Polska Rozmowa ministra obrony z Donaldem Trumpem. "Ważną rolę odegrała" kancelaria prezydenta Oprac. Aleksandra Sapeta |

Kosiniak-Kamysz o spotkaniu z Donaldem Trumpem Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: TVN24

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Kosiniak-Kamysz powiedział ostatnio, że "miał sposobność" podczas marcowej uroczystości w Waszyngtonie rozmawiać z prezydentem USA. Premier Donald Tusk potwierdził w TVN24, że szef MON poinformował go o tym spotkaniu. Z kolei szef polskiej dyplomacji Radosław Sikorski napisał w mediach społecznościowych, że do MSZ nie wpłynęła notatka z rozmowy Trumpa i szefa MON.

- To było nieformalne oczywiście spotkanie, więc poinformowałem prezesa Rady Ministrów niezwłocznie i uważam, że to było jak najbardziej wskazane i wystarczające - powiedział w poniedziałek Kosiniak-Kamysz.

Na pytanie, czego dotyczyło spotkanie z Trumpem, minister powiedział: - Podziękowałem panu prezydentowi Trumpowi, to był mój przekaz najważniejszy, za obecność żołnierzy amerykańskich w Polsce.

Kosiniak-Kamysz: wtedy tematu stałej bazy jeszcze nie było

Tusk w poniedziałkowej rozmowie z dziennikarką TVN24 Mają Wójcikowską powiedział, że Kosiniak-Kamysz i Trump nie rozmawiali o stałej bazie USA w Polsce. - Wtedy tematu stałej bazy jeszcze nie było (…) bo jeszcze nie było deklaracji prezydenta Trumpa, która padła kilka miesięcy później w sprawie stałej bazy - mówił później minister obrony dziennikarzom.

Polska oficjalnie zgłosiła gotowość do utworzenia na swoim terytorium stałej bazy wojsk amerykańskich w maju tego roku. 17 września Trump poinformował o "znacznych postępach" w tej sprawie.

Na pytanie, czy tematem rozmowy był też program SAFE, wicepremier odparł: - Najważniejszy przekaz dotyczył podziękowania za obecność amerykańskich żołnierzy w Polsce.

Europoseł PiS Adam Bielan przekonywał w mediach społecznościowych, że pomógł w spotkaniu szefa MON z kimś "dużo ważniejszym niż sekretarz wojny" Pete Hegseth. Kosiniak-Kamysz przekazał, że Bielan nie uczestniczył w spotkaniu w Waszyngtonie. "Uważam, że ważną rolę odegrała Kancelaria Prezydenta Rzeczpospolitej" - dodał.

Szef MON przedstawił harmonogram prac nad bazą USA w Polsce

Minister obrony był pytany, kiedy poznamy szczegóły dotyczące decyzji o amerykańskiej stałej bazie w Polsce. Jak powiedział, to "bardziej zależy od strony amerykańskiej". - O rozmieszczeniu wojsk w Europie zdecyduje prezydent Trump po przeglądzie, który zostanie opublikowany pewnie pod koniec tego roku - mówił.

Przedstawił też harmonogram prac nad bazą. Poinformował, że teraz spotykają się zespoły negocjacyjne. - W listopadzie do Pentagonu powinny (zostać) przekazane informacje zespołów negocjacyjnych o możliwych lokalizacjach i w ogóle o ustanowieniu bazy. Wtedy sekretarz Pete Hegseth będzie podejmował tę decyzję. Następnie w grudniu - decyzja Białego Domu i wtedy poznamy więcej szczegółów - tłumaczył.

Wicepremier rozmawiał z dziennikarzami po prezentacji nowego wzoru umundurowania żołnierzy Wojska Polskiego w Ciechanowie.