"Dodatkowe wsparcie od sojuszników z NATO". Szef MON o bezpieczeństwie wschodniej granicy
W poniedziałek w Kwaterze Głównej NATO w Brukseli dojdzie do spotkania Rady Północnoatlantyckiej w celu omówienia naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej przez rosyjskie rakiety. Polskę będzie reprezentować wiceminister obrony Paweł Zalewski.
"W najbliższym czasie otrzymamy od sojuszników z NATO silne wsparcie wzmacniające ochronę naszej wschodniej granicy" - zapowiedział w sobotę wieczorem szef MON. Jak ogłosił, na poniedziałkowym posiedzeniu Rady Północnoatlantyckiej Polska przedstawi "konkretne propozycje" i określi "nowe możliwości działania".
"W sprawie uzgodnienia szczegółów działania byłem dziś w kontakcie z naczelnym dowódcą Sojuszniczych Sił w Europie generałem Alexusem Grynkewichem" - dodał Kosiniak-Kamysz. Podziękował też sekretarzowi generalnemu NATO Markowi Rutte za deklarację w tej sprawie.
Latające radary NATO nad Polską
W piątek w związku z wydarzeniami przy wschodniej granicy w polskiej przestrzeni powietrznej operowały między innymi dwa samoloty wczesnego ostrzegania (AWACS) należące do NATO. Jeden wystartował z bazy lotniczej Geilenkirchen w Niemczech, a drugi z bazy Avord we Francji.
Komentarz sekretarza generalnego NATO Marka Rutte
Sam Rutte przybył w sobotę do Warszawy. Nieoficjalna wizyta miała miejsce dzień po tym, jak trzy rosyjskie obiekty wleciały w polską przestrzeń powietrzną. - Polska jest mocnym sojusznikiem, macie tutaj świetne wojska, a teraz musimy dokładnie ustalić, co się stało. Dowódca sił NATO w Europie zrobi wszystko, aby dowiedzieć się dokładnie, gdzie są zagrożenia dla naszego systemu odstraszania i obrony, aby w razie konieczności wdrożyć jakieś zmiany - mówił w rozmowie z dziennikarzami.
Sekretarz generalny NATO był również w sobotę gościem "Faktów po Faktach" w TVN24. Ocenił między innymi, że to, co wydarzyło się w Polsce w piątek, jest niebezpiecznym incydentem i "czymś nie do przyjęcia", nie jest jednak jeszcze "obszarem artykułu 5".
Rutte wyraził też sceptycyzm wobec idei zestrzeliwania rosyjskich dronów nad zachodnią Ukrainą. - Nie sądzę - ocenił, zapytany, czy powinniśmy to zrobić.