"Momentami były różnice zdań". Co przyniosły rozmowy z Nawrockim?

W czwartek prezydent Karol Nawrocki spotkał się z wicepremierem, szefem MON Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem, ministrem koordynatorem służb specjalnych Tomaszem Siemoniakiem, a także szefami służb cywilnych i wojskowych. Spotkanie - zapowiedziane jeszcze pod koniec 2025 roku - nastąpiło z inicjatywy ministrów.

Po trwających blisko trzy godziny rozmowach, odbyła się wspólna konferencja prasowa Kosiniaka-Kamysza i Siemoniaka. Szef MON określił spotkanie jako "długie, merytoryczne i owocne". - Współdziałanie władzy wykonawczej jest dobre dla Polski ze względów rozwojowych, a konieczne ze względów budowy bezpieczeństwa - oświadczył.

Kosiniak-Kamysz: mamy możliwość patrzeć optymistycznie

Przekazał również, że w jego czasie została poruszona kwestia nominacji na pierwszy stopień oficerski. Jesienią ubiegłego roku Karol Nawrocki zablokował te awanse oficerskie w służbach.

- Będziemy wnioskować o nominacje. Myślę, że mamy możliwość już teraz optymistycznie patrzeć na przychylność pana prezydenta w celu akceptacji tych wniosków. Oczywiście ostateczna decyzja, co do każdej osoby będzie zapadała u pana prezydenta - zaznaczył szef MON.

Dodał, że udało ustalić się sposób komunikowania oraz informowania prezydenta, żeby "w żadnym wypadku bezpieczeństwo państwa polskiego i budowa wspólnoty na rzecz bezpieczeństwa nie była zagrożona".

Siemoniak: wnioski zostaną ponownie skierowane

W podobny sposób o spotkaniu mówił Siemoniak, który ocenił jej jako wartościowe. - Dało to okazję do przedstawienia prezydentowi szerokiej informacji o działalności służb, o priorytecie, jakim otoczone są w działalności rządu - przekazał.

- Nie chcę tutaj ukrywać tego, że momentami były różnice zdań, czy też ta wymiana była grzeczna, ale twarda w niektórych aspektach - zaznaczył.

Siemoniak również nawiązał do kwestii nominacji oficerskich. - Konkluzja ze spotkania była taka, że te wnioski zostaną ponownie skierowane. W tym procesie też oczywiście uczestniczy premier, który kontrasygnuje te wnioski i prezydent ponownie je rozpatrzy - oznajmił.

- Oczywiście w żaden sposób nie kwestionujemy tego, że to prezydent podejmuje decyzję o odznaczeniach czy o awansach oficerskich, natomiast zwracaliśmy uwagę, że ta kwestia jest bardzo ważna, że to już trwa i wiążemy z tym dzisiejszym spotkaniem nadzieję - przyznał.

O ustaleniach w sprawie nominacji mówił też na konferencji prezydencki rzecznik Rafał Leśkiewicz.

Tomasz Siemoniak i Władysław Kosiniak-Kamysz Źródło: PAP/Radek Pietruszka

Cykliczne spotkania z prezydentem

Szef MON poinformował następnie o ustaleniach związanych z kontaktami Nawrockiego z szefami służb. - Umówiliśmy się z panem prezydentem nie tylko na doraźne, ale na cykliczne spotkania. My z panem ministrem Siemoniakiem zawsze bardzo chętnie w takim spotkaniu jak dzisiaj będziemy brać udział. To buduje współdziałanie, więc jesteśmy tym zainteresowani - wyjaśnił.

Zapowiedział też, że takie spotkania będą odbywać się "nie rzadziej niż raz na pół roku" lub częściej w przypadku potrzeby.

Kosiniak-Kamysz dodał, że obecnie co tydzień odbywają się posiedzenia rządowego Komitetu do spraw Bezpieczeństwa Narodowego z udziałem przedstawicieli prezydenta, gdzie również obecni są szefowie wszystkich służb. Zapewnił przy tym, że w ramach tych spotkań współpracownicy prezydenta będą otrzymywać pełną informację o stanie państwa.

