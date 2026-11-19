KROPKA NAD I Władimir Putin jak Stalin w Jałcie? Paweł Kowal: powstrzymali go Kamila Grenczyn |

Kowal: Putin próbował się ubrać w ten skafander czy taki uniform po Stalinie Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: PAP/EPA/LUKAS COCH

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W czwartek w chińskim Shenzhen przy okazji szczytu Wspólnoty Gospodarczej Azji i Pacyfiku (APEC) odbyło się spotkanie prezydenta USA Donalda Trumpa oraz przywódców Chin i Rosji, Xi Jinpinga i Władimira Putina. Wydarzenie skomentował w "Kropce nad i" w TVN24 Paweł Kowal, szef sejmowej komisji spraw zagranicznych i przewodniczący Rady do Spraw Współpracy z Ukrainą.

Według niego lider Chin "pozwolił wziąć udział w spotkaniu Putinowi, który tego potrzebował na wewnętrzny rynek". - Putin próbował się ubrać w ten skafander czy taki uniform po Stalinie i starał się wszystkich przekonać, że to jest dokładnie ta gra. To znaczy, że on siedzi w Jałcie, tylko teraz Jałta jest w Chinach (...). To się nie zdarzyło - ocenił Kowal.

Nawiązał tak do konferencji jałtańskiej z 1945 roku, podczas której przywódcy ZSRR, USA i Wielkiej Brytanii uzgadniali powojenny porządek w Europie, co stało się symbolem podziału kontynentu na strefy wpływów.

Wspólne zdjęcie uczestników szczytu APEC. Władimir Putin stoi obok małżonki Xi Jinpinga Źródło zdjęcia: PAP/EPA/LUKAS COCH

Paweł Kowal: Putin każdego dnia budzi się przerażony

Kowal poinformował, że przeczytał ustalenia po spotkaniu trzech przywódców. Na stronie Białego Domu została opublikowana wspólna deklaracja, w której odniesiono się między innymi do reformy Organizacji Narodów Zjednoczonych, handlu produktami ropopochodnymi czy jurysdykcji Międzynarodowego Trybunału Karnego. - To źle, że to idzie w tym kierunku. To źle, że ktoś w ogóle rozważa wspieranie Rosji - powiedział poseł KO.

Pytany o to, kto wyszedł zwycięsko z trójstronnego szczytu, ocenił, że "na punkty" wygrał Putin, chociaż "to nie jest jego wielkie zwycięstwo". - Oni mu zresztą tak naprawdę nie pozwolili na takie zdjęcie jak z Jałty. Tam cały czas ktoś pilnował, żeby Putin nie wystąpił jako nowy Stalin i faktycznie go powstrzymali - stwierdził Kowal.

- Dzisiaj Chiny sponsorują Rosję, taki jest stan rzeczy. Nam jest to trudno przyjąć, ale tak wygląda ekonomia, tak wygląda ta wojna. Tej wojny dzisiaj by nie było, gdyby nie pozwalały na to Chiny, więc Putin nie jest tutaj samodzielny - ocenił, nawiązując do wojny w Ukrainie.

Zdaniem Kowala rosyjski przywódca jest słaby, a jego otoczenie go obserwuje. - Putin naprawdę każdego dnia budzi się przerażony, że go tego dnia odwołają, że to jest jego ostatni dzień - przekonywał.

Wejście Nawrockiego do TK. Kowal o "gorszym obrazku"

W "Kropce nad i" Kowal komentował również sytuację wokół Trybunału Konstytucyjnego i wejście do siedziby instytucji prezydenta Karola Nawrockiego. Doszło do tego w nocy z 30 na 31 października - po tym, jak sędzia Anna Korwin-Piotrowska, jako mająca najdłuższy staż sędziowski, została ogłoszona jako osoba kierująca Trybunałem Konstytucyjnym oraz wydała zarządzenia o przerwach w czynnościach służbowych prezesa Bogdana Święczkowskiego i wiceprezesa Bartłomieja Sochańskiego.

Ocenił, że "demonstrowanie bezsensownej przemocy, kiedy przywódca sam fizycznie idzie i pokazuje, że jest silny i kogoś odepchnie, nie powinno mieć miejsca".

Kowal uznał jednak, że "gorszym obrazkiem był rozanielony Jarosław Kaczyński z Braunem". Nawiązał do wspólnego zdjęcia prezesa PiS z liderem Konfederacji Korony Polskiej, które zostało zrobione w czasie manifestacji przed siedzibą TK.

- To wszystko jest dodatkowo jeszcze pod parasolem prezydenta Nawrockiego, więc apeluję do prezydenta i do jego ludzi: zastanówcie się, co robicie, bo ostatnią partią, która sobie pozwalała na hasła typu "pięknie mi pachnie (...) gaz rosyjski o poranku", co mówi Braun, to była Komunistyczna Partia Polski - powiedział.

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