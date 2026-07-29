Co zrobią "harcerze"? Morawiecki pokazał nowe logo stowarzyszenia

Co wydarzyło się na posiedzeniu Komitetu Politycznego PiS? Relacja Arlety Zalewskiej Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: Albert Zawada/PAP/EPA

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

We wtorek miały zapaść ostateczne decyzje w sprawie rozłamu w PiS po tym, jak członkowie z frakcji Mateusza Morawieckiego z nim samym na czele nie złożyli oświadczeń o nieuczestniczeniu w stowarzyszeniach. Jak mówił w zeszłym tygodniu Jarosław Kaczyński, tym samym zrezygnowali oni z członkostwa w PiS.

We wtorek Komitet Polityczny PiS miał oficjalnie wykluczyć ich z partii. Podjął jednak zamiast tego decyzję o skierowaniu ich spraw do rzecznika dyscyplinarnego, Karola Karskiego. Sam Karski nie krył swojego zaskoczenia tą decyzją.

Po zakończeniu posiedzenia komitetu odbyło się spotkanie polityków ze stowarzyszenia Rozwój Plus. Trwało około dwie godziny.

Wszystkie wpisy (22) Najważniejsze (4) Sortowanie: od najnowszych od najnowszych od najstarszych 13 minut temu - Niektórzy mówią, że ten serial się przedłuża, jaki żałosny ten serial i tak dalej. Wiecie, każda telenowela budzi często negatywne emocje. Ale mi się ten serial całkiem podoba - mówił premier. 14 minut temu - Nie mam pojęcia, czy powstanie nowy klub czy nie, ale patrzę z uśmiechem na to, co się dzieje - powiedział premier Donald Tusk, pytany o sytuację w PiS podczas konferencji prasowej. 09:13 O kulisach decyzji Komitetu Politycznego PiS rozmawiają "Podcaście politycznym" Konrad Piasecki i Arleta Zalewska. - Za tą decyzją stała chęć wybicia członków Rozwój Plus z rytmu i sprawienia, by korzenie nowej formacji gniły, bo ona będzie rodziła się w bólach - mówił Piasecki. Jak dodał, kierownictwo PiS chce również w tej sposób winą za rozłam partii obarczyć frakcję Morawieckiego. Zapraszamy do oglądania "Podcastu politycznego" w TVN24+. 09:11 WAŻNE Stowarzyszenie Rozwój Plus przedstawiło swoje nowe logo. ​ Rozwiń 08:58 Mueller: dyskurs przesuwany w radykalny język, który oferuje Jacek Kurski jest po prostu absolutnie szkodliwy dla Polski 08:57 Mueller: obawiam się, że po wyrzuceniu nas z partii w PiS nastąpi jeszcze większa radykalizacja, a to jest po prostu niedobre dla Polski 08:54 Mueller: działania PiS są niespójne i niekonsekwentne, źli podpowiadacze prowadzą partię w bardzo złym kierunku 08:49 WAŻNE Mueller: wczoraj podjęliśmy pewne decyzje, zakomunikujemy je o 9.30 08:48 Mueller: Komitet Polityczny może podjąć każdą decyzję, niepotrzebny jest do tego rzecznik dyscyplinarny Karol Karski 08:47 WAŻNE Mueller: uznaję, że w piątek wyrzucono mnie z Prawa i Sprawiedliwości 08:46 Piotr Mueller, europoseł PiS i członek stowarzyszenia Rozwój Plus, jest gościem "Jeden na jeden" w TVN24. 08:44 - Chodzi o to, żeby piłkę przerzucić na stronę frakcji Morawieckiego, żeby to oni dzisiaj musieli podejmować decyzję, żeby wybić ich trochę z uderzenia - mówił w TVN24 Konrad Piasecki, komentując wczorajszą decyzję Komitetu Politycznego PiS. Razem z Arletą Zalewską Piasecki poprowadzi o godz. 9 "Podcast polityczny" w TVN24+. Zapraszamy! 07:58 Piotr Mueller będzie gościem specjalnego wydania "Jeden na jeden" o godz. 8.45 w TVN24 07:39 Do decyzji Komitetu Politycznego odniosła się członkini Rozwój Plus Monika Pawłowska. "Sprawa jest chyba oczywista ze strony PiS i żaden rzecznik dyscyplinarny tego nie zmieni. Wyrzucili nas z partii, wyrzucili z klubu w sposób bardzo, nazwijmy to kulturalnie, nieelegancki" - napisała w długim wpisie na X. Jak napisała, w ubiegły piątek "usunięto nas ze wszystkich możliwych form komunikacji - od monitoringu mediów po informacje dotyczące posiedzenia, przez wszystkie listy mailingowe i chaty". "Trzeba zająć się Polską, a nie jakimś smutnym serialem, byle by grupa ojkofobów z przerośniętym ego mogła przez chwilę poczuć się lepiej" - napisała. Rozwiń 07:35 Szłapka: od zeszłego roku obserwujemy zmierzch prezesa Kaczyńskiego 07:35 Szłapka: Żenujący spektakl. Prezes Kaczyński nie kontroluje tego procesu 07:35 Szłapka: obecny PiS to radykalna, antyeuropejska formacja, której twarzami są Kurski, Matecki i de facto Braun. 07:32 Szłapka o rozłamie w PiS: ostatecznym rozgrywającym w tej rozgrywce jest Grzegorz Braun. Dowiedz się więcej: Rzecznik rządu o "ostatecznym rozgrywającym" konfliktu w PiS jeden na jeden 07:32 Adam Szłapka, rzecznik rządu, jest gościem "Jeden na jeden" w TVN24 07:26 "Gdyby kilka lat temu Morawiecki wykazał 10 procent obecnej determinacji w zwalczaniu patologii PiS... A tak to tylko słowa nieuleczalnego karierowicza. Nic więcej" - napisał szef MSWiA Marcin Kierwiński. Rozwiń 07:19 Komitet Polityczny PiS skierował we wtorek sprawy członków stowarzyszenia Rozwój Plus do rzecznika dyscyplinarnego. Mateusz Morawiecki ocenił to jako "przeciąganie tego serialu". Po zakończeniu posiedzenia komitetu odbyło się spotkanie polityków ze stowarzyszenia Rozwój Plus. Szczegóły ich ustaleń mamy poznać na konferencji prasowej o godz. 9.30. Zapraszamy do śledzenia relacji w tvn24.pl. 07:13 WAŻNE "Chcę, aby Polska wróciła na tory rozwoju, takiego rozwoju, jaki był stymulowany przez rząd zjednoczonej prawicy Mateusza Morawieckiego. Dlatego dołączę do stowarzyszenia Rozwój Plus" - napisał poseł PiS Piotr Uściński. Rozwiń Zobacz nowe wpisy ( ) Do góry