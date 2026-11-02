Polska "Prezydent nie szukał resetu konstytucyjnego, tylko resetu koalicji". "Fasadowe rozmowy" wokół TK Oprac. Sebastian Zakrzewski |

Hennig-Kloska: można wysnuć, że prezydent próbował sprawdzić, czy możliwe jest podzielenie koalicji Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: Marek Borawski/KPRP

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- Jawnie można wysnuć, że pan prezydent nie szukał żadnego resetu konstytucyjnego [...] czy naprawy sytuacji w Trybunale Konstytucyjnym, tylko resetu koalicji. Próbował sprawdzić, czy wobec wydarzeń w Trybunale Konstytucyjnym możliwe jest podzielenie naszej koalicji i odwrócenie większości parlamentarnej w Sejmie - mówiła w poniedziałek ministra klimatu i środowiska z Unii Centrum Paulina Hennig-Kloska. Ministra komentowała tak sobotnie rozmowy prezydenta Karola Nawrockiego z przedstawicielami części środowisk politycznych w sprawie TK.

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Jej zdaniem prezydent "próbował przekuć to [spotkania z politykami - red.] w fasadowe rozmowy na temat tego, jak uzdrowić sytuację w Trybunale Konstytucyjnym", ponieważ "stwierdził, że to niemożliwe", aby doprowadzić do podziału koalicji rządowej.

Spotkanie Prezydenta RP Karola Nawrockiego z wicemarszałkiem Sejmu Szymonem Hołownią Źródło zdjęcia: Marek Borawski/KPRP

Ministra wyjawiła, że zaproszenie na rozmowy z Pałacu Prezydenckiego do klubu Centrum przyszło drogą telefoniczną około godziny 15 w sobotę. - Odpowiedzieliśmy, że jesteśmy gotowi rozmawiać, ale po tym, jak pan prezydent przeprosi panią sędzię Annę Korwin-Piotrowską za to, co działo się w nocy i wycofa się z postawy, jaką w nocy prezentował, wchodząc w sposób nieuprawniony do Trybunału Konstytucyjnego - dodała.

Chodzi zapewne o sytuację przed TK. Korwin-Piotrowska relacjonowała, że Nawrocki "natarł" na nią, zmierzając do budynku. Z kolei kancelaria prezydenta chce zawiadomić prokuraturę w sprawie "naruszenia nietykalności" Nawrockiego.

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Kto otrzymał zaproszenie do Pałacu Prezydenckiego

W sobotę w Pałacu Prezydenckim odbyła się seria spotkań prezydenta Karola Nawrockiego z parlamentarzystami, zwołanych w związku z wydarzeniami w Trybunale Konstytucyjnym. Wzięli w nich udział przedstawiciele klubów parlamentarnych i kół poselskich, z wyjątkiem Koalicji Obywatelskiej, Centrum i Lewicy.

Przedstawiciele PSL przed Pałacem Prezydenckim Źródło zdjęcia: Paweł Supernak/PAP

Kluby Centrum i Lewicy odrzuciły zaproszenie, ale sytuacja Koalicji Obywatelskiej nie jest już taka jasna.

Szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Jan Grabiec w poniedziałek w TVN24 przekazał, że Zbigniew Konwiński, przewodniczący klubu KO, otrzymał w formie SMS-a pytanie z Kancelarii Prezydenta RP o gotowość do spotkania. - Przewodniczący klubu odpowiedział, że tak. [...] Nie było zaproszenia w ślad za tym - relacjonował Grabiec.

Próbowaliśmy się skontaktować z rzecznikiem prasowym prezydenta Rafałem Leśkiewiczem z pytaniem o zaproszenie na rozmowę do Pałacu Prezydenckiego dla klubu KO. Pytania w tej samej sprawie zadaliśmy również KPRP. Do chwili publikacji nie otrzymaliśmy odpowiedzi.