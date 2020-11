Ryzyko rozłamu w PiS. Brudziński o "zdrowym rozsądku koleżanek i kolegów"

Rozbijanie jedności polskiej prawicy w tak skomplikowanej sytuacji, w jakiej jesteśmy, nie miałoby nic wspólnego z polityczną roztropnością - powiedział europoseł PiS Joachim Brudziński. Skomentował w ten sposób słowa byłego ministra rolnictwa Jana Krzysztofa Ardanowskiego, że część posłów PiS "jest zdeterminowana", by utworzyć oddzielne koło poselskie. - Jestem przekonany, że tego zdrowego rozsądku moim koleżankom i kolegom nie zabraknie - ocenił Brudziński.

Ardanowski był pytany o ewentualne utworzenie nowego koła , w piątek, w radiu Wnet. Jak mówił, "grupa posłów została upokorzona zawieszeniem w prawach członków tylko dlatego, że mieli odwagę zgodnie z własnym sumieniem i przekonaniami głosować przeciwko dyscyplinie klubowej". - Część tej grupy posłów jest zdeterminowana, by utworzyć oddzielny byt polityczny w Sejmie w postaci koła. Bardzo możliwe, że przyłączą się następni i to koło się rozrośnie - powiedział były już minister rolnictwa. - Tylko i wyłącznie od mądrości kierownictwa PiS-u zależy, czy na najbliższym posiedzeniu Sejmu będzie jeszcze większość - dodał.

Ardanowski: część posłów Prawa i Sprawiedliwości jest zdeterminowana, by utworzyć oddzielny byt polityczny w Sejmie

- Znam pana posła Ardanowskiego od wielu, wielu lat i wiem, że jest politykiem racjonalnym. Ten taki emocjonalny apel niespecjalnie do mnie przemawia, bo wiem, że jedną z naczelnych wartości polskiego rolnika, polskiego chłopa - mam nadzieję, że pan Ardanowski się nie obrazi, tym bardziej że mówi to wnuk chłopów i rolników - jest racjonalizm i zdrowy rozsądek - powiedział eurodeputowany.

"W porządnej partii politycznej nie może być tak, że w sytuacji ważnych głosowań następuje łamanie dyscypliny"

Brudziński był również pytany, czy zawieszeni posłowie Prawa i Sprawiedliwości zostaną odwieszeni w prawach członka partii. - To jest domena mojego kolegi, przyjaciela, pana profesora Karola Karskiego, który ma tę przyjemność, że jest rzecznikiem dyscyplinarnym naszej partii - mówił.

- Ja życzyłbym sobie, żeby tutaj nastąpiła refleksja po stronie moich kolegów, bo darzę ich olbrzymim szacunkiem i sympatią - mówił dalej Brudziński. - To są lata ciężkiej, wzajemnej pracy, bojów i byłoby czymś zupełnie niepotrzebnym i nieroztropnym, żebyśmy się tak zapiekli na tych własnych stanowiskach - dodał.

- Jesteśmy w takim momencie, że jak mogłyby wyglądać wybory? Przecież słyszeliśmy o tym, kiedy przygotowywaliśmy wybory w zupełnie innej sytuacji epidemiologicznej, że mamy krew na rękach, bo dążymy do wyborów i żądano od nas, żeby przesunąć wybory prezydenta na jesień. To mielibyśmy teraz niezły pasztet - kontynuował europarlamentarzysta.

Przyspieszone wybory? Brudziński: to byłoby czymś zupełnie aberracyjnym TVN24

"Nie Jarosław Kaczyński jest autorem orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego"

22 października Trybunał Konstytucyjny pod przewodnictwem Julii Przyłębskiej uznał, że prawo do aborcji w przypadku ciężkiego i nieodwracalnego upośledzenia płodu jest niezgodne z ustawą zasadniczą . Od tego czasu w całym kraju odbywają się demonstracje przeciw zaostrzeniu prawa aborcyjnego.

W reakcji na tę sytuację prezydent Andrzej Duda skierował do Sejmu swój projekt zmian w ustawie o planowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego i warunkach dopuszczalności przerywania ciąży . Jak mówił, propozycja, uwzględniając wskazania TK, przewiduje wprowadzenie nowej przesłanki przywracającej możliwość przerwania ciąży, ale jedynie w przypadku wystąpienia wad letalnych.

Na uwagę, że orzeczenie nie zostało opublikowane w Dzienniku Ustaw, zatem nie jest obowiązujące w polskim prawie, Brudziński odparł: - Jest dla manie oczywistym, że to orzeczenie zostanie opublikowane, tu nie ma innej drogi.

- Jak rozumiem intencje pana prezydenta i zapisy propozycji tej ustawy, to być może to będzie musiało zostać doprecyzowane, bo tu nie można ustawą zmienić wyroku Trybunału Konstytucyjnego - kontynuował Brudziński.

- Jestem w stanie sobie wyobrazić i jestem tego też zwolennikiem, żeby w sytuacji, w której ciąża w sposób jednoznaczny wskazuje na to, że uszkodzenia płodu są na tyle głęboko posunięte, że w świetle wiedzy medycznej ten płód, dziecko umrze w łonie matki, stanowiąc bezpośrednie zagrożenie dla jej zdrowia i życia, więc są wszelkie przesłanki do tego, żeby zgodnie z obowiązującym w Polsce prawem było możliwe usunięcia płodu - mówił. Europoseł ocenił jednak, że "to są przypadki jednostkowe".