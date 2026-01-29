Monika Rosa: zaproszenie było enigmatyczne i bez agendy Źródło: Fakty po Faktach TVN24

W czwartek prezydent Karol Nawrocki odbył szereg spotkań z przedstawicielami klubów i kół parlamentarnych. Byli tam ludzie z PiS, Konfederacji, partii Razem, PSL i Polski 2050. Nie było natomiast nikogo z Lewicy i Koalicji Obywatelskiej.

- Zaproszenie było dość enigmatyczne, bez agendy, bez informacji dlaczego. (...) Im bardziej myśleliśmy o tym, po co tam iść właściwie, czy jest sens brać udział w tym teatrze politycznym, uznaliśmy, że jednak nie trzeba, że liderem naszej partii jest premier Donald Tusk, który niedawno był na spotkaniu (z Nawrockim - red.), który ma narzędzia do tego, żeby negocjować, rozmawiać, próbować przekonać prezydenta do czegoś - powiedziała posłanka KO Monika Rosa, tłumacząc nieobecność przedstawicieli klubu przy Krakowskim Przedmieściu.

Romowicz: zależy, czy prezydent zawetuje ustawę

Bartosz Romowicz, poseł i wiceprzewodniczący Klubu Parlamentarnego Polski 2050, powiedział z kolei, że jest zadowolony z tego spotkania. Wyjaśnił, że on i pozostali przedstawiciele jego ugrupowania rozmawiali z prezydentem m.in. o ustawie dotyczącej zbierania podpisów pod listami poparcia na kandydatów w wyborach.

- Jeżeli (prezydent - red.) nie zawetuje (tej ustawy - red.), mimo że klub Prawa i Sprawiedliwości w Sejmie był przeciwko, to znaczy, że chciał nas faktycznie wysłuchać i chciał usłyszeć nasze argumenty - powiedział.

- Gdyby jednak Nawrocki zawetował tę ustawę, to okazałoby się, że czwartkowe spotkanie "było teatrem politycznym" - zaznaczył.

Jak powiedział Bartosz Romowicz, w trakcie spotkania z Karolem Nawrockim został też poruszony temat zmiany konstytucji w kierunku przydzielenia głowie państwa większych uprawnień. - Ja jednoznacznie panu prezydentowi powiedziałem, że mam 38 lat, ale wątpię, że dożyję zmiany konstytucji w Polsce, bo takiej większości nie zbuduje do tego. Pan prezydent jest większej wiary, natomiast ja tej wiary nie podzielam - skwitował wiceszef klubu Polski 2050.

Romowicz zaznaczył, że jego ugrupowanie chce pokazywać "chęć robienia dobrego prawa dla Polek i Polaków" i dlatego przyjmuje postawę mniej konfrontacyjną wobec prezydenta w porównaniu do Koalicji Obywatelskiej.

Czy Polska 2050 przetrwa zawirowania?

W sobotę ma odbyć się powtórzona druga tura wyborów na przewodniczącego Polski 2050, w której zmierzą się Paulina Hennig-Kloska oraz Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz. W partii wrze. Padają oskarżenia o "białoruskie standardy", a posłanka Aleksandra Leo straciła funkcję wiceszefowej klubu. Szymon Hołownia zagroził odejściem z ugrupowania, które założył.

Bartosz Romowicz zapewnił, że Polska 2050 będzie i pozostanie w koalicji 15 października, bo "to jest partia polityczna, której tak łatwo się nie zlikwiduje".

- Ja jestem za Szymonem Hołownią, natomiast Szymon Hołownia bardzo wyraźnie powiedział, że on nie odejdzie, jak przegra te wybory jedna czy druga kandydatka. On odejdzie wtedy, jeśli nowej przewodniczącej nie uda się połączyć tej partii. Wyraźnie to powiedział - zaznaczył Romowicz.

- My bardzo chcemy, żeby ten proces wyborczy u naszego koalicjanta się zakończył. I wtedy wszyscy już tak odetchniemy z ulgą - powiedziała Monika Rosa. - Myślę, że pan poseł (Romowicz - red.) mi to potwierdzi, że tam nie ma osoby, która teraz przeszłaby do PiS-u - dodała.

- My jesteśmy potrzebni w tej koalicji (15 października - red.) i koalicja jest potrzebna też nam. My w tej koalicji jesteśmy lojalnym członkiem - podkreślił Bartosz Romowicz.

