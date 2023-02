Rosyjskie samoloty zbliżyły się do polskiej przestrzeni powietrznej. "Rosjanie cały czas nas testują"

czytaj dalej

To jest robienie antyniemieckiej atmosfery tylko po to, żeby wmawiać Polakom, że za chwilę wybuchnie trzecia wojna światowa, a Hitler 2.0 jest u bram. To jest jakaś kompletna paranoja - powiedział w "Kropce nad i" w TVN24 poseł Lewicy Krzysztof Śmiszek. Skomentował w ten sposób wpis ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobry. - To jest sprzeczne z interesem Polski, żeby w tej chwili w taki sposób uderzać w Niemcy - oceniła posłanka Polski 2050 Joanna Mucha.