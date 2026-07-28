Logo strona główna
KUP TVN24+
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Newslettery
Quizy
Tematy
Chińska ekspansja
Męskie zdrowie
25 lat TVN24
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Rozłam w PiS

Michał Wójcik: sprawa frakcji Mateusza Morawieckiego zostanie skierowana do rzecznika dyscyplinarnego PiS

|
Fakty po faktach - Michał Wójcik
Wójcik: jest decyzja, żeby sprawę Morawieckiego i jego ludzi skierować do rzecznika dyscypliny
Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: TVN24
Poseł PiS Michał Wójcik poinformował na antenie TVN24, że sprawa członków Stowarzyszenia Rozwój Plus Mateusza Morawieckiego zostanie skierowana do rzecznika dyscyplinarnego partii, którym jest Karol Karski. Później informację tę potwierdził rzecznik PiS. - "Lojalki" nie podpisał, a w PiS cały czas jest - skomentował sytuację w PiS poseł Lewicy Tomasz Trela.

We wtorek po południu zakończyło się posiedzenie Komitetu Politycznego PiS, na którym zapadła decyzja w sprawie tych członków partii, którzy nie podpisali zobowiązania do nieuczestniczenia w stowarzyszeniach o charakterze politycznym. Dotyczyło to przede wszystkim członków Stowarzyszenia Rozwój Plus, które założył były premier Mateusz Morawiecki.

- Jest decyzja taka, żeby uruchomić procedurę, którą przewiduje statut Prawa i Sprawiedliwości i sprawę pana premiera Mateusza Morawieckiego oraz grona tych parlamentarzystów, którzy są w stowarzyszeniu, skierować do rzecznika dyscypliny - oświadczył w "Faktach po Faktach" TVN24 poseł PiS Michał Wójcik, który był obecny na posiedzeniu.

Zgodnie ze statutem PiS postępowanie dyscyplinarne wszczyna rzecznik dyscyplinarny na wniosek między innymi Komitetu Politycznego. Koleżeński Sąd Dyscyplinarny może wymierzyć karę upomnienia, nagany, zakazu pełnienia funkcji we władzach PiS przez okres od 6 miesięcy do 2 lat, a także wykluczenia z partii.

Rzecznikiem dyscyplinarnym w Prawie i Sprawiedliwości jest Karol Karski. - Na podstawie tych zgromadzonych dokumentów zdecyduje, czy kieruje, jakie wnioski kieruje, do sądu dyscyplinarnego. Tak że procedura została wszczęta dzisiaj, w czasie posiedzenia Komitetu Politycznego - poinformował Wójcik.

Wójcik: wyjdziemy z kryzysu wzmocnieni

Poseł PiS (nie jest w stowarzyszeniu Morawieckiego) zapewniał, że atmosfera na posiedzeniu Komitetu Politycznego była "dobra". - Chcę powiedzieć, że dyskusja była bardzo rzeczowa, spokojna, naprawdę merytoryczna. Proszę mi wierzyć, że merytoryczna. Jest sytuacja niełatwa. Natomiast my wyjdziemy z całą pewnością wzmocnieni z tego kryzysu jako Prawo i Sprawiedliwość - ocenił Wójcik.

Polityk ostrzegł rządzących. - Niech się nie cieszy ani pan poseł Tomek Trela, ani pan Donald Tusk, ani nikt, kto jest przy władzy od trzech lat - mówił.

- Ja w ogóle od kilkunastu dni bardzo dobrze się bawię, patrząc na ten spektakl, żeby nie powiedzieć: taką farsę w obozie Prawa i Sprawiedliwości - zapewnił poseł Lewicy Tomasz Trela, który także był gościem "Faktów po Faktach".

OGLĄDAJ: "Cieszę się, że mają totalny rozwal w PiS"
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Trela: Kaczyński stracił zęby

Zdaniem Treli prezes PiS Jarosław Kaczyński "stracił swoje polityczne zęby". - W zeszłym tygodniu zarzekali się, że dzisiaj będzie ostateczna decyzja, dzisiaj z nimi zrobi porządek. Ten wybieg typu: jeszcze będzie pan Karol Karski, jeszcze będzie sąd partyjny... Przecież tam nie ma żadnych sądów, tam nie ma żadnych Karskich, tam jest Jarosław Kaczyński, który jednoosobowo podejmuje decyzje. I gdyby Jarosław Kaczyński miał władzę i sprawczość, to dzisiaj byłaby decyzja - przekonywał poseł Lewicy.

Trela spekulował, że kierownictwo PiS nie chce, żeby Morawiecki utworzył nowy klub parlamentarny na opozycji. W jego ocenie w tym kontekście były premier ma trudną sytuację, bo formalnie nie został usunięty z partii.

- Ja dzisiaj się podwójnie cieszę. Cieszę się dlatego, że mają totalną rozwałkę w Prawie i Sprawiedliwości, a po drugie, że Jarosław Kaczyński już jest na tyle słabym przywódcą, że nawet tak prostej, oczywistej decyzji nie chce podjąć. Jarosław Kaczyński wszystkich straszył. Nie podpiszecie "lojalki", nie ma was w PiS. No i co zrobił Mateusz Morawiecki? "Lojalki" nie podpisał, a w PiS cały czas jest - skomentował Trela.

Źródło: TVN24
ZOBACZ TAKŻE:
30 min
pc
"Złapał mnie dwiema rękami w kroku. Wydałam z siebie przeraźliwy pisk"
TVN24+ Originals
25 min
Grzegorz Braun
"Jesteśmy w bardzo niebezpiecznym momencie". Sprawdziliśmy, z kim Braun chce rządzić
Czarno na białym
35 min
pc
"Cieszę się, że mają totalny rozwal w PiS"
Fakty po Faktach
Udostępnij:
Tagi:
Prawo i SprawiedliwośćMateusz MorawieckiTomasz TrelaJarosław Kaczyński
Filip Czerwiński
Dziennikarz tvn24.pl
Czytaj także:
Służby ratunkowe przed budynkiem Aeon Mall Kumamoto w mieście Kashima
Nocna akcja ratunkowa. "Nie możemy się z nikim skontaktować"
METEO
Pilne
Władze PiS zdecydowały. Kurski "otrzymał zakaz"
Polska
Mateusz Morawiecki
PILNEMorawiecki o decyzji władz PiS. Pierwszy komentarz
Polska
Droga do jawności majątkowej polityków
Państwo zaostrza kryteria. Nowe wymogi dla rad nadzorczych
BIZNES
Otwarcie kładki pieszo-rowerowej w Czerwonaku
Nowa kładka na Warcie. Łączy Poznań i Czerwonak
Poznań
Jarosław Kaczyński, Marcin Ociepa (2023)
Nagła wolta PiS, jest kandydat. "Żartowanie z wyborców"
Marcin Złotkowski
imageTitle
Lech poznał potencjalnego rywala w walce o Ligę Mistrzów
EUROSPORT
Rafał Bochenek
Jest decyzja PiS w sprawie frakcji Morawieckiego
Polska
banknoty zloty setka shutterstock_2186194627
Wyższa kwota wolna od podatku. Policzono, ile to będzie kosztować
BIZNES
Rafał Bochenek
Na liście 44 osoby, nie tylko od Morawieckiego
RELACJA
Ewakuacja pasażerów statku wycieczkowego, który utknął na mieliźnie w Bułgarii
Utknęli na rzece bez zapasów. Konieczna była ewakuacja
METEO
imageTitle
Majchrzak autorem sensacji dnia w Waszyngtonie
EUROSPORT
Mateusz Morawiecki
Morawiecki zrezygnował z funkcji
Polska
ojciec syn flaga polska shutterstock_2080758826
Nowy pomysł na promocję Polski. Jest projekt
BIZNES
Pożary w południowo-zachodniej Francji
"Nie chcemy, aby takie wydarzenia stawały się nową normą"
METEO
Medziugorie, Bośnia i Hercegowina. Czyszczenie i naprawa zwandalizowanej figury Matki Boskiej (28 lipca 2026 roku)
Akt wandalizmu w Medjugorje. Media: zatrzymano Polaka
Świat
Policja jeszcze tego samego dnia zatrzymała czterech podejrzanych
Akt oskarżenia za uprowadzenie i brutalne pobicie 44-latka
Lublin
Pożar krzyża na ul. Rzymowskiego
Krzyż papieski spłonął. Prokuratura podaje przyczynę pożaru
WARSZAWA
Wiceprezydent USA J.D. Vance złożył hołd przy trumnie zmarłego senatora Lindseya Grahama
Pożegnanie na Kapitolu. Oddał hołd zmarłemu senatorowi
Świat
imageTitle
Szybkie porażki i dalekie miejsca polskich drużyn na mistrzostwach świata
EUROSPORT
Donald Trump i Wołodymyr Zełenski w Białym Domu (28 lipca 2026 roku)
"Dobre spotkanie". Zełenski o szczegółach
Świat
imageTitle
Brejk maksymalny na otarcie łez. Słodko-gorzki dzień Xiao Guodonga
EUROSPORT
United Airlines Boeing
Boeing zalicza kiepski kwartał. Prezydencki samolot pogłębia problemy
BIZNES
Siedziba Sinfonii Varsovii przy Grochowskiej
Kiedyś leczyli tu zwierzęta. Teraz będzie królować muzyka
Piotr Bakalarski
Zniszczone centrum handlowe Aeon Mall Kumamoto w mieście Kashima, Japonia
Szukają zaginionych po wybuchu. Są informacje o ofiarach śmiertelnych
METEO
Zaatakował maczetą sąsiadów (zdjęcie ilustracyjne)
Brutalny atak na małżeństwo, kobieta niemal straciła rękę. Napastnik uciekł
Radom
Ariana Grande
Ariana Grande pozywa. Wyciec miało 45 niepublikowanych piosenek
BIZNES
imageTitle
O'Sullivan błysnął i zgasł. Ćwierćfinał nie dla niego
EUROSPORT
Śmiertelny wypadek pod Legionowem (zdjęcie ilustracyjne)
Zderzył się z autem osobowym, motocyklista nie żyje
WARSZAWA
Spłonęły dwie łodzie
Dwie łodzie stanęły w ogniu
Trójmiasto

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica