Polska Rozbił się samolot biorący udział w akcji gaśniczej. Zginęła jedna osoba

- Potwierdzamy informację o spadnięciu Dromadera. Jedna osoba poniosła śmierć - potwierdził na antenie TVN24 kapitan straży pożarnej i rzecznik prasowy komendanta powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Biłgoraju Mateusz Małyszek.

Według informacji TVN24, samolot Dromader wystartował z Warszawy o godzinie 19.04, a o godzinie 20.41 zniknął z radarów.

Informację o rozbiciu samolotu potwierdził także rzecznik wojewody lubelskiego Marcin Bubicz. Maszyna spadła w rejonie akcji gaśniczej, w pobliżu miejscowości Osuchy. W wypadku zginął pilot. Bubicz podał, że na miejsce upadku maszyny i pożaru lasu zmierza wojewoda.

Ogromny pożar lasu

We wtorek po godzinie 15 strażacy otrzymali zgłoszenie o rozległym pożarze lasu w miejscowości Kozaki w gminie Łukowa w powiecie biłgorajskim. Wojewoda lubelski Krzysztof Komorski podczas wcześniejszego briefingu powiedział, że obecnie pożar gasi około 70 zastępów straży pożarnej, ponad 300 strażaków z Lubelszczyzny i Podkarpacia.

Lasy Państwowe poinformowały, że sytuacja jest bardzo trudna, płoną lasy prywatne i państwowe, a ogień zagraża drzewom na bardzo dużej powierzchni. Z komunikatu wynika, że trudności strażakom przysparza brak dróg dojazdowych w lasach prywatnych i dość mocny wiatr, który sprzyja rozprzestrzenianiu się ognia. Najgroźniejszy jest tzw. pożar wierzchołkowy, gdzie ogień przeskakuje po najwyższych drzewach na duże odległości.

Biłgorajska policja zakomunikowała, że z uwagi na pożar lasu i nieużytków rolnych droga wojewódzka nr 849 na wysokości miejscowości Kozaki jest całkowicie zablokowana. Mundurowi kierują ruch objazdami: od strony Józefowa na Aleksandrów, a od strony Obszy na Łukową i Księżpol na drogę wojewódzką nr 835.

Służby apelują o niezbliżanie się do miejsca pożaru i stosowanie się do poleceń funkcjonariuszy

