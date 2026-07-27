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Polska

Burza po wywiadzie Jacka Kurskiego. Tobiasz Bocheński wbił szpilę, ale komu innemu

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Jacek Kurski
Czarnek: Polacy nie potrzebują żadnych żenujących spektakli, potrzebują rozmowy o Polsce
Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: Wojtek Jargiło/PAP
Polacy nie potrzebują żadnych żenujących spektakli, potrzebują rozmowy o Polsce - powiedział w poniedziałek Przemysław Czarnek, pytany o konflikt w środowisku PiS. Odniósł się też do zarzutów, jakie Jacek Kurski skierował w weekend wobec Mateusza Morawieckiego. Kąśliwego komentarza udzielił z kolei Tobiasz Bocheński.

- Jutro będą komunikaty po Komitecie Politycznym. My zajmujemy się sprawami mieszkańców. Tymi sprawami, które zgłaszane są do nas i które są przedmiotem zainteresowania autentycznego ludzi, a nie jakiejś bańki, która potrzebuje awantur. Tych awantur nie potrzebujemy - skwitował w poniedziałek Przemysław Czarnek na konferencji prasowej.

Czarnek dopytywany był jednak, czy biorąc pod uwagę słowa Jacka Kurskiego, "ta awantura nie poszła już za daleko". -  Nie obserwowałem na bieżąco tego, co się dzieje, ale oczywiście dochodziły do mnie informacje - odparł. - Jestem przekonany, że Polacy nie potrzebują żadnych żenujących spektakli. Potrzebują rozmowy o Polsce i dlatego dzisiaj jesteśmy po to, żeby rozmawiać o najmie krótkoterminowym, tu w Warszawie i o tym, co przeszkadza mieszkańcom - powiedział Czarnek.

Czy podpisałby się pod słowami Kurskiego? - Ja powiedziałem już wiele rzeczy w tej sprawie, także wczoraj w wywiadach. Jeśli państwo chcecie sięgnąć do tego, co powiedziałem, to bardzo proszę. Dzisiaj zajmuję się czymś innym - odparł kandydat PiS na premiera.

Bocheński o słowach Kurskiego i kolegach "z małej formacji"

- Każdy wypowiada się w swoim imieniu. Ja nigdy takich słów nie wypowiedziałem - mówił z kolei w poniedziałek wiceprezes PiS Tobiasz Bocheński. Według niego "ten wywiad [Kurskiego - red.] dowodzi, że w Prawie i Sprawiedliwości pojawiło się bardzo dużo emocji". - Zawsze emocje, które są wśród polityków, buzują w sytuacji, kiedy się ze sobą rozchodzą. I w tych kategoriach patrzę na ten wywiad - mówił.

Jacek Kurski
Jacek Kurski
Źródło zdjęcia: Wojtek Jargiło/PAP

Według informacji TVN24 Jarosław Kaczyński miał być "bardzo niezadowolony" ze słow Kurskiego i ma planować zakazanie mu kolejnych wypowiedzi medialnych. Bocheński pytany był przez dziennikarzy, czy według niego Kurski "nie poszedł za daleko". - Nie ulega wątpliwości, że naszym koleżankom i kolegom z tej małej formacji politycznej, która wydzieliła się świadomie z Prawa i Sprawiedliwości, bardzo zależy na zainteresowaniu mediów i polityków Prawa i Sprawiedliwości - odparł kąśliwie Bocheński. Jak stwierdził, jego "głównym zainteresowaniem jest wadliwy, zły, koszmarny rząd Donalda Tuska".

Kurski zaatakował Morawieckiego

Polityk PiS Jacek Kurski zaatakował w niedzielę ludzi z frakcji Mateusza Morawieckiego, w tym także samego byłego premiera. Na antenie TV Republika mówił między innymi, że Morawiecki jest "żałosnym trybikiem" w "niemieckim planie podboju Europy" i "rozwalenia PiS".

Jak dodał, Morawiecki przez dwa lata "siedział u Tuska i się słowem nie odzywał". - Więc milcz teraz, młody człowieku, bo jeżeli masz szacunek dla brata świętej pamięci Lecha Kaczyńskiego, to nie uczestniczyłbyś w tej obrzydliwej akcji rozłamowej, w której dzisiaj uczestniczycie - zwrócił się do obecnego w studiu Roberta Gontarza, członka stowarzyszenia Rozwój Plus Morawieckiego.

Rozłam w PiS

W zeszły czwartek o północy upłynął termin ultimatum kierownictwa PiS dla parlamentarzystów tej partii na złożenie oświadczenia o nieprzynależeniu do stowarzyszeń. Chodziło między innymi o stowarzyszenie Rozwój Plus Mateusza Morawieckiego.

W piątek prezes PiS Jarosław Kaczyński poinformował, że "trzydziestu kilku" posłów jego formacji "zrezygnowało z członkostwa", co we wtorek ma zatwierdzić Komitet Polityczny PiS. Niedługo później Morawiecki przekazał, że jego stowarzyszenie liczy obecnie 40 posłów, jednego senatora i trzech europosłów.

Źródło: tvn24.pl
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Tagi:
Przemysław CzarnekPrawo i Sprawiedliwość
Mikołaj Gątkiewicz
Mikołaj Gątkiewicz
Dziennikarz tvn24.pl
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