Polska Zaskakujący zwrot kierownictwa PiS. Podsumowujemy Adam Styczek |

Morawiecki: decyzje po Komitecie Politycznym odbieram jako próbę przeciągania tego serialu Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: Leszek Szymański/PAP/EPA

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Ponad 40 członków Prawa i Sprawiedliwości, głównie ludzie z frakcji Mateusza Morawieckiego z nim samym na czele, nie złożyło oświadczeń o nieuczestniczeniu w stowarzyszeniach o charakterze politycznym. Jak mówił w zeszłym tygodniu Jarosław Kaczyński, tym samym zrezygnowali oni z członkostwa w PiS. We wtorek Komitet Polityczny miał oficjalnie wykluczyć ich z partii. Podjął jednak zamiast tego decyzję o skierowaniu ich spraw do rzecznika dyscyplinarnego PiS, Karola Karskiego.

Podsumowujemy, co w tej sprawie wydarzyło się we wtorek.

1. Komitet Polityczny PiS nie wyrzucił ludzi Morawieckiego z partii

Po południu w siedzibie partii na Nowogrodzkiej odbyło się posiedzenie Komitetu Politycznego PiS. Jak zapowiadał w piątek prezes Jarosław Kaczyński, komitet miał "po prostu przyjąć do wiadomośći fakt", że Morawiecki i jego stronnicy "zrezygnowali" z członkostwa w partii, bo nie podpisali "lojalek"

Komitet Polityczny zdecydował jednak - co było niemałym zaskoczeniem - że osobami, które nie złożyły oświadczeń o nieuczestniczeniu w stowarzyszeniach zajmie się rzecznik dyscyplinarny partii, którym jest Karol Karski.

- Jest decyzja taka, żeby uruchomić procedurę, którą przewiduje statut Prawa i Sprawiedliwości i sprawę pana premiera Mateusza Morawieckiego oraz grona tych parlamentarzystów, którzy są w stowarzyszeniu, skierować do rzecznika dyscypliny - oświadczył w "Faktach po Faktach" TVN24 poseł PiS Michał Wójcik, który był obecny na posiedzeniu.

Koleżeński Sąd Dyscyplinarny może wymierzyć karę upomnienia, nagany, zakazu pełnienia funkcji we władzach PiS przez okres od 6 miesięcy do 2 lat, a także wykluczenia z partii.

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2. Zaskoczony rzecznik dyscyplinarny PiS

Taki obrót spraw zaskoczył też samego Karskiego. Jeszcze w niedzielę w "Faktach po Faktach" zapowiadał on, że we wtorek Komitet Polityczny przyjmie uchwałę, w której stwierdzi, że o północy z czwartku na piątek ubiegłego tygodnia ustało członkostwo pewnych określonych osób. - Ja nie odgrywam żadnej roli w tej procedurze - przekonywał.

We wtorek przyznał, że był przekonany, że sprawa zostanie rozpatrzona w ten sposób. - Okazało się, że dzisiaj Komitet Polityczny, dyskutując różne możliwe rozwiązania, uznał jednak, że nie będziemy tutaj stosować żadnego automatyzmu - dodał.

Karski o dyscyplinowaniu ludzi Morawieckiego: nie odgrywam żadnej roli w tej procedurze (wypowiedź z 26 lipca 2026 roku) Źródło: TVN24

3. Morawiecki skrytykował decyzję Komitetu Politycznego PiS

- To wszystko, co dzisiaj zostało ogłoszone po Komitecie Politycznym, odbieram jako próbę przeciągania tego serialu drugiej jakości, który nie służy Rzeczpospolitej - ocenił Morawiecki.

Morawiecki pytany był o to, czy wciąż jest członkiem PiS. - Dzisiaj już, jak rozumiem, nie jestem, ponieważ pan prezes oświadczył tylko, że Komitet Polityczny ma potwierdzić decyzje, które zapadły - powiedział. Tak Kaczyński mówił w piątek, kiedy wygłosił oświadczenie w siedzibie partii.

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4. Spotkanie frakcji Morawieckiego

We wtorek po godzinie 20 odbyło się spotkanie posłów zrzeszonych w Stowarzyszeniu Rozwój Plus. Dwie godziny później europoseł Piotr Mueller poinformował dziennikarzy o zakończeniu rozmów.

- Podjęliśmy pewne decyzje - przekazał. Szczegóły mamy poznać w środę o 9.30 na konferencji w Sejmie.

5. Morawiecki zrezygnował z funkcji szefa EKR

Po południu pojawiła się też informacja o tym, że Morawiecki zrezygnował z funkcji szefa europejskiej partii - Europejskich Konsewatystów i Reformatorów. Stało się tak - jak napisał Piotr Mueller, jego stronnik - "w związku z wykluczeniem z Prawa i Sprawiedliwości".

Na oficjalnym profilu partii został zamieszczony list Morawieckiego, datowany na wtorek. Były premier napisał w nim, że nadszedł czas, w którym musi bardziej skupić się na wyzwaniach stojących przed jego "ukochaną Polską".