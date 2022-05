Rowerzyści płacą wyższe kary za jazdę pod wpływem alkoholu. Od początku roku ukarano ich 19 tysięcy

- Nie wyczerpuje to możliwości skierowania sprawy do sądu i te sprawy w sądzie również mogą zakończyć się dużo wyższą grzywną, bo nawet do 30 tysięcy złotych – mówi kom. Robert Opas z Biura Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji. - W poprzednim stanie prawnym było to 5 tysięcy złotych – przypomina.

Zamiast zabierania prawa jazdy, wysokie mandaty

Rowerzyści są zaskoczeni, bo jeszcze w zeszłym roku za jazdę rowerem po alkoholu groziło 500 złotych. Dziś kara jest pięć razy wyższa. Natomiast zabieranie prawa jazdy pijanym rowerzystom to już historia. - Przez lata to było konikiem polskiej policji. Przyłapywało się rowerzystów i odbierało im uprawnienia do kierowania – wspomina Łukasz Zboralski z portalu brd24.pl. - Myślę, że kara finansowa 2500 złotych dla nietrzeźwego rowerzysty to jest naprawdę ogromna sankcja i nie trzeba im odbierać uprawnień do kierowania – dodaje.