Polska Mateusz Morawiecki o "wielkiej konwencji Rozwoju Plus" Oprac. Kamila Grenczyn |

Morawiecki: jesteśmy tutaj, żebyśmy się potrafili porozumiewać także z tymi, którzy dzisiaj nas krytykują Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: PAP/Paweł Supernak

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Wielogodzinne wydarzenie "Rozwój Plus" - określane przez stowarzyszenie Rozwój Plus jako "Festiwal idei" - odbyło się w miniony piątek na warszawskiej Pradze i łączyło debaty z luźną formą pikniku.

W niedzielę we wpisie na X Morawiecki podziękował uczestnikom za udział. "31 lipca pokazaliśmy, że nie jesteśmy tylko środowiskiem politycznym. Jesteśmy wspólnotą ludzi, których łączy wiara w Polskę i gotowość do ciężkiej pracy. Pokazaliśmy, że potrafimy rozmawiać, słuchać, łączyć różne doświadczenia i wspólnie wyznaczać kierunek" - oświadczył.

"Chcę Wam jasno powiedzieć: to spotkanie nie było zakończeniem. To był początek. Początek wielkiego marszu przez Polskę. Marszu po prawdę, nadzieję, ambitny program i przyszłe zwycięstwo" - zapowiedział Morawiecki.

Dziękuję wszystkim, którzy 31 lipca byli z nami na pierwszym Festiwalu Idei @RozwojPlus.

Dziękuję za Waszą obecność, energię i wiarę. Za każdą rozmowę, każdy uśmiech, każdą wyciągniętą dłoń, każdy pomysł i każdy odważny głos w dyskusji. Dziękuję tym, którzy przyjechali z… pic.twitter.com/q4inW91uNa — Mateusz Morawiecki (@MorawieckiM) August 2, 2026 Rozwiń

Morawiecki: rozpocznijmy kolejny etap marszu po zwycięstwo

Wśród celów swojego środowiska Morawiecki wymienił między innymi powstrzymanie niekontrolowanej imigracji, prowadzenie polityki gospodarczej zgodnej z polskim interesem narodowym czy skuteczną rywalizację ze światowymi potęgami: Chinami i Stanami Zjednoczonymi.

Polityk zapowiedział, że 15 października - w rocznicę wyborów parlamentarnych z 2023 roku - odbędzie się "wielka konwencja Rozwoju Plus". "Tego dnia pokażemy, że Polska nie jest skazana na chaos, przeciętność i niespełnione obietnice. Pokażemy, że istnieje siła, która ma doświadczenie, odwagę, program i gotowość, aby ponownie wziąć odpowiedzialność za kraj" - napisał Morawiecki.

"Spotkajmy się jeszcze liczniej. Pokażmy siłę, jedność i determinację. Rozpocznijmy wspólnie kolejny etap marszu po zwycięstwo. Bo Rozwój plus Polska równa się sukces" - stwierdził.

Piątkowy grill u Morawieckiego odbył się w cieniu rozłamu w Prawie i Sprawiedliwości. Parlamentarzyści PiS dostali od kierownictwa partii ultimatum: albo złożą deklaracje o nieprzynależeniu do stowarzyszeń prowadzących działalność "o charakterze politycznym", albo zostaną wykluczeni z partii. Choć prezes Jarosław Kaczyński oświadczył, że grupa polityków, która nie złożyła deklaracji, zrezygnowała z członkostwa w partii, wiedząc, z czym wiąże się jej niepodpisanie, to formalnie nie zostali oni wyrzuceni z PiS. Sprawę przekazano natomiast do indywidualnego rozpatrzenia rzecznikowi dyscypliny partyjnej Karolowi Karskiemu. Politycy związani z Rozwojem Plus założyli oddzielny klub parlamentarny.