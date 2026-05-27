"Rozejście" Jarosława Kaczyńskiego i Karola Nawrockiego. Prof. Dudek: jestem zaskoczony, że o tak drobną sprawę

Profesor Antoni Dudek: to początek rozchodzenia się prezydenta i prezesa PiS
Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: JACEK DOMIŃSKI/REPORTER
Profesor Antoni Dudek ocenił w środę w "Kropce nad i" w TVN24, że powołanie sędziego Zbigniewa Kapińskiego na I prezesa Sądu Najwyższego to "początek procesu rozchodzenia się prezydenta Karola Nawrockiego i prezesa Jarosława Kaczyńskiego".

Nawrocki powołał sędziego Kapińskiego na nowego I prezesa Sądu Najwyższego. Wybór ten skomentował w środę Kaczyński. Wcześniej - w opublikowanym w sobotę wpisie - sugerował, choć nie wymieniając nazwiska, że nie wyobraża sobie, by Kapiński został I prezesem SN.

Różnice między prezesem PiS i prezydentem w tej sprawie ocenił profesor Antoni Dudek w "Kropce nad i" w TVN24. Zdaniem gościa TVN24 to "początek procesu rozchodzenia się prezydenta Nawrockiego i prezesa Kaczyńskiego". Jak dodał, sądził, że nastąpi to dopiero po wyborach parlamentarnych w 2027 roku. 

- Tu się objawiła w pełni różnica między prezesem Kaczyńskim, dla którego ważne są sprawy sprzed ćwierć wieku, i prezydentem Nawrockim, dla którego są ważniejsze sprawy sprzed roku, czyli to orzeczenie, wtedy jeszcze nie I prezesa Sądu Najwyższego, w sprawie prokuratora Barskiego. A sprawy Wałęsy po prostu Nawrockiego nie interesują - podkreślił. 

Dudek: nastąpiło rozejście Kaczyńskiego i Nawrockiego

Profesor Dudek zauważył, że rozbieżność Kaczyńskiego i Nawrockiego to "symbol odmiennego traktowania odległej przeszłości".

Pytany, czy to oznacza, że prezydent przestał liczyć się z prezesem, gość "Kropki nad i" odpowiedział: - Karol Nawrocki jest człowiekiem, który generalnie ma zwyczaj instrumentalnego traktowania ludzi. I tu mamy kolejny tego typu przykład. Żeby była jasność, prezes Kaczyński również. Więc tutaj mamy do czynienia po prostu z sytuacją, w której nastąpiło rozejście. Jestem zaskoczony, że tak wcześnie i o tak w sumie drobną sprawę - dodał.

Politolog zastrzegł, że nie przeceniałby na ten moment znaczenia różnic pomiędzy Kaczyńskim i Nawrockim. - Panowie mają wspólny interes, a jest nim odsunięcie Donalda Tuska od władzy, więc oni się za chwilę znowu zejdą. Zasadnicze rozejście dopiero pojawi się wtedy, kiedy po wyborach parlamentarnych będzie konstruowana nowa większość i będzie to większość prawicowa, bo tu każdy będzie chciał rozdawać karty - podsumował Dudek. 

Zbigniew Kapiński objął stanowisko I prezesa SN po Małgorzacie Manowskiej, która skończyła swoją 6-letnią kadencję.

O sędzim głośno było za sprawą decyzji Izby Karnej SN, która zapadła pod koniec września 2024 roku. Orzeczono wówczas, że przywrócenie ze stanu spoczynku i powołanie Dariusza Barskiego na prokuratora krajowego w 2022 roku miało wiążącą podstawę prawno-ustrojową i było prawnie skuteczne. Tym samym - jak wtedy uzasadniał Kapiński - doszło do "instrumentalnego wykorzystania prawa" przy odsunięciu Dariusza Barskiego ze stanowiska szefa PK przez ówczesnego prokuratora generalnego Adama Bodnara w styczniu 2024. 

Dariusz Barski w 2011 roku startował w wyborach parlamentarnych z list PiS. Ostatecznie nie objął mandatu poselskiego, z uwagi na przepisy mówiące o tym, że nie można jednocześnie sprawować mandatu posła i prokuratora. Po przejęciu władzy przez PiS w 2015 roku przez media był opisywany jako "szara eminencja", bo choć nie piastował żadnego wysokiego stanowiska, to pojawiał się w otoczeniu ówczesnego ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobry. W 2022 roku przejął funkcję prokuratora krajowego po Bogdanie Święczkowskim. 

Zarzuty wobec I prezesa SN formułowane przez polityków PiS dotyczą sprawy z 2000 roku. Wówczas Kapiński zasiadał w składzie Sądu Apelacyjnego, który orzekł, że były prezydent Lech Wałęsa złożył prawdziwe oświadczenie lustracyjne, iż nie był agentem służb specjalnych PRL.


Aleksandra Sapeta
