radomir Wit 10 lat temu
Trend, który podbił świat. O czym zapomnieliśmy z 2016 roku?
WITajcie w mojej bańce
grzejnik ilustracyjne
Awaria usunięta. Ciepła woda wraca do domów
Szczecin
Władimir Putin i Masud Pezeszkian. Spotkanie na Kremlu (17.01.2025)
Trzy strategiczne kraje, a Putin milczy. Co się stało?
Tatiana Serwetnyk
imageTitle
Trzy długie dyskwalifikacje po skandalu w skokach
EUROSPORT
Członkowie misji Crew 11 wrócili z Międzynarodowej Stacji Kosmicznej na Ziemię
Czy dowiemy się, co dolega choremu astronaucie?
METEO
Zagraża nam przeraźliwe zimno
Strach patrzeć na mapy. Mróz jak w czasie największych zim w historii Europy
Arleta Unton-Pyziołek
Kamil B. usłyszał zarzuty po ataku na lekarkę
Są zarzuty po ataku na lekarkę. Napastnik nie chciał się tłumaczyć
Częstochowa
imageTitle
Potępił wojnę, został Polakiem. "Do gry wkracza Władek"
EUROSPORT
Pożar w Madrycie
Zimne ognie, płomienie i ewakuacja lokalu. "Nie wiedzieliśmy, co się dzieje"
Świat
Kobieta z telefonem
"Uwaga na vishing". Nowa i groźniejsza kampania
BIZNES
Partyzanci kolumbijskiej Armii Wyzwolenia Narodowego
"Coś złego dzieje się na granicy Wenezueli"
Świat
Trasa tramwajowa połączy podziemny przystanek na Dworcu Zachodnim z ul. Kasprzaka
Tramwaj z Dworca Zachodniego na Wolę coraz bliżej. Jest ważna umowa
WARSZAWA
12-latek wezwał pomoc, gdy rodzice tracili przytomność
Wystarczył miesiąc. Wyłączyli prawie pięć milionów kont
BIZNES
Zbigniew Ziobro
Złożyli wniosek, sąd odroczył posiedzenie. "W ten sposób to nie działa"
Na trop wpadli funkcjonariusze z placówki Straży Granicznej w Krościenku
Mówili, że uciekają przed wojną. W rzeczywistości kupowali w Polsce auta i wwozili do Ukrainy
Rzeszów

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica