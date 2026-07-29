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Rozłam w PiS

Marcin Horała o "problemie w PiS": nie ma miejsca dla Mateusza Morawieckiego, a jest dla Jacka Kurskiego

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Jacek Kurski
Horała: w PiS nie ma miejsca dla Morawieckiego, a jest dla Kurskiego
Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: Radek Pietruszka/PAP
Pewna grupa sączyła do ucha prezesa błędne tezy, które skończyły się złymi kalkulacjami - powiedział w "Faktach po Faktach" w TVN24 członek stowarzyszenia Rozwój Plus Marcin Horała. Jego zdaniem "sztandarową" osobą pod tym względem był Jacek Kurski.

Członek stowarzyszenia Rozwój Plus Marcin Horała pytany był w "Faktach po Faktach" w TVN24 o to, czy myśli, że wciąż jest w PiS. - Tak, nawet nie myślę, tylko ja w sensie formalnym jestem - odpowiedział.

- Natomiast w sensie politycznym oczywiście ta decyzja o usunięciu mnie i kolegów z PiS-u zapadła, tak zakomunikował pan prezes Jarosław Kaczyński w zeszły piątek - przypomniał. Zdaniem Horały wtorkowa decyzja Komitetu Politycznego PiS to "taktyka polityczna, jak nam na starcie naszej nowej drogi związać sznurowadła, podstawić nogę".

Marcin Horała
Marcin Horała
Źródło zdjęcia: TVN24

Marcin Horała o decyzji Komitetu Politycznego PiS: każdy widzi, że to cyrk

Horała pytany był o to, czy członkowie stowarzyszenia nie chcą złożyć rezygnacji z członkostwa w PiS. - To są czyste formalności, podjęto decyzję, żeby nas wyrzucić, więc niech ci, co podjęli tę decyzję, mają tę odwagę cywilną, żeby ją formalnie też zrealizować - odpowiedział.

- My mamy stowarzyszenie, zapraszamy ludzi do stowarzyszenia, mamy nasze wydarzenie w piątek, mamy klub, możemy działać również jako posłowie - mówił. - Przecież każdy widzi, że to jest cyrk, każdy wie, że nas wyrzucili, tylko teraz chcą tutaj zamydlić sprawę - dodał Horała. 

Prowadząca rozmowę Anita Werner pytała, czy decyzja Komitetu Politycznego PiS nie spowoduje, że rzecznik dyscyplinarny Karol Karski będzie wzywał na spotkanie tych, którzy nie podpisali "lojalek" i proponował im zostanie w PiS. - Niewątpliwie. Natomiast osoba, która by taką ofertę przyjęła, wykazałaby się nie tylko słabym charakterem, ale też słabym intelektem - ocenił Horała. 

Marcin Horała o Jacku Kurskim i Mateuszu Morawieckim: to jest problem w PiS

Zdaniem Horały "pewna grupa, która obsiadła to symboliczne ucho prezesa, od lat, a w sposób niezwykle intensywny od paru miesięcy, sączyła pewne błędne tezy, które pan prezes przyjął jako punkt wstępny do swoich kalkulacji i stąd te kalkulacje źle się zakończyły".

- Jeżeli mamy taką jedną, sztandarową osobę wskazać, to jest to Jacek Kurski - ocenił. - To jest przykład tego, jaki jest problem w PiS-ie, że PiS to jest obecnie partia, gdzie nie ma miejsca dla Mateusza Morawieckiego, a jest miejsce dla Jacka Kurskiego - stwierdził Horała.

Anita Werner zauważyła, że Kurski został ukarany zakazem wystąpień medialnych. - Tak, a my wyrzuceniem z partii. No i tu widać pewną dysproporcję - skomentował Horała. 

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Marcin Horała o różnicach pomiędzy Rozwój Plus a PiS

Czym Rozwój Plus będzie chciał się odróżnić od PiS? - Przede wszystkim kierunkiem, tym głównym kierunkiem - odpowiedział Horała. 

- My chcemy być formacją, na razie stowarzyszeniem i klubem, być może kiedyś w przyszłości partią, która na pierwszym miejscu stawia rozwój Polski, bezpieczeństwo Polski, która nie wyklucza ludzi, która mówi - chodźmy razem, nie musisz podpisać "lojalki", nie musisz mówić wszystkiego tak samo jak my, zgódźmy się co do paru kluczowych spraw - wymieniał. 

- Mamy nadzieję, że ta oferta może nie dla wszystkich, ale jednak do wielu Polaków trafi, że jest pewien głód pewnej powagi, pewnego adresowania naprawdę poważnych spraw w polityce, prawdziwych problemów, a nie polityki jako show biznesu dla brzydkich ludzi - mówił. 

Źródło: TVN24
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Tagi:
Prawo i SprawiedliwośćJarosław KaczyńskiMateusz MorawieckiMarcin HorałaJacek Kurski
Kuba Koprzywa
Kuba Koprzywa
Dziennikarz tvn24.pl
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