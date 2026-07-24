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Rozłam w PiS

Rozłam w PiS. Obóz Morawieckiego: nie rezygnowaliśmy z członkostwa w partii

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Gdansk, 26.07.2021 r. w Porcie Gdansk, N/z Mateusz Morawiecki, Marcin Horala, Piotr Muller, Kacper Plazynski.
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Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: Lukasz Dejnarowicz / Forum
Żaden z członków Prawa i Sprawiedliwości, który jest w stowarzyszeniu Rozwój Plus, nie złożył rezygnacji z członkostwa w partii - oświadczył europoseł Piotr Mueller po wystąpieniu prezesa Prawa i Sprawiedliwości. Do tych słów dołączyli kolejni posłowie związani z Mateuszem Morawieckim. - Grupa kolegów postanowiła rzucić Tuskowi koło ratunkowe - skomentował rozłam Paweł Jabłoński.

Jarosław Kaczyński ogłosił w piątek, że "trzydziestu kilku posłów zrezygnowało z członkostwa" w PiS. Ma to związek z niezłożeniem oświadczenia o zakończeniu działalności w stowarzyszeniach. W czwartek o północy upłynął w tej sprawie termin. Otoczenie Mateusza Morawieckiego deklarowało jeszcze przed oświadczeniem prezesa PiS, że chce pozostać w ugrupowaniu, ale nie podpiszą "lojalek".

Mueller: oświadczenia nie dotyczyły członkostwa w partii

Piotr Mueller odniósł się do wystąpienia Kaczyńskiego w mediach społecznościowych. "Jedno ważne wyjaśnienie: Żaden z członków Prawa i Sprawiedliwości, który jest w stowarzyszeniu @RozwojPlus nie złożył rezygnacji z członkostwa w partii" - napisał stronnik Morawieckiego na X. 

"Oświadczenia, które były przedstawiane do podpisu nie dotyczyły członkostwa w partii" - zaznaczył. 

Później kolejni posłowie związani z otoczeniem Morawieckiego zaczęli publikować w mediach społecznościowych krótkie oświadczenia o treści: "Nie złożyłem rezygnacji z członkostwa w PiS". Wśród nich Szymon Szynkowski vel Sęk i Sylwester Tułajew.

Jabłoński: grupa kolegów postanowiła rzucić Tuskowi koło ratunkowe

Podobnie o rozłamie w PiS mówił w TVN24 Paweł Jabłoński, poseł z frakcji Morawieckiego. - Nie składałem rezygnacji z członkostwa w Prawie i Sprawiedliwości. Zrezygnowano z obecności kilkudziesięciu osób. Bardzo tego żałuję, że tak się stało - oświadczył. 

Jabłoński powiedział, że "przyjmuje to do wiadomości". - Ta niewielka grupa kolegów z PiS tę intrygę rzeczywiście skutecznie przeprowadziła. To osłabia opozycję jako całość. Prawo i Sprawiedliwość zostaje poważnie osłabione (...), źle się stało. Natomiast ja pozostaję posłem opozycji - mówił i podkreślił, że "cały czas mam najważniejszy cel, żeby doprowadzić do zmiany fatalnego rządu". 

Prezes PiS zapowiedział w piątek, że formalna decyzja w sprawie posłów, którzy nie złożyli oświadczenia, zostanie podjęta na wtorkowym posiedzeniu komitetu politycznego PiS. Jabłoński pytany, czy do tego czasu będą toczyły się dalsze rozmowy, odpowiedział: - Cały czas rozmawiamy. Oczywiście, że tak. I ja w tym tygodniu spędziłem kilkanaście godzin na różnych rozmowach i cały czas będę z każdym bardzo chętnie rozmawiał.

- Na rozmowy jesteśmy otwarci, ale też przyjmujemy do wiadomości to, że dzisiaj Prawo i Sprawiedliwość chce iść inną, węższą drogą. Moim zdaniem to jest zła decyzja, ale taka została podjęta - zwrócił uwagę poseł. 

Kaczyński sugerował w trakcie piątkowego oświadczenia, że "padła propozycja podziału partii". Tobiasz Bocheński i Przemysław Czarnek powiedzieli później, że takie rozwiązanie miał zaproponować Morawiecki. - Mi nic o takiej propozycji nie wiadomo - odpowiedział na te zarzuty Jabłoński. 

Poseł ocenił też jako "błąd" wznowienie awantury w PiS w momencie, gdy rząd "ma gigantyczne problemy". Wspomniał o nieprawidłowościach w Szpitalu Południowym w Warszawie i cenach na stacjach paliw. - Nagle grupa kolegów postanowiła rzucić Tuskowi koło ratunkowe (…), ten podział rzeczywiście nastąpił z ich inicjatywy - skomentował. 

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Paweł Jabłoński: grupa kolegów postanowiła rzucić Tuskowi koło ratunkowe
Źródło: TVN24

Co dalej planuje obóz Morawieckiego i czy utworzą w Sejmie nowy klub parlamentarny? - Będziemy podejmować dalsze decyzje, jak działać jako posłowie opozycji wobec rządu Donalda Tuska. Cały czas to się nie zmienia - powiedział Jabłoński i zapowiedział, że decyzje będą podejmowane w przyszłym tygodniu. 

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Źródło: tvn24.pl
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Tagi:
Prawo i SprawiedliwośćJarosław KaczyńskiMateusz MorawieckiPiotr Mueller
Aleksandra Sapeta
Aleksandra Sapeta
Dziennikarka tvn24.pl
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