Szef biura prasowego prezydenta: Mamy dwa rodzaje rozmów. Była pewna wątpliwość

ONZ nie ma przedstawicielstwa w Polsce, mogliśmy więc korzystać wyłącznie z naszej placówki przy ONZ. Mogliśmy to zweryfikować tylko w ten sposób - powiedział w TVN24 dyrektor biura prasowego Kancelarii Prezydenta Marcin Kędryna. Odniósł się do rozmowy Andrzeja Dudy z rosyjskim youtuberem, który podał się za sekretarza generalnego ONZ. Pytany o weryfikację rozmówcy prezydenta, stwierdził, że "osoby z biura spraw zagranicznych miały pewną wątpliwość".

- Najpierw my się zwracamy do placówki polskiej w kraju, z którego jest prośba o rozmowę. Po czym do placówki tego kraju w Polsce, żeby uzyskać dwutorowo potwierdzenie - mówił. - W tym przypadku, w związku z tym, że ONZ nie ma przedstawicielstwa w Polsce, mogliśmy korzystać wyłącznie z naszej placówki przy ONZ. Mogliśmy to zweryfikować tylko w ten sposób - powiedział Kędryna.