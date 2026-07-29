Rzecznik rządu: Kaczyński wziął na przeczekanie tych wszystkich "harcerzy" Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: TVN24

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Ponad 40 członków Prawa i Sprawiedliwości, głównie ludzie z frakcji Mateusza Morawieckiego z nim samym na czele, nie złożyło oświadczeń o nieuczestniczeniu w stowarzyszeniach o charakterze politycznym. We wtorek Komitet Polityczny PiS skierował ich sprawy do rzecznika dyscyplinarnego PiS, chociaż oczekiwano, że zostaną oni - z byłym premierem na czele - wyrzuceni z partii.

Szłapka: ostatecznym rozgrywającym jest Braun

Sprawę komentował w środę w "Jeden na jeden" rzecznik rządu Adam Szłapka. Ocenił, że "ostatecznym rozgrywającym w całej tej rozgrywce" nie jest ani prezes Jarosław Kaczyński, ani Mateusz Morawiecki, tylko Grzegorz Braun.

- Oczywiście teraz prezes wziął na przeczekanie tych wszystkich "harcerzy", nie wyrzucił ich. Oni teraz muszą coś zrobić, muszą na to jakoś odpowiedzieć. On może ich tam rozgrywać, może ich próbować wyciągać - mówił Szłapka.

- Ale najgorsze w tej całej sytuacji jest to, że największa w Polsce partia opozycyjna de facto zaczęła mówić agendą Grzegorza Brauna od A do Z - dodał. - To znaczy, jak słuchamy Czarnka, jak słuchamy tych polityków, to widać bardzo wyraźnie, że oni nie mają już nic wspólnego - ocenił.

- Już nie mówię tym PiS-ie, który wystawiał na kandydata na prezydenta Lecha Kaczyńskiego, bo to w ogóle nie istnieje. Oni nawet są niespecjalnie podobni do PiS-u z 2015 roku. To jest strasznie radykalna, antyeuropejska formacja, której twarzą jest Kurski, której twarzą jest Matecki, której twarzą jest de facto Braun, nad którą Kaczyński nie panuje - kontynuował.

Adam Szłapka Źródło zdjęcia: TVN24

Szłapka: wygląda to żenująco

Odnosząc się do decyzji kierownictwa PiS, mówił, że wszyscy oczekiwali, że stronnicy Morawieckiego zostaną wyrzuceni.

- Rozumiem, że plan ludzi Morawieckiego też był taki, że zostaną wyrzuceni, więc pewnie mieli opisane jakieś następne kroki. Teraz sobie myślą: "Czyli jednak koniec końców to my musimy wyjść z tego PiS-u, bo oni nas jeszcze nie wyrzucają. Może jeszcze kogoś nam Kaczyński wyciągnie" - mówił Szłapka.

Pytany, czy Morawiecki sam zakończy ten "serial", odparł: - Oni de facto już nie są w PiS-ie. Czy założą dzisiaj klub? Nie wiem. Byłoby to chyba naturalne.

- Powiem szczerze, że wygląda to żenująco. Ale żenujący ludzie, to żenujący spektakl - dodał.

Szłapka o antyukraińskiej narracji: trzeba z tym walczyć

Rzecznik rządu odniósł się także w "Jeden na jeden" do słów premiera Donalda Tuska. We wtorek przed posiedzeniem rządu nawiązał on do tego, że w niedzielę we Wrocławiu grupa mężczyzn pobiła ukraińską parę - 20-latkę oraz 21-letniego mężczyznę.

Szef rządu oświadczył, że "musimy wydać zdecydowaną wojnę tej przemocy" i ocenił, że "bandyci, kibole, ta patologia przemocowa nabrała odwagi, nabrała tupetu, bo dostała także polityczny patronat".

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ: Tusk do Nawrockiego: proszę przestać milczeć

Szłapka mówił między innymi, że "jest kwestia pracy Ministerstwa Sprawiedliwości, Ministerstwa Spraw Wewnętrznych nad zaostrzeniem poszczególnych przepisów Kodeksu karnego i zaostrzeniem procedur, żeby tutaj służby miały mocniejsze narzędzia w ręku i wymiar sprawiedliwości". - Uważam, że to jest kierunek, który należy rozważyć - dodał.

Na uwagę, że Tusk wspomniał w swojej wypowiedzi o prezydencie Karolu Nawrockim, Szłapka powiedział, że "ani razu nie widział w tych sprawach reakcji prezydenta tak jednoznacznie potępiających tą przemoc, a za to bardzo aktywnie włączył się w taką budowę narracji jednak antyukraińskiej w Polsce przez jakiś czas". - Z tym trzeba walczyć oczywiście - dodał.

Pytany, czy jego zdaniem prezydent też odpowiada za budowanie takich nastrojów w Polsce, odparł: - Tak, oczywiście. Uważam, że prezydent, że Braun.

Dopytywany, jak przeciwdziałać skutkom takiej narracji, powiedział, że "jak największa część klasy politycznej sceny politycznej w Polsce powinna zdecydowanie się temu przeciwstawić".

OGLĄDAJ: Szłapka o "serialu" PiS: Kaczyński nie kontroluje procesu Zobacz cały materiał