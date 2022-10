Rozmowa prezydentów Polski i Iranu. Kumoch: Poprosił o nią prezydent Zełenski. Padła konkretna propozycja

Kumoch: O rozmowę poprosił prezydent Zełenski. Padła konkretna propozycja

Jakub Kumoch, prezydencki minister, szef Biura Polityki Międzynarodowej, mówił we wtorek w "Rozmowie Piaseckiego" w TVN24, że "rozmowa dotyczyła jednej bardzo konkretnej sytuacji, o którą prosił prezydent Wołodymyr Zełenski". - To jest konkret, to nie jest prośba po prostu "przestańcie sprzedawać broń do Rosji", tylko konkretna propozycja. W tej sprawie toczą się rozmowy i pewne działania - mówił. Zaznaczył, że są to poufne sprawy, których szczegółów nie może zdradzać.