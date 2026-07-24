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Kaczyński zabrał głos. Zmiany w PiS
Kaczyński zabrał głos. Zmiany w PiS
Rozłam w PiS

Pierwszy komentarz Mateusza Morawieckiego po upływie terminu ultimatum

|
Mateusz Morawiecki
Morawiecki: chcę być w Prawie i Sprawiedliwości
Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: TVN24
Chcę być w Prawie i Sprawiedliwości - oświadczył Mateusz Morawiecki, pytany o swoją przyszłość w partii. Zaznaczył jednak, że "nie chce podpisywać lojalek". Termin na podpis minął o północy. - Jak w każdej orkiestrze są różne instrumenty, a można odegrać piękną symfonię. Tak samo może być dalej z Prawem i Sprawiedliwością - ocenił były premier.

O 12 planowane jest oświadczenie prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego. Mateusz Morawiecki w piątek rano był pytany, czy w południe dojdzie do rozpadu partii.

- Pokazałem 21 punktów daleko idących deklaracji, które naprawdę pokazują, że chcemy się zająć tym, o czym mówiliśmy od samego początku, czyli poszerzaniem elektoratu, nie budowaniem żadnych struktur partyjnych, nie zajmowaniem się działalnością polityczną (…) wpisaniem nawet do statutu dodatkowych zobowiązań, dodatkowych ograniczeń. I podtrzymuję cały czas, że te deklaracje są naprawdę bardzo daleko idące. Mam nadzieję, że zostaną przyjęte - odpowiedział. 

Morawiecki o sytuacji w PiS: są różne konie na różne wyścigi 

- Jestem tutaj w PiS-ie i chcę być w Prawie i Sprawiedliwości - oświadczył Morawiecki. Mówił dalej, że chciałby jednak budować ugrupowanie w oparciu o "troszeczkę inne tematy, którymi w mniejszym stopniu partia się zajmowała w ostatnich dwóch latach".

- Myślę, że tutaj każdy to rozumie, też w Prawie i Sprawiedliwości, w kierownictwie, że "horses for courses", jak mawiają Anglicy, są różne konie na różne wyścigi - dodał. Wspomniane przez Morawieckiego powiedzenie oznacza, że należy wybierać do danego zadania osoby z odpowiednimi do tego zdolnościami. 

- Wobec samorządowców podjąłem zobowiązanie, program Polska Jednej Prędkości. Chcę się tym przede wszystkim zająć, żeby docierać do różnych grup elektoratu - kontynuował. Pytany o propozycję zamrożenia działalności stowarzyszenia, odpowiedział: - Lojalki nie chcę podpisywać, bo w latach 80. też mnie proszono o podpisywanie lojalek i ja to odrzucam.

- Dobrze, że użył pan słowa "zamrożenie". Jakby u pana w redakcji pozostawiono wszystkie sprzęty techniczne, pomieszczenia i nawet klimatyzacja by działała, ale ludzi by nie było, to uznałby pan, że ta redakcja działa? Czy że tak naprawdę jest zamknięta, zlikwidowana i nie działa? Nie uprawiajmy fikcji poprzez semantykę - zwrócił się Morawiecki do dziennikarza. 

Morawiecki: lojalek nie chcę podpisywać
Źródło: TVN24

Rzecznik PiS Rafał Bochenek poinformował w czwartek, że prezes PiS zaproponował Morawieckiemu "nie likwidację, a zamrożenie stowarzyszenia Rozwój Plus do czasu wyborów parlamentarnych oraz przeniesienia całej działalności stowarzyszenia do partii z pełnym jej wsparciem". Bochenek przekazał, że propozycja "nie uzyskała akceptacji". 

Morawiecki: tak może być dalej z Prawem i Sprawiedliwością

Morawiecki przekonywał, że zaproponował taki "schemat funkcjonowania stowarzyszenia", które "nie tylko nie byłoby w żadnej kolizji z partią, ale poprzez intensywne działania" docierało do nowych wyborców. 

Padło też pytanie, czy były premier liczy na wycofanie się z ultimatum przez Kaczyńskiego. - Muszę powiedzieć, że nawet pan prezes uznał, że rzeczywiście te negocjacje prowadzone przez pana posła Pawła Jabłońskiego i Szymona Szynkowskiego vel Sęka z Piotrem Milowańskim [bliskim współpracownikiem Kaczyńskiego - red.], że one rzeczywiście bardzo dużo dobrego przyniosły - odpowiedział Morawiecki. - To jeszcze tę kropeczkę nad "i" trzeba postawić i skorzystać z tych propozycji, które tyle dobrego przyniosły - dodał. 

Morawiecki dopytywany o przyczyny sporu w partii, po raz kolejny wspomniał o "grupie intrygantów", która "chce działać z całą mocą na bardzo wielu polach". - Jak w każdej orkiestrze są różne instrumenty, a można odegrać piękną symfonię. Tak samo może być dalej z Prawem i Sprawiedliwością - podsumował były premier. 

Morawieckiemu towarzyszył europoseł Piotr Mueller. Zapowiedział, że będą się odnosić do tego, "co będzie się działo" po oświadczeniu Jarosława Kaczyńskiego. 

Morawiecki wykluczył koalicję z partiami obozu rządzącego

Morawiecki udzielił w piątek wywiadu jednej z prawicowych stacji sprzyjających PiS. Pytany, czy możliwy jest scenariusz, w którym porozumiewa się politycznie z ministrem obrony narodowej, szefem PSL Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem, odparł, że jest to wykluczone. - Nie ma żadnych rozmów. Ja z tymi wszystkimi, którzy dzisiaj są z Donaldem Tuskiem, na pewno nie będę rozmawiał. W ogóle nie ma mowy o tym, żeby robić coś z tymi partiami, które są dzisiaj w koalicji rządzącej, z ludźmi uwikłanymi w takie wielkie błędy. Niektórzy z nich naprawdę gigantyczne grzechy mają na swoim sumieniu - powiedział Morawiecki.

Wspomniał, że w trakcie czwartkowego spotkania z Kaczyńskim przedstawił 21 punktów kompromisu, wśród których była między innymi propozycja, że zrezygnuje z funkcji wiceprezesa partii, by być szeregowym członkiem PiS i zająć się przede wszystkim docieraniem do nowych grup wyborców.

Źródło: TVN24
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Tagi:
Mateusz MorawieckiPrawo i SprawiedliwośćJarosław Kaczyński
Aleksandra Sapeta
Aleksandra Sapeta
Dziennikarka tvn24.pl
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