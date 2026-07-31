FAKTY PO FAKTACH Rozłam w PiS i grill u Mateusza Morawieckiego. Poseł KO pokazał zdjęcie w TVN24 Justyna Sochacka |

Frysztak: Morawiecki udowodnił już wiele lat temu, że nie jest samodzielny. Poseł KO pokazał zdjęcie Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: TVN24

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W piątek zwolennicy Mateusza Morawieckiego spotkali się na konferencji "Rozwój Plus Wy" organizowanej przez nowy klub parlamentarny byłego premiera, Rozwój Plus. Spotkanie określane jest jako "grill u Morawieckiego".

Europoseł Piotr Mueller ze Stowarzyszenia Rozwój Plus mówił w "Faktach po Faktach" w TVN24, że w wydarzeniu uczestniczyło "bardzo wiele osób, i samorządowców, z różnych regionów Polski, przedsiębiorców, też byłych działaczy albo aktualnych działaczy Prawa i Sprawiedliwości".

Pytany, czy przyszli posłowie PiS-u, odparł, że nie widział. - Ale widziałem radnych PiS-u, wójtów. W związku z tym takie osoby, które też znamy z aktywności z poprzednich lat - dodał. - Natomiast ważniejsze jest to, że przedstawiliśmy dwa raporty, które są teraz do dyskusji o polityce migracyjnej, o demografii. I to jest nasz cel teraz na najbliższe tygodnie, miesiące, aby te raporty konsultować, a później przedstawiać kolejne obszary, w szczególności gospodarcze - zaznaczył. Zapowiedział, że kolejne duże wydarzenie odbędzie się 15 października.

Frysztak: to cały czas jest ten sam PiS

- Dla mnie nie jest to w żaden sposób jakiś interesujący serial. Mam wrażenie, że słabej jakości romansidło się zakończyło, a teraz będziemy wchodzić w fazę sitcomu - powiedział poseł Koalicji Obywatelskiej Konrad Frysztak, nawiązując do rozłamu w PiS.

Dodał, że "sitcom dziś się rozpoczął od tego właśnie wydarzenia".

- Ale dla mnie [jest to - red.] bez znaczenia, czy będzie PiS, kryptoPiS czy Rozwój PiS. To cały czas jest ten sam PiS - skwitował. Ocenił, że "Mateusz Morawiecki nie jest samodzielny", co, jak dodał, "udowodnił już wiele lat temu". Poseł pokazał zdjęcie, na którym widać, jak Kaczyński siedzi przy stole po prawicy Morawieckiego podczas posiedzenia Rady Ministrów.

Konrad Frysztak pokazał w "Faktach po Faktach" zdjęcie z Jarosławem Kaczyńskim i Mateuszem Morawieckim Źródło zdjęcia: TVN24

Mueller powiedział, że do sytuacji doszło po drugim powołaniu Kaczyńskiego na wicepremiera. Prezes PiS ponownie objął tę funkcję w czerwcu 2023 roku. Wrócił wówczas do rządu po tym, jak w czerwcu 2022 zrezygnował z funkcji wicepremiera i kierującego komitetem ds. bezpieczeństwa. Pracami komitetu Kaczyński kierował od października 2020 roku.

OGLĄDAJ: Frysztak o rozłamie PiS: dla mnie nie jest to interesujący serial, a raczej słabej jakości romansidło Zobacz cały materiał