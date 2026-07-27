Polska Czarnek pytany o Kurskiego. Mówi o "żenującym spektaklu" Mikołaj Gątkiewicz |

Czarnek: Polacy nie potrzebują żadnych żenujących spektakli, potrzebują rozmowy o Polsce Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: PAP/Radek Pietruszka

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- Jutro będą komunikaty po Komitecie Politycznym. My zajmujemy się sprawami mieszkańców. Tymi sprawami, które zgłaszane są do nas i które są przedmiotem zainteresowania autentycznego ludzi, a nie jakiejś bańki, która potrzebuje awantur. Tych awantur nie potrzebujemy - skwitował w poniedziałek Przemysław Czarnek na konferencji prasowej.

Czarnek dopytywany był jednak, czy biorąc pod uwagę słowa Jacka Kurskiego, "ta awantura nie poszła już za daleko". - Nie obserwowałem na bieżąco tego, co się dzieje, ale oczywiście dochodziły do mnie informacje - odparł. - Jestem przekonany, że Polacy nie potrzebują żadnych żenujących spektakli. Potrzebują rozmowy o Polsce i dlatego dzisiaj jesteśmy po to, żeby rozmawiać o najmie krótkoterminowym, tu w Warszawie i o tym, co przeszkadza mieszkańcom - powiedział Czarnek.

Czy podpisałby się pod słowami Kurskiego? - Ja powiedziałem już wiele rzeczy w tej sprawie, także wczoraj w wywiadach. Jeśli państwo chcecie sięgnąć do tego, co powiedziałem, to bardzo proszę. Dzisiaj zajmuję się czymś innym - odparł kandydat PiS na premiera.

Kurski zaatakował Morawieckiego

Polityk PiS Jacek Kurski zaatakował w niedzielę ludzi z frakcji Mateusza Morawieckiego, w tym także samego byłego premiera. Na antenie TV Republika mówił między innymi, że Morawiecki jest "żałosnym trybikiem" w "niemieckim planie podboju Europy" i "rozwalenia PiS". Jak dodał, Morawiecki przez dwa lata "siedział u Tuska i się słowem nie odzywał". - Więc milcz teraz, młody człowieku, bo jeżeli masz szacunek dla brata świętej pamięci Lecha Kaczyńskiego, to nie uczestniczyłbyś w tej obrzydliwej akcji rozłamowej, w której dzisiaj uczestniczycie - zwrócił się do obecnego w studiu Roberta Gontarza, członka stowarzyszenia Rozwój Plus Morawieckiego.

Rozłam w PiS

W zeszły czwartek o północy upłynął termin ultimatum kierownictwa PiS dla parlamentarzystów tej partii na złożenie oświadczenia o nieprzynależeniu do stowarzyszeń. Chodziło między innymi o stowarzyszenie Rozwój Plus Mateusza Morawieckiego.

W piątek prezes PiS Jarosław Kaczyński poinformował, że "trzydziestu kilku" posłów jego formacji "zrezygnowało z członkostwa", co we wtorek ma zatwierdzić Komitet Polityczny PiS. Niedługo później Morawiecki przekazał, że jego stowarzyszenie liczy obecnie 40 posłów, jednego senatora i trzech europosłów.