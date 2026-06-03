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Co się działo na Nowogrodzkiej? Bocheński: te tematy nie były przedmiotem dywagacji

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Kulisy starcia harcerzy i maślarzy. O co Czarnek oskarżył ludzi Morawieckiego?
Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: TVN24
Wiem, że dziennikarzy zawiedliśmy, bo nie było żadnych sporów i kłótni, ale tak właśnie było - twierdził europoseł PiS Tobiasz Bocheński w "Rozmowie Piaseckiego" w TVN24. Był pytany między innymi o kulisy spotkania komitetu politycznego PiS.

We wtorek w siedzibie Prawa i Sprawiedliwości w Warszawie odbyło się posiedzenie komitetu politycznego partii. O kulisach narady na Nowogrodzkiej mówił w "Rozmowie Piaseckiego" w TVN24 europoseł PiS Tobiasz Bocheński.

Zapewniał, że kwestia wewnętrznych tarć w PiS i pozycja Mateusza Morawieckiego "nie była przedmiotem obrad". -  Wiem, że dziennikarzy zawiedliśmy, bo nie było żadnych sporów i kłótni, ale tak właśnie było - powiedział.

Siedziba PiS przy Nowogrodzkiej
Siedziba PiS przy Nowogrodzkiej
Źródło zdjęcia: TVN24

Jak mówił, "w każdej partii są różnice, ale pytanie, w jaki sposób się o nich opowiada na zewnątrz". - Nasza partia jest bardzo liczna, ale nie ma w tym momencie na agendzie rozmowy o takich kwestiach, które by stanowiły jakieś powody do tarcia w Prawie i Sprawiedliwości - powiedział.

Pytany, czy w PiS powstanie stowarzyszenie konkurencyjne dla Rozwój Plus Mateusza Morawieckiego, Bocheński odparł: - Te tematy w ogóle nie były przedmiotem naszych dywagacji.

Kampania Czarnka "idzie doskonale"

Bocheński stwierdził, że głównym tematem posiedzenia była "kampania Przemysława Czarnka". W jego ocenie idzie ona "doskonale". - Po pierwsze, zostały zatrzymane spadki (sondażowe - red), a potem były wzrosty.  I Prawo i Sprawiedliwość ma stabilne poparcie na poziomie 28-29 procent - powiedział. - Przemysław Czarnek zrobił bardzo dużo ku temu, żebyśmy na jesieni mówili o przekroczeniu progu 30 procent, a następnie o przegonieniu Donalda Tuska - mówił.

Odniósł się też do rywalizacji z obiema Konfederacjami. -  Konfederacja ma poparcie na poziomie 13 procent, a Grzegorz Braun również nie wykazuje wzrostów, a wykazywał cały czas. Także proszę nam dać jeszcze trochę czasu. Nie można oczekiwać, że w ciągu trzech miesięcy niespełna dokonamy cudów - powiedział.

Wkrótce dalsza część rozmowy.

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Źródło: TVN24
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Tagi:
Tobiasz BocheńskiPrawo i SprawiedliwośćPatryk Jaki
Mikołaj Gątkiewicz
Mikołaj Gątkiewicz
Dziennikarz tvn24.pl
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