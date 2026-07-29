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Rozłam w PiS

Piotr Mueller: nie jestem w stanie zrozumieć, po co Jarosław Kaczyński to robi

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Piotr Mueller
Mueller: uznaję, że w piątek wyrzucono mnie z Prawa i Sprawiedliwości
Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: TVN24
Uznaję, że w piątek wyrzucono mnie z Prawa i Sprawiedliwości - powiedział w "Jeden na jeden" w TVN24 członek stowarzyszenia Mateusza Morawieckiego, europoseł Piotr Mueller. Jego zdaniem decyzja kierownictwa PiS "to nie jest krok w tył".

Ponad 40 członków Prawa i Sprawiedliwości, głównie ludzie z frakcji Mateusza Morawieckiego z nim samym na czele, nie złożyło oświadczeń o nieuczestniczeniu w stowarzyszeniach o charakterze politycznym. Jak mówił w zeszłym tygodniu Jarosław Kaczyński, tym samym zrezygnowali oni z członkostwa w PiS. We wtorek Komitet Polityczny miał oficjalnie wykluczyć ich z partii. Podjął jednak zamiast tego decyzję o skierowaniu ich spraw do rzecznika dyscyplinarnego PiS, Karola Karskiego.

Mueller: uznaję, że w piątek wyrzucono mnie z PiS

Do sprawy odniósł się w środę w "Jeden na jeden" w TVN24 europoseł, członek stowarzyszenia Rozwój Plus Piotr Mueller. - Ja uznaję, że w piątek wyrzucono mnie z Prawa i Sprawiedliwości - powiedział. 

Zapytany, czy gdyby na przykład w czwartek zadzwonił Karol Karski i zaprosił go na piątek na rozmowę, poszedłby na nią, odparł: - Nie, ja nie pójdę na taką rozmowę, bo uważam, że jeżeli chce się podejmować decyzje polityczne, a to są decyzje polityczne, a nie żadne formalno-prawne, to takie decyzje podejmuje kierownictwo partii.

- Jeżeli mnie ktoś zaprosi z kierownictwa partii, oczywiście z chęcią przyjdę, bo to jest kwestia związana z polityką - dodał.

Mueller o decyzji kierownictwa PiS: to nie jest krok w tył

Na pytanie, po co prezes Jarosław Kaczyński robi taki ruch, odpowiedział: Nie jestem w stanie tego zrozumieć.

- Czy to, co się wydarzyło wczoraj, czyli ten krok w tył z punktu widzenia tego, co słyszeliśmy w piątek, a przynajmniej próba podjęcia takiego kroku, to jest dowód słabości prezesa Kaczyńskiego? - dopytywała prowadząca program Agata Adamek.

- Nie, nie stawiam takiej tezy. To w ogóle nie jest żaden krok w tył. Wczoraj na konferencji prasowej Rafał Bochenek powiedział, że decyzja polityczna została podjęta, czyli decyzja polityczna o naszym wyrzuceniu. Natomiast ze względów formalno-prawnych trzeba skierować tą sprawę do tej komisji dyscyplinarnej, czy jak to się nazywa - powiedział.

Źródło: TVN24
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Tagi:
Piotr MuellerPrawo i SprawiedliwośćMateusz MorawieckiJarosław Kaczyński
Justyna Sochacka
Justyna Sochacka
Dziennikarka tvn24.pl
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