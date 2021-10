"Rozmowy o końcu świata" w TVN24. Magda Łucyan o nowym programie

W TVN24 startuje nowy program "Rozmowy o końcu świata". - Będziemy bardzo poważnie rozmawiać o katastrofie klimatycznej - powiedziała autorka programu Magda Łucyan. - Zależy nam na tym, żeby o tym, jak jest, co nas czeka, rozmawiać wyłącznie z ekspertami i naukowcami. Oni są zgodni, co do tego, jaka jest obecnie sytuacja - dodała.

Nowy program "Rozmowy o końcu świata" Magdy Łucyan startuje w sobotę o godzinie 18 na antenie TVN24. Dziennikarka "Faktów" TVN powiedziała we "Wstajesz i weekend" w TVN24, że "nie do końca zielono będzie w tym programie, na co wskazuje sam tytuł".

- Będziemy bardzo poważnie rozmawiać o katastrofie klimatycznej - stwierdziła.

Łucyan przypomniała, że kilka miesięcy temu był cykl rozmów o tym samym tytule. - Postanowiliśmy tę formułę rozszerzyć - powiedziała.

"Rozmowy o końcu świata". Od 2 października nowy program w TVN24 TVN24

Co w programie "Rozmowy o końcu świata"?

Program będzie trwał blisko godzinę. - Każdy odcinek będzie się składał z kilku elementów. W każdym odcinku planujemy pokazać państwu reportaż śledczy w temacie zmian klimatu, kluczowych tematach z perspektywy polskiego środowiska i globalnej sytuacji. Pierwszy reportaż będzie o wycince lasów w Polsce - mówiła dziennikarka. - Dane tutaj są wstrząsające i niestety udało nam się nagrać, jak ta wycinka wygląda – dodała.

W każdym programie – mówiła Łucyan – będą również goście. – Zależy nam na tym, żeby o tym, jak jest, co nas czeka, rozmawiać wyłącznie z ekspertami i naukowcami. Oni tutaj są zgodni, co do tego, jaka jest obecnie sytuacja. I to oni będą nam mówić, jak wygląda sytuacja, jak wygląda nauka w temacie zmian klimatu i katastrofy klimatycznej – dodała.

- W takim programie konieczna jest też polityka, bo od dzisiejszych polityków zależy to, czy uda nam się znaleźć ratunek, drogę wyjścia - powiedziała. Jako pierwszy wystąpi minister klimatu i środowiska Michał Kurtyka.

Kolejne odcinki "Rozmów o końcu świata" będą emitowane w pierwszą sobotę każdego miesiąca w TVN24.

