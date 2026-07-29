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Rozłam w PiS

Rozłam w PiS. Mateusz Morawiecki zakłada nowy klub

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Piotr Mueller, Mateusz Morawiecki i Paweł Rychlik
Morawiecki o założeniu nowego klubu parlamentarnego
Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: Albert Zawada/PAP/EPA
Rozłam w PiS przybrał nieoczekiwany obrót. Komitet Polityczny jednak nie usunął z partii Mateusza Morawieckiego i jego ludzi, a zamiast tego skierował ich sprawy do rzecznika dyscyplinarnego. Mateusz Morawiecki ogłosił, że stworzy nowy klub parlamentarny. Śledź naszą relację na żywo w tvn24.pl.

We wtorek miały zapaść ostateczne decyzje w sprawie rozłamu w PiS po tym, jak członkowie z frakcji Mateusza Morawieckiego z nim samym na czele nie złożyli oświadczeń o nieuczestniczeniu w stowarzyszeniach. Jak mówił w zeszłym tygodniu Jarosław Kaczyński, tym samym zrezygnowali oni z członkostwa w PiS.

We wtorek Komitet Polityczny PiS miał oficjalnie wykluczyć ich z partii. Podjął jednak zamiast tego decyzję o skierowaniu ich spraw do rzecznika dyscyplinarnego, Karola Karskiego. Sam Karski nie krył swojego zaskoczenia tą decyzją.

Po zakończeniu posiedzenia komitetu odbyło się spotkanie polityków ze stowarzyszenia Rozwój Plus. W środę rano Morawiecki ogłosił, że stworzą nowy klub parlamentarny.

Sortowanie:
13 minut temu

Europoseł PiS Tobiasz Bocheński napisał jedno słowo: "Zdradzeusz". 

"Super Tobiaszku, grupa muchomorki jest z Ciebie dumna. A na serio to nie ciągnij kolego tego żenującego dla wyborców spektaklu" - odpowiedział mu Marcin Horała.

11:09

O to, czy ludzie Morawieckiego zostali usunięci z PiS, tak jak utrzymują, zapytany został w Sejmie Jacek Sasin. - Ja nie będę komentował stanów emocjonalnych innych ludzi, polityków, naprawdę to nie ma sensu. My rozmawiamy o ważnych sprawach, a państwo się zajmujecie sprawami, które zrobią się coraz mniej poważne - odparł.

11:06

"Najsmutniejsze w zdradzie jest to, że nigdy nie pochodzi ona od wrogów; pochodzi od tych, którym najbardziej dotychczas ufałeś" - napisał rzecznik PiS Rafał Bochenek.

11:05

"Ten stan emocjonalnego rozedrgania i wiara, że zamieniamy stary PIS na jego nową podróbkę , towarzyszył moim kolegom z Polska Plus, PJN, czy Solidarnej Polski. Nie mam żadnych złudzeń,że projekt Rozwój PLUS zakończy się tak samo" - skomentował europoseł PiS Joachim Brudziński. 

Według niego, "jak już emocje opadną", media stracą nimi zainteresowanie, a w terenie i powiatach "zobaczycie, że nikt nie wali drzwiami oknami na spotkanie z Wami", wtedy członkowie Rozwój Plus wrócą do PiS.

11:01

Machałek: zostaliśmy jeszcze w piątek po wypowiedzi pana prezesa wykreśleni ze wszystkich rzeczy, takich jak rozpiska głosowań, jak monitoring mediów, jak lista mailingowa.

11:00

Machałek: Usłyszałam zarówno od pana prezesa, nad czym ubolewam, ale też od pana Rafała Bochenka, że nas już nie ma w PiS. To co wczoraj się wydarzyło to jest takie przedłużanie czegoś co nie powinno się dziać, bo pewne sprawy trzeba po prostu zakończyć i nie męczyć Polaków naszymi wewnętrznymi sporami. 

10:56

- Moim zdaniem jestem jeszcze w PiS. Nasz status? Jak to się mówi, to skomplikowane - powiedziała Marzena Machałek z Rozwój Plus w rozmowie z reporterem TVN24 Radomirem Witem. 

10:33

W trakcie "Jeden na jeden" Karski wysłał również identyczną wiadomość i do niej, i do Piotra Muellera. - Wiadomość brzmiała: "pozdrawiam serdecznie" - przekazała Adamek.

10:28

Jak dodała Adamek, korespondencja ta miała miejsce przed ogłoszeniem przez Morawieckiego utworzenia nowego klubu. - Zapytałam już po konferencji, czy w tej sytuacji podtrzymuje Karol Karski swoje podejście do tematu. Nie odpisał - powiedziała.

10:21

- Rzecznik dyscyplinarny PiS Karol Karski przekazał mi, że członkowie Rozwój Plus "cały czas są pełnoprawnymi członkami PiS, nawet nie zostali zawieszeni" - powiedziała dziennikarka TVN24 Agata Adamek. 

Jak mówiła, Karski wysłał jej SMS w trakcie jej rozmowy z Piotrem Muellerem w "Jeden na jeden". Mueller powiedział wtedy, że nie czuje się już członkiem PiS. "Decyzja należy do nich. My ich nie zachęcamy, sygnalizujemy tylko możliwość pozostania" - skomentował to Karski.

09:57

Decyzję Morawieckiego skomentował na X rzecznik PiS Rafał Bochenek. 

"Wychodzą, nie wychodzą... potykają się o własne nogi. Nie znają podstawowych przepisów nie tylko partyjnych, ale także sejmowych" - napisał. 

Do wpisu dołączył regulamin Sejmu z zaznaczonym punktem: "Poseł może należeć tylko do jednego klubu poselskiego lub koła poselskiego".

09:52

Zakończyła się konferencja członków stowarzyszenia Rozwój Plus.

09:52

Morawiecki o możliwej współpracy z politykami obozu rządzącego: Nie ma żadnych zamiarów współpracy z kimkolwiek, kto żyruje ten zły rząd, kimkolwiek, kto wspiera Donalda Tuska. Nie tylko nie ma takich zamiarów, nie tylko nie ma żadnych rozmów. 

09:48

- Toczy się postępowanie u pana profesora Karskiego. To przesympatyczny człowiek, wybitny znawca prawa. My nie chcemy w tym uczestniczyć, nie chcemy fundować Polakom kolejnych tygodni gorszącego spektaklu. My chcemy po prostu pracować. A poseł, żeby pracować, potrzebuje klubu, który wykonuje swoje elementarne zadania - mówił Horała.

09:47

- My tylko zakładamy klub parlamentarny po to, żeby móc pracować, bo klub Prawa i Sprawiedliwości przestał nas traktować jako swoich członków. Nie mamy elementarnych narzędzi, żeby pełnić obowiązki posła. Poza tym pozostajemy członkami Prawa i Sprawiedliwości - powiedział Horała.

09:45
WAŻNE

Marcin Horała: nie oznacza to, że wychodzimy z Prawa i Sprawiedliwości.

09:44

Pytany, czy jest to równoznaczne z opuszczeniem klubu PiS, Morawiecki odparł: - Sądzę, że w dwóch klubach jednocześnie nie można być, przystępujemy do nowego klubu Rozwój Plus.

09:44
WAŻNE

Morawiecki: dzisiaj złożymy do marszałka Sejmu wniosek o założenie nowego klubu

09:42

Uściński: wybrałem Mateusza Morawieckiego, najlepszego premiera najlepszego rządu, jaki Polska miała 

09:42

Uściński przekazał, że bezpośrednim powodem jego wyjścia z PiS była piątkowa decyzja Jarosława Kaczyńskiego "o wykluczeniu z partii Mateusza Morawieckiego i wielu posłów Prawa i Sprawiedliwości". - Miałem nadzieję, że do wtorku będzie jakaś refleksja, że wycofa się pan prezes z tej decyzji. To nie nastąpiło i pan prezes tak naprawdę postawił mnie w sytuacji wyboru - powiedział Uściński.

09:39

Głos zabrał Piotr Uściński, który w środę rano poinformował o dołączeniu do Rozwój Plus

09:38

Morawiecki: Mamy szereg bardzo ciekawych propozycji. Niektóre z nich w formacie niepartyjnym pokażemy za dwa dni na naszym pikniku 

09:38

Morawiecki: dzisiaj znaczna część Prawa i Sprawiedliwości pod wpływem rozłamowców, intrygantów i Solidarnej Polski staje się na naszych oczach taką większą Solidarną Polską

09:34

Morawiecki: klub założyło 40 posłów i jeden senator

09:32

Morawiecki: nie chcemy wdawać się w przepychanki partyjne i gierki, bo one nikomu nie służą

09:31
WAŻNE

Morawiecki: postanowiliśmy założyć klub parlamentarny

Będzie nowy klub parlamentarny. Morawiecki ogłosił decyzję
Dowiedz się więcej:

Będzie nowy klub parlamentarny. Morawiecki ogłosił decyzję

09:28
WAŻNE

Rozpoczyna się konferencja członków Rozwój Plus w Sejmie, na czele z jego przewodniczącym Mateuszem Morawieckim.

09:20

- Niektórzy mówią, że ten serial się przedłuża, jaki żałosny ten serial i tak dalej. Wiecie, każda telenowela budzi często negatywne emocje. Ale mi się ten serial całkiem podoba - mówił premier.

09:19

- Nie mam pojęcia, czy powstanie nowy klub czy nie, ale patrzę z uśmiechem na to, co się dzieje - powiedział premier Donald Tusk, pytany o sytuację w PiS podczas konferencji prasowej.

09:13

O kulisach decyzji Komitetu Politycznego PiS rozmawiają "Podcaście politycznym" Konrad Piasecki i Arleta Zalewska.

- Za tą decyzją stała chęć wybicia członków Rozwój Plus z rytmu i sprawienia, by korzenie nowej formacji gniły, bo ona będzie rodziła się w bólach - mówił Piasecki. Jak dodał, kierownictwo PiS chce również w tej sposób winą za rozłam partii obarczyć frakcję Morawieckiego.

Zapraszamy do oglądania "Podcastu politycznego" w TVN24+.

09:11
WAŻNE

Stowarzyszenie Rozwój Plus przedstawiło swoje nowe logo. ​

08:58

Mueller: dyskurs przesuwany w radykalny język, który oferuje Jacek Kurski jest po prostu absolutnie szkodliwy dla Polski

08:57

Mueller: obawiam się, że po wyrzuceniu nas z partii w PiS nastąpi jeszcze większa radykalizacja, a to jest po prostu niedobre dla Polski

08:54

Mueller: działania PiS są niespójne i niekonsekwentne, źli podpowiadacze prowadzą partię w bardzo złym kierunku

08:49
WAŻNE

Mueller: wczoraj podjęliśmy pewne decyzje, zakomunikujemy je o 9.30

08:48

Mueller: Komitet Polityczny może podjąć każdą decyzję, niepotrzebny jest do tego rzecznik dyscyplinarny Karol Karski

08:47
WAŻNE

Mueller: uznaję, że w piątek wyrzucono mnie z Prawa i Sprawiedliwości

Mueller: to nie jest krok w tył
Dowiedz się więcej:

Mueller: to nie jest krok w tył

08:46

Piotr Mueller, europoseł PiS i członek stowarzyszenia Rozwój Plus, jest gościem "Jeden na jeden" w TVN24.

08:44

- Chodzi o to, żeby piłkę przerzucić na stronę frakcji Morawieckiego, żeby to oni dzisiaj musieli podejmować decyzję, żeby wybić ich trochę z uderzenia - mówił w TVN24 Konrad Piasecki, komentując wczorajszą decyzję Komitetu Politycznego PiS. 

Razem z Arletą Zalewską Piasecki poprowadzi o godz. 9 "Podcast polityczny" w TVN24+. Zapraszamy!

07:58

Piotr Mueller będzie gościem specjalnego wydania "Jeden na jeden" o godz. 8.45 w TVN24

07:39

Do decyzji Komitetu Politycznego odniosła się członkini Rozwój Plus Monika Pawłowska.

"Sprawa jest chyba oczywista ze strony PiS i żaden rzecznik dyscyplinarny tego nie zmieni. Wyrzucili nas z partii, wyrzucili z klubu w sposób bardzo, nazwijmy to kulturalnie, nieelegancki" - napisała w długim wpisie na X.

Jak napisała, w ubiegły piątek "usunięto nas ze wszystkich możliwych form komunikacji - od monitoringu mediów po informacje dotyczące posiedzenia, przez wszystkie listy mailingowe i chaty". 

"Trzeba zająć się Polską, a nie jakimś smutnym serialem, byle by grupa ojkofobów z przerośniętym ego mogła przez chwilę poczuć się lepiej" - napisała.

07:35

Szłapka: od zeszłego roku obserwujemy zmierzch prezesa Kaczyńskiego

07:35

Szłapka: Żenujący spektakl. Prezes Kaczyński nie kontroluje tego procesu

07:35

Szłapka: obecny PiS to radykalna, antyeuropejska formacja, której twarzami są Kurski, Matecki i de facto Braun.

07:32

Szłapka o rozłamie w PiS: ostatecznym rozgrywającym w tej rozgrywce jest Grzegorz Braun.

Rzecznik rządu o "ostatecznym rozgrywającym" konfliktu w PiS
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Rzecznik rządu o "ostatecznym rozgrywającym" konfliktu w PiS

jeden na jeden
07:32

Adam Szłapka, rzecznik rządu, jest gościem "Jeden na jeden" w TVN24

07:26

"Gdyby kilka lat temu Morawiecki wykazał 10 procent obecnej determinacji w zwalczaniu patologii PiS... A tak to tylko słowa nieuleczalnego karierowicza. Nic więcej" - napisał szef MSWiA Marcin Kierwiński.

07:19

Komitet Polityczny PiS skierował we wtorek sprawy członków stowarzyszenia Rozwój Plus do rzecznika dyscyplinarnego. Mateusz Morawiecki ocenił to jako "przeciąganie tego serialu". Po zakończeniu posiedzenia komitetu odbyło się spotkanie polityków ze stowarzyszenia Rozwój Plus. Szczegóły ich ustaleń mamy poznać na konferencji prasowej o godz. 9.30. Zapraszamy do śledzenia relacji w tvn24.pl.

07:13
WAŻNE

"Chcę, aby Polska wróciła na tory rozwoju, takiego rozwoju, jaki był stymulowany przez rząd zjednoczonej prawicy Mateusza Morawieckiego. Dlatego dołączę do stowarzyszenia Rozwój Plus" - napisał poseł PiS Piotr Uściński.

Źródło: tvn24.pl
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Mikołaj Gątkiewicz
Mikołaj Gątkiewicz
Dziennikarz tvn24.pl
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