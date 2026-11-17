Wszyscy, którzy przybyli, opowiedzieli się za resetem w Trybunale Konstytucyjnym, nawet Prawo i Sprawiedliwość - powiedział poseł Rozwoju Plus Krzysztof Szczucki w programie "News Michalskiego" w TVN24+, relacjonując przebieg poniedziałkowych rozmów w Belwederze. Wyraził zaskoczenie zmianą stanowiska w tej sprawie swoich niedawnych partyjnych kolegów oraz przekonywał o "swobodnej" atmosferze spotkania. Odniósł się też do zadeklarowanej przez Bogdana Święczkowskiego przyjaźni ze Zbigniewem Ziobro.Artykuł dostępny w subskrypcji
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