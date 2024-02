Ministra klimatu o walce nielegalnymi składowiskami odpadów. "Chciałabym wciągnąć w ten proces spółki skarbu państwa"

- Często spotykam się z głosem obywateli, że to nie nasz problem, bo to nie nasze śmieci. A to jest nasz problem, bo następuje skażenie ziemi, wód podziemnych, stwarza się niebezpieczeństwo dla naszego zdrowia i życia. Pieniądze na obsługę straży pożarnej to też nasze podatki, a więc uprzątnięcie tego problemu musi być priorytetem rządu. Niestety w budżecie na ten rok mamy bardzo mało na to pieniędzy, ale szukamy tych pieniędzy nawet w ramach naszego resortu i być może uda nam się uzyskać na koniec kwietnia dodatkową pulę środków na ten cel - zapowiedziała ministra Paulina Hennig-Kloska.