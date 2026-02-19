Anna Maria Żukowska o Katarzynie Pełczyńskiej-Nałęcz: nigdy tego nie ujawniła

Żukowska o Pełczyńskiej-Nałęcz: nigdy tego nie ujawniła Źródło: TVN24

Grupa kilkunastu parlamentarzystów opuściła w środę Polskę 2050 i ogłosiła powstanie nowego klub - Centrum. Jest wśród nich Paulina Hennig-Kloska, która pod koniec stycznia przegrała II turę wyborów na przewodniczącą partii. Deklaracje przystąpienia do niego złożyło 15 posłów i 3 senatorów dotychczasowego klubu Polski 2050. Oznacza to, że w klubie Polski 2050 pozostanie 15 posłów - minimalna liczba wymagana do dalszego funkcjonowania klubu parlamentarnego.

Przewodnicząca klubu Lewicy Anna Maria Żukowska była pytana w czwartek w "Rozmowie Piaseckiego" w TVN24, czy za jakiś czas Polska 2050 mogłaby sprzymierzyć się z Lewicą.

- Nie wiem, nie wykluczam tego - powiedziała. - Z drugiej strony, uświadomiłam to sobie właśnie, że nie znam poglądów na prawa człowieka pani przewodniczącej [Katarzyny] Pełczyńskiej-Nałęcz, na związki partnerskie, na prawo do przerwania ciąży - dodała.

Żukowska powiedziała, że szefowa Polski 2050 "nigdy tego nie ujawniła". - A też część tej strony, która z nią została, wiem, że jest bardziej konserwatywna niż ta, która odeszła z panią Pauliną Hennig-Kloską - zaznaczyła.

