Rozłam w PiS Posiedzenie Komitetu Politycznego PiS. Jakie decyzje w sprawie "harcerzy"? Relacja Kuba Koprzywa |

Zieliński: trzeba przeanalizować przyczyny, które doprowadziły do tego, co się stało Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: PAP/Radek Pietruszka

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

We wtorek mają zapaść ostateczne decyzje w sprawie rozłamu w PiS. Po 17 na Nowogrodzkiej rozpoczęło się posiedzenie Komitetu Politycznego, który ma zatwierdzić wykluczenie z partii Mateusza Morawieckiego i jego stronników, którzy nie podpisali "lojalek" i nie zdecydowali się na rezygnację z członkostwa w Stowarzyszeniu Rozwój Plus.

Według zapowiedzi Jarosława Kaczyńskiego, Komitet Polityczny ma jedynie formalnie zatwierdzić to, że "trzydziestu kilku posłów" PiS "zrezygnowało z członkostwa". Stronnicy Morawieckiego utrzymują jednak, że z członkostwa nie rezygnują, lecz są wyrzucani z partii.

Były premier zapowiedział, że o 20 ekipa Stowarzyszenia Rozwój Plus zbierze się i będzie dyskutować o tym, "co robić po decyzjach Komitetu Politycznego". Morawiecki zapowiadał też, że jeśli on i jego stronnicy zostaną wyrzuceni z partii, to założą oni klub parlamentarny.

Wszystkie wpisy (16) Najważniejsze (0) Sortowanie: od najnowszych od najnowszych od najstarszych 18:17 Mateusz Morawiecki opublikował 10 filarów "silnej Polski" według stowarzyszenia Rozwój Plus. Wśród nich punkty takie jak: "Szanować Prezydenta wybranego przez naród", "Suwerenna i autonomiczna polityka migracyjna" czy "Stop polityce klimatycznej Unii Europejskiej". "Nie obiecujemy Wam łatwej drogi. Ale obiecujemy odwagę, odpowiedzialność i konsekwencję. Obiecujemy, że Was nie zawiedziemy!" - zapowiedział Morawiecki. Rozwiń 18:08 - Tworzenie stowarzyszenia przez polityków to jest na ogół zalążek partii politycznej - powiedziała w "Tak jest" w TVN24 posłanka Centrum Aleksandra Leo. 18:06 Ścigaj: nie ma decyzji, że powstanie partia Morawieckiego. 18:05 Agnieszka Ścigaj, członkini stowarzyszenia Rozwój Plus, przyznała w "Tak jest" w TVN24, że nie wie, czy wciąż jest członkiem sejmowego klubu PiS. - Nie wiem, dlatego że te obligatoryjne oświadczenia miały treść mówiącą o wykluczeniu z partii. Natomiast jak się potoczą dalej losy i jakie decyzje podejmie klub, którego czuje się członkiem, to jest pewnie decyzja następnych godzin - mówiła. Zapowiedziała też, że pojawi się na spotkaniu członków stowarzyszenia Morawieckiego zaplanowanego na godzinę 20. 17:52 Jacek Sasin przed posiedzeniem Komitetu Politycznego PiS Źródło zdjęcia: PAP/Radek Pietruszka 17:35 - Rozpad partii to jest jeden aspekt tej sytuacji, a czy elektorat też ma się rozpaść? - zastanawiała się w TVN24 prof. Ewa Marciniak, dyrektorka CBOS, politolożka. Zdaniem Marciniak w obecnej sytuacji w PiS "górę biorą animozje, czy też konflikt personalny". - Takie działania będziemy obserwowali, wzajemną dyskredytację - oceniła. 17:27 Marek Suski przed posiedzeniem Komitetu Politycznego PiS Źródło zdjęcia: PAP/Radek Pietruszka 17:20 Elżbieta Witek w drodze na posiedzenie Komitetu Politycznego PiS Źródło zdjęcia: PAP/Radek Pietruszka 17:16 Europoseł PiS i wiceprezes partii Joachim Brudziński przed posiedzeniem Komitetu Politycznego Źródło zdjęcia: PAP/Radek Pietruszka 17:10 - To jest piąty rozłam w Prawie i Sprawiedliwości, jaki przeżywam - mówił przed posiedzeniem Komitetu Jan Dziedziczak, poseł PiS. - Bardzo jestem smutny, że tak się stało, nie cieszę się, nie mam satysfakcji, uważam, że tracimy kilku bardzo zdolnych polityków - przyznał. 16:53 - Jest mi bardzo przykro z powodu tej sytuacji, która ma miejsce - przyznał Bartłomiej Wróblewski, poseł PiS. Jak stwierdził, decyzja o opuszczeniu partii przez kilkudziesięciu posłów "była absolutnie niekonieczna". - Wierzę, powiem nawet, że jestem niemal pewny, że część osób, tak jak Grzegorz Lorek, wróci do Prawa i Sprawiedliwości - ocenił. 16:50 - Zbigniew Ziobro swojego czasu potrafił to wziąć na klatę - powiedział przed posiedzeniem Komitetu Politycznego rzecznik dyscyplinarny PiS Karol Karski, odnosząc się do zapowiadanej nieobecności Morawieckiego na posiedzeniu. 16:44 - Trzeba bardzo dokładnie, na chłodno, przeanalizować - a mamy pierwszy raz taką okazję podczas posiedzenia Komitetu Politycznego - przyczyny, które doprowadziły do tego, co się stało - mówił przed posiedzeniem Komitetu Jarosław Zieliński, poseł PiS. - Mleko się już niestety rozlało - stwierdził. Podkreślił, że głównym zadaniem jest dziś "wzmocnić ciężką pracą Prawo i Sprawiedliwość, żeby wygrać wybory parlamentarne". Zieliński: trzeba przeanalizować przyczyny, które doprowadziły do tego, co się stało Źródło: TVN24 16:35 W tle politycznego sporu jest kwestia wicemarszałka Sejmu. Kandydatem PiS na to stanowisko został Marcin Ociepa, który jest liderem centroprawicowego stowarzyszenia "OdNowa". Zdaniem Piotra Muellera, członka stowarzyszenia Rozwój Plus, kandydatura Ociepy to dowód na to, że "wyrzucenie Mateusza Morawieckiego z partii było intrygą", a wykorzystywanie faktu aktywności w jego stowarzyszeniu - "wymówką". Dowiedz się więcej: Zaskakująca decyzja PiS. "Żartowanie z wyborców" 16:27 Rozłam w PiS komentował na antenie TVN24 dziennikarz Polskiego Radia Roch Kowalski. Jego zdaniem dojdzie dziś do "sformalizowania rozstania" w partii, ale zarówno ze strony PiS, jak i ekipy Morawieckiego nie będzie żadnych "sygnałów zaostrzających". - Nie sądzę, że to będzie aksamitne rozstanie - przyznał, gdyż - jak mówił - Morawiecki i jego ludzie muszą "od Prawa i Sprawiedliwości się odróżniać". Kowalski: będziemy mieli do czynienia ze sformalizowaniem rozstania w Prawie i Sprawiedliwości Źródło: TVN24 16:16 Na godzinę 17 zaplanowane jest posiedzenie Komitetu Politycznego PiS. Politycy podejmą formalne decyzje w sprawie Mateusza Morawieckiego i jego stronników, którzy nie podpisali "lojalek" i nie zrezygnowali z członkostwa w stowarzyszeniu Rozwój Plus. Zobacz nowe wpisy ( ) Do góry