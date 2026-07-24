Rozłam w PiS "Nic takiego nie miało miejsca". Jacek Sasin reaguje na zarzuty Oprac. Mikołaj Gątkiewicz |

Sasin: nie było zobowiązania ze strony Kaczyńskiego, że spotkanie z Morawieckim będzie w cztery oczy Źródło zdj. gł.: TVN24

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- Trzydziestu kilku posłów naszej formacji zrezygnowało z członkostwa - ogłosił w piątek prezes PiS Jarosław Kaczyński. Jeszcze w czwartek na "rozmowie ostatniej szansy" z Kaczyńskim spotkał się w siedzibie partii Mateusz Morawiecki. Spotkanie zakończyło się jednak fiaskiem.

Piotr Mueller ocenił w piątek w TVN24, że szansa na osiągnięcie porozumienia byłaby większa, gdyby na spotkaniu nie pojawił się Jacek Sasin. - Jest dość nietypową sytuacją, w której ktoś się umawia na rozmowę w cztery oczy, a nagle jest taki niespodziewany gość w postaci Jacka Sasina - mówił.

Sasin odpowiada: nic takiego nie padło

Sasin zaprzeczył, jakoby Morawiecki umówiony był na spotkanie w cztery oczy. - Nic takiego nie miało miejsca. Nie było takiego zobowiązania ze strony pana prezesa Jarosława Kaczyńskiego, że to będzie spotkanie w takim formacie - zapewniał w rozmowie z dziennikarzami.

Jacek Sasin wjeżdża na teren siedziby Prawa i Sprawiedliwości przy ulicy Nowogrodzkiej Źródło zdjęcia: PAP/Paweł Supernak

- Gospodarzem tego spotkania był pan prezes Jarosław Kaczyński. On zaprosił pana premiera (Morawieckiego), ale zaprosił również inne osoby na to spotkanie, w tym mnie oraz sekretarza generalnego partii, Piotra Milowańskiego - mówił Sasin. - Było to spotkanie w cztery osoby - sprecyzował.

Mueller w TVN24 zarzucił też Sasinowi, że jest "grabarzem tego porozumienia". - Nie będę się wdawał w pyskówki z panem Muellerem - odparł na to Sasin.