Logo strona główna
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
WOŚP 2026
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
"FAKTY PO FAKTACH"

Zaproszenie "enigmatyczne, bez agendy, bez informacji". Co zostanie ze spotkania u prezydenta?

pałac prezydencki
Monika Rosa: zaproszenie było enigmatyczne i bez agendy
Źródło: Fakty po Faktach TVN24
Uznaliśmy, że nie ma sensu branie udziału w teatrze - powiedziała w "Faktach po Faktach" TVN24 posłanka KO Monika Rosa. Tak tłumaczyła, dlaczego przedstawicieli jej partii nie było na czwartkowych rozmowach w Pałacu Prezydenckim. Bartosz Romowicz, poseł Polski 2050, na spotkaniu z prezydentem był i mówił w programie, że jest z niego zadowolony.

W czwartek prezydent Karol Nawrocki odbył szereg spotkań z przedstawicielami klubów i kół parlamentarnych. Byli tam ludzie z PiS, Konfederacji, partii Razem, PSL i Polski 2050. Nie było natomiast nikogo z Lewicy i Koalicji Obywatelskiej.

- Zaproszenie było dość enigmatyczne, bez agendy, bez informacji dlaczego. (...) Im bardziej myśleliśmy o tym, po co tam iść właściwie, czy jest sens brać udział w tym teatrze politycznym, uznaliśmy, że jednak nie trzeba, że liderem naszej partii jest premier Donald Tusk, który niedawno był na spotkaniu (z Nawrockim - red.), który ma narzędzia do tego, żeby negocjować, rozmawiać, próbować przekonać prezydenta do czegoś - powiedziała posłanka KO Monika Rosa, tłumacząc nieobecność przedstawicieli klubu przy Krakowskim Przedmieściu.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Krzysztof Paszyk, Jacek Tomczak, Mirosław Maliszewski, Michał Pyrzyk, Tymon Szelągowski
Seria spotkań u prezydenta. Kolejni politycy po rozmowach
29 0730 jnj gosc-0002
Żukowska o zaproszeniu prezydenta: teatr polityczny
Karol Nawrocki
"Zauważono, że prezydentowi zaczynają spadać sondaże"

Romowicz: zależy, czy prezydent zawetuje ustawę

Bartosz Romowicz, poseł i wiceprzewodniczący Klubu Parlamentarnego Polski 2050, powiedział z kolei, że jest zadowolony z tego spotkania. Wyjaśnił, że on i pozostali przedstawiciele jego ugrupowania rozmawiali z prezydentem m.in. o ustawie dotyczącej zbierania podpisów pod listami poparcia na kandydatów w wyborach.

- Jeżeli (prezydent - red.) nie zawetuje (tej ustawy - red.), mimo że klub Prawa i Sprawiedliwości w Sejmie był przeciwko, to znaczy, że chciał nas faktycznie wysłuchać i chciał usłyszeć nasze argumenty - powiedział.

- Gdyby jednak Nawrocki zawetował tę ustawę, to okazałoby się, że czwartkowe spotkanie "było teatrem politycznym" - zaznaczył.

Jak powiedział Bartosz Romowicz, w trakcie spotkania z Karolem Nawrockim został też poruszony temat zmiany konstytucji w kierunku przydzielenia głowie państwa większych uprawnień. - Ja jednoznacznie panu prezydentowi powiedziałem, że mam 38 lat, ale wątpię, że dożyję zmiany konstytucji w Polsce, bo takiej większości nie zbuduje do tego. Pan prezydent jest większej wiary, natomiast ja tej wiary nie podzielam - skwitował wiceszef klubu Polski 2050.

Romowicz zaznaczył, że jego ugrupowanie chce pokazywać "chęć robienia dobrego prawa dla Polek i Polaków" i dlatego przyjmuje postawę mniej konfrontacyjną wobec prezydenta w porównaniu do Koalicji Obywatelskiej.

Polska 2050 "to jest partia polityczna, której tak łatwo się nie zlikwiduje"
Źródło: Fakty po Faktach TVN24

Czy Polska 2050 przetrwa zawirowania?

W sobotę ma odbyć się powtórzona druga tura wyborów na przewodniczącego Polski 2050, w której zmierzą się Paulina Hennig-Kloska oraz Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz. W partii wrze. Padają oskarżenia o "białoruskie standardy", a posłanka Aleksandra Leo straciła funkcję wiceszefowej klubu. Szymon Hołownia zagroził odejściem z ugrupowania, które założył.

CZYTAJ WIĘCEJ: "Opcja atomowa" w Polsce 2050 i porównanie do Tuska. Ujawniamy plan frakcji Hołowni

Bartosz Romowicz zapewnił, że Polska 2050 będzie i pozostanie w koalicji 15 października, bo "to jest partia polityczna, której tak łatwo się nie zlikwiduje".

- Ja jestem za Szymonem Hołownią, natomiast Szymon Hołownia bardzo wyraźnie powiedział, że on nie odejdzie, jak przegra te wybory jedna czy druga kandydatka. On odejdzie wtedy, jeśli nowej przewodniczącej nie uda się połączyć tej partii. Wyraźnie to powiedział - zaznaczył Romowicz.

- My bardzo chcemy, żeby ten proces wyborczy u naszego koalicjanta się zakończył. I wtedy wszyscy już tak odetchniemy z ulgą - powiedziała Monika Rosa. - Myślę, że pan poseł (Romowicz - red.) mi to potwierdzi, że tam nie ma osoby, która teraz przeszłaby do PiS-u - dodała.

- My jesteśmy potrzebni w tej koalicji (15 października - red.) i koalicja jest potrzebna też nam. My w tej koalicji jesteśmy lojalnym członkiem - podkreślił Bartosz Romowicz.

OGLĄDAJ: "Nazwisko Donalda Tuska nie padło ani razu"
pc

"Nazwisko Donalda Tuska nie padło ani razu"

pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Autorka/Autor: fil/adso

Źródło: TVN24

Źródło zdjęcia głównego: PAP

Udostępnij:
TAGI:
Polska 2050Koalicja ObywatelskaKarol NawrockiPrezydent RPSzymon HołowniaKoalicja 15 października
Czytaj także:
imageTitle
Kiedy zawody Pucharu Świata w Willingen? Zobacz terminarz skoków
Najnowsze
Donald Trump
Trump twierdzi, że "Putin się zgodził". Zełenski reaguje
Świat
Wizualizacja przemieszczania się pyły z Afryki Północnej nad Europę
Pył z Sahary znów nad Europą
METEO
Zmarł nadinspektor Jerzy Stańczyk
Zmarł Jerzy Stańczyk. "Jedna z najważniejszych postaci w historii policji"
WARSZAWA
imageTitle
Małysz i Piesiewicz spotkali się z ministrem sportu. "Żadnych zmian"
EUROSPORT
Michał Biliewcz
Odmówił mu Duda, odmówił Nawrocki. Bilewicz: drobna uciążliwość
"Kropka nad i"
shutterstock_339659186
Jogurt ze szkłem. Ostrzeżenie
BIZNES
"Wielki Marty" reż. Josh Safdie
"Klątwa" DiCaprio i pierwsze "oscarowe brudy"
Tomasz-Marcin Wrona
Ogrzewany namiot
Nadchodzą mrozy. W tych miejscach będzie można się ogrzać
WARSZAWA
imageTitle
Półfinałowe hity w Melbourne. Plan transmisji 13. dnia Australian Open
EUROSPORT
shutterstock_2725493299
W nocy będzie pochmurno i mroźnie
METEO
Odbiór odpadów
W pięciu dzielnicach zmienią się firmy odbierające odpady
WARSZAWA
Protest przeciwko władzom Irańskiej Republiki (Barcelona, 3 stycznia 2026 roku)
Reżim "się zapadnie"? Raporty: jest słabszy niż kiedykolwiek
Monika Winiarska
Giełda w Dżakarcie, Indonezja
Panika na giełdzie. Inwestorzy wycofują miliardy
BIZNES
100924superwizjerbaneridrv
Dwa złote medale, teraz prokuratura. Co stało się z niemal milionem złotych?
Jakub Stachowiak
za grosz sprawiedliwości
Od lat walczy o pomoc, którą powinna dostać. Państwo zawiodło
Polska
imageTitle
Arena mistrzostw Europy zrujnowana przez sztorm
EUROSPORT
shutterstock_2656279683_1
Co się dzieje z cenami masła?
BIZNES
Krzysztof Paszyk, Jacek Tomczak, Mirosław Maliszewski, Michał Pyrzyk, Tymon Szelągowski
Seria spotkań u prezydenta. Kolejni politycy po rozmowach
Polska
imageTitle
"To mój największy problem". Djoković o swoim zdrowiu przed półfinałem
EUROSPORT
_osadzony_2
Dożywocie, choć "są dowody niewinności". Co robi prokuratura? Co zrobi prezydent?
Polska
Zima, mróz
IMGW ostrzega przed silnym mrozem w części kraju
METEO
shutterstock_2210891727
Mail o zatwierdzonym roszczeniu? PZU ostrzega klientów
BIZNES
Pies znajdował się w przeręblu
Szczeniak wpadł do przerębla
Białystok
Michał Bilewicz
Siedem lat Bilewicza. Bez nominacji, bo "oczernia Polskę i Polaków"
Filip Czekała
Thomas Rose złożył wieniec pod Pomnikiem Żołnierzy Poległych w Misjach i Operacjach Wojskowych poza Granicami Państwa
Ambasador USA oddał cześć Polakom poległym na misjach
Polska
Koralowiec Pseudodiploria strigosa
Wygląda jak mózg, choć go nie posiada. Mimo to śpi
METEO
Policjanci skontrolowali kierowcę
"Na widok radiowozu gwałtownie skręcił na stację paliw i próbował ukryć się za ciężarówką"
WARSZAWA
Ile kosztowały nas loty posłów w 2025 roku?
Tysiące lotów, miliony złotych. Kto jest rekordzistą
Sebastian Zakrzewski
shutterstock_2262856419
Koniec z owijaniem w folię. Nowy zakaz
BIZNES

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica