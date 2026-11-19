Fakty po Faktach Miłosz Motyka: Będziemy szukali porozumienia w sprawie TK. Nasza propozycja jest cały czas na stole Justyna Sochacka |

Motyka o rozmowach w sprawie Trybunału Konstytucyjnego Źródło zdj. gł.: TVN24

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W czwartek w Sejmie odbyły się konsultacje w sprawie przygotowanego przez PSL projektu zmiany w konstytucji, tak zwanego resetu konstytucyjnego, w sprawie Trybunału Konstytucyjnego. Oprócz przedstawicieli ugrupowania wzięli w nich udział szef kancelarii prezydenta Zbigniew Bogucki, lider Polski 2050 Szymon Hołownia oraz przedstawiciele organizacji pozarządowych i prawniczych.

Dzień wcześniej w kancelarii prezydenta doszło do drugiego spotkania przedstawicieli klubów i kół parlamentarnych ze stroną prezydencką w sprawie TK. Nieobecni byli przedstawiciele Lewicy i KO. Bogucki informował po tych rozmowach, że kancelarii prezydenta powstał jeden projekt, łączący pomysły w tej sprawie zgłoszone przez środowiska polityczne.

Miłosz Motyka: szukamy porozumienia w sprawie TK

Do prowadzonych rozmów w sprawie TK odniósł się w czwartek w "Faktach po Faktach" w TVN24 minister energii Miłosz Motyka (PSL).

Ocenił, że to, że prezydent Karol Nawrocki "nie przyjął ślubowania od prawidłowo wybranych sędziów, jest jego współodpowiedzialnością i de facto spowodowało ten kryzys, który ma dzisiaj miejsce w Trybunale Konstytucyjnym", ale - jak podkreślił - "my chcemy rozstrzygnąć kwestię na stałe".

Na uwagę, że premier Donald Tusk mówi wprost, że w TK są legalnie wybrani sędziowie, Trybunał normalnie działa i nie ma tematu, Motyka powiedział, że "nasza propozycja potwierdza ich wybór".

- Natomiast, co w sytuacji, gdyby w kolejnych krokach przedstawiciele innych władz, czy też Sejmu podjęli uchwałę o tym, że te wyroki nie będą akceptowane, te, które będą podjęte przez prawidłowo wybranych sędziów? - pytał.

- Szukamy porozumienia. Wskazujemy na propozycję, która przede wszystkim przywróci zaufanie do Trybunału Konstytucyjnego - przekonywał.

Miłosz Motyka o słowach Zbigniewa Boguckiego: nie damy się wpuścić w rozgrywki

Pytany, czy ma zaufanie do szefa kancelarii prezydenta Zbigniewa Boguckiego, rozmawiając o TK, odparł: - Nie muszę mieć zaufania do tego, co robi, ale chcę, byśmy wspólnie podejmowali decyzje, które uporządkują ten stan prawny.

Odniósł się też do słów Boguckiego, który powiedział w czwartek, że "potrzebujemy refleksji, jeżeli nie wycofania się, to przynajmniej na czas rozmów, zamrożenia tego, co jest dzisiaj postępującym bezprawiem w Trybunale Konstytucyjnym".

- My szukamy porozumienia i nie damy się wpuścić w te rozgrywki - oświadczył Motyka.

- Nie chcemy, by za parę lat znowu jakikolwiek przedsiębiorca czy obywatel mógł i powiedział, że był moment na to, by uporządkować sytuację w Trybunale Konstytucyjnym, ale tego nie zrobiono - podkreślił minister.

Został też zapytany, czy w piątek będzie kolejne spotkanie w sprawie Trybunału Konstytucyjnego. - Konsekwentnie będziemy szukali tego porozumienia. Co do jutrzejszego spotkania, to jeszcze chyba nie ma decyzji. Natomiast nasza propozycja jest cały czas na stole - powiedział.