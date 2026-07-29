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Rozłam w PiS

Co zrobią "harcerze"? Morawiecki pokazał nowe logo stowarzyszenia

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Piotr Mueller, Mateusz Morawiecki i Paweł Rychlik
Co wydarzyło się na posiedzeniu Komitetu Politycznego PiS? Relacja Arlety Zalewskiej
Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: Albert Zawada/PAP/EPA
Rozłam w PiS przybrał nieoczekiwany obrót. Komitet Polityczny jednak nie usunął z partii Mateusza Morawieckiego i jego ludzi, a zamiast tego skierował ich sprawy do rzecznika dyscyplinarnego. Co zrobi Morawiecki? Śledź naszą relację na żywo w tvn24.pl.

We wtorek miały zapaść ostateczne decyzje w sprawie rozłamu w PiS po tym, jak członkowie z frakcji Mateusza Morawieckiego z nim samym na czele nie złożyli oświadczeń o nieuczestniczeniu w stowarzyszeniach. Jak mówił w zeszłym tygodniu Jarosław Kaczyński, tym samym zrezygnowali oni z członkostwa w PiS.

We wtorek Komitet Polityczny PiS miał oficjalnie wykluczyć ich z partii. Podjął jednak zamiast tego decyzję o skierowaniu ich spraw do rzecznika dyscyplinarnego, Karola Karskiego. Sam Karski nie krył swojego zaskoczenia tą decyzją.

Po zakończeniu posiedzenia komitetu odbyło się spotkanie polityków ze stowarzyszenia Rozwój Plus. Trwało około dwie godziny.

Sortowanie:
13 minut temu

- Niektórzy mówią, że ten serial się przedłuża, jaki żałosny ten serial i tak dalej. Wiecie, każda telenowela budzi często negatywne emocje. Ale mi się ten serial całkiem podoba - mówił premier.

14 minut temu

- Nie mam pojęcia, czy powstanie nowy klub czy nie, ale patrzę z uśmiechem na to, co się dzieje - powiedział premier Donald Tusk, pytany o sytuację w PiS podczas konferencji prasowej.

09:13

O kulisach decyzji Komitetu Politycznego PiS rozmawiają "Podcaście politycznym" Konrad Piasecki i Arleta Zalewska.

- Za tą decyzją stała chęć wybicia członków Rozwój Plus z rytmu i sprawienia, by korzenie nowej formacji gniły, bo ona będzie rodziła się w bólach - mówił Piasecki. Jak dodał, kierownictwo PiS chce również w tej sposób winą za rozłam partii obarczyć frakcję Morawieckiego.

Zapraszamy do oglądania "Podcastu politycznego" w TVN24+.

09:11
WAŻNE

Stowarzyszenie Rozwój Plus przedstawiło swoje nowe logo. ​

08:58

Mueller: dyskurs przesuwany w radykalny język, który oferuje Jacek Kurski jest po prostu absolutnie szkodliwy dla Polski

08:57

Mueller: obawiam się, że po wyrzuceniu nas z partii w PiS nastąpi jeszcze większa radykalizacja, a to jest po prostu niedobre dla Polski

08:54

Mueller: działania PiS są niespójne i niekonsekwentne, źli podpowiadacze prowadzą partię w bardzo złym kierunku

08:49
WAŻNE

Mueller: wczoraj podjęliśmy pewne decyzje, zakomunikujemy je o 9.30

08:48

Mueller: Komitet Polityczny może podjąć każdą decyzję, niepotrzebny jest do tego rzecznik dyscyplinarny Karol Karski

08:47
WAŻNE

Mueller: uznaję, że w piątek wyrzucono mnie z Prawa i Sprawiedliwości

08:46

Piotr Mueller, europoseł PiS i członek stowarzyszenia Rozwój Plus, jest gościem "Jeden na jeden" w TVN24.

08:44

- Chodzi o to, żeby piłkę przerzucić na stronę frakcji Morawieckiego, żeby to oni dzisiaj musieli podejmować decyzję, żeby wybić ich trochę z uderzenia - mówił w TVN24 Konrad Piasecki, komentując wczorajszą decyzję Komitetu Politycznego PiS. 

Razem z Arletą Zalewską Piasecki poprowadzi o godz. 9 "Podcast polityczny" w TVN24+. Zapraszamy!

07:58

Piotr Mueller będzie gościem specjalnego wydania "Jeden na jeden" o godz. 8.45 w TVN24

07:39

Do decyzji Komitetu Politycznego odniosła się członkini Rozwój Plus Monika Pawłowska.

"Sprawa jest chyba oczywista ze strony PiS i żaden rzecznik dyscyplinarny tego nie zmieni. Wyrzucili nas z partii, wyrzucili z klubu w sposób bardzo, nazwijmy to kulturalnie, nieelegancki" - napisała w długim wpisie na X.

Jak napisała, w ubiegły piątek "usunięto nas ze wszystkich możliwych form komunikacji - od monitoringu mediów po informacje dotyczące posiedzenia, przez wszystkie listy mailingowe i chaty". 

"Trzeba zająć się Polską, a nie jakimś smutnym serialem, byle by grupa ojkofobów z przerośniętym ego mogła przez chwilę poczuć się lepiej" - napisała.

07:35

Szłapka: od zeszłego roku obserwujemy zmierzch prezesa Kaczyńskiego

07:35

Szłapka: Żenujący spektakl. Prezes Kaczyński nie kontroluje tego procesu

07:35

Szłapka: obecny PiS to radykalna, antyeuropejska formacja, której twarzami są Kurski, Matecki i de facto Braun.

07:32

Szłapka o rozłamie w PiS: ostatecznym rozgrywającym w tej rozgrywce jest Grzegorz Braun.

Rzecznik rządu o "ostatecznym rozgrywającym" konfliktu w PiS
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Rzecznik rządu o "ostatecznym rozgrywającym" konfliktu w PiS

jeden na jeden
07:32

Adam Szłapka, rzecznik rządu, jest gościem "Jeden na jeden" w TVN24

07:26

"Gdyby kilka lat temu Morawiecki wykazał 10 procent obecnej determinacji w zwalczaniu patologii PiS... A tak to tylko słowa nieuleczalnego karierowicza. Nic więcej" - napisał szef MSWiA Marcin Kierwiński.

07:19

Komitet Polityczny PiS skierował we wtorek sprawy członków stowarzyszenia Rozwój Plus do rzecznika dyscyplinarnego. Mateusz Morawiecki ocenił to jako "przeciąganie tego serialu". Po zakończeniu posiedzenia komitetu odbyło się spotkanie polityków ze stowarzyszenia Rozwój Plus. Szczegóły ich ustaleń mamy poznać na konferencji prasowej o godz. 9.30. Zapraszamy do śledzenia relacji w tvn24.pl.

07:13
WAŻNE

"Chcę, aby Polska wróciła na tory rozwoju, takiego rozwoju, jaki był stymulowany przez rząd zjednoczonej prawicy Mateusza Morawieckiego. Dlatego dołączę do stowarzyszenia Rozwój Plus" - napisał poseł PiS Piotr Uściński.

Źródło: tvn24.pl
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Mikołaj Gątkiewicz
Mikołaj Gątkiewicz
Dziennikarz tvn24.pl
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