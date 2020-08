"Brama łącząca świat ludzi wolnych ze światem tych, którzy tej wolności chcieli". Rozmowy Magdy Łucyan: Sierpień '80.

40 lat temu przystąpili do strajku. Dzięki nim narodziła się Solidarność i rozpoczął czas wolnościowego przełomu. Bohaterami cyklu "Sierpień '80" są: Bogdan Oleszek, Irena Oleszek, Zbigniew Lis, Barbara Szczepuła i Bogdan Lis. Rozmowy Magdy Łucyan dostępne w TVN24 GO, a od 26 sierpnia do 30 sierpnia w "Faktach po południu" w TVN24 o godzinie 17:00.

- Walczyliśmy o lepsze jutro, nie wiedząc, że to może się aż tak udać na tamten czas. To nie tylko rozlało się na Gdańsk. To się rozlało na wiele innych miast, praktycznie na całą Polskę, ale i Europę. Wszyscy uwierzyli, że ta władza komunistyczna to nie jest taki beton, którego nie można skruszyć - wspominał w rozmowie z Magdą Łucyan Bogdan Oleszek.