Polska "Dodatkowe wsparcie od sojuszników z NATO". Szef MON o bezpieczeństwie wschodniej granicy Oprac. Mikołaj Gątkiewicz |

Kosiniak-Kamysz: w najbliższym czasie otrzymamy z NATO silne wsparcie wzmacniające ochronę naszej wschodniej granicy Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: PAP/Darek Delmanowicz

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W poniedziałek w Kwaterze Głównej NATO w Brukseli dojdzie do spotkania Rady Północnoatlantyckiej w celu omówienia naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej przez rosyjskie rakiety. Polskę będzie reprezentować wiceminister obrony Paweł Zalewski.

"W najbliższym czasie otrzymamy od sojuszników z NATO silne wsparcie wzmacniające ochronę naszej wschodniej granicy" - zapowiedział w sobotę wieczorem szef MON. Jak ogłosił, na poniedziałkowym posiedzeniu Rady Północnoatlantyckiej Polska przedstawi "konkretne propozycje" i określi "nowe możliwości działania".

"W sprawie uzgodnienia szczegółów działania byłem dziś w kontakcie z naczelnym dowódcą Sojuszniczych Sił w Europie generałem Alexusem Grynkewichem" - dodał Kosiniak-Kamysz. Podziękował też sekretarzowi generalnemu NATO Markowi Rutte za deklarację w tej sprawie.

W najbliższym czasie otrzymamy od sojuszników z NATO silne wsparcie wzmacniające ochronę naszej wschodniej granicy!



W poniedzialek w Kwaterze Głównej NATO odbędzie się nadzwyczajne spotkanie Rady Północnoatlantyckiej, na którym przedstawimy konkretne propozycje i określimy nowe… — Władysław Kosiniak-Kamysz (@KosiniakKamysz) November 21, 2026 Rozwiń Źródło: X/Władysław Kosiniak-Kamysz

Latające radary NATO nad Polską

W piątek w związku z wydarzeniami przy wschodniej granicy w polskiej przestrzeni powietrznej operowały między innymi dwa samoloty wczesnego ostrzegania (AWACS) należące do NATO. Jeden wystartował z bazy lotniczej Geilenkirchen w Niemczech, a drugi z bazy Avord we Francji.

📅 20.11 🕘 09:48LT - ✈️📡 AWACSy nad Polską



Nad Polską znajdują się dwa samoloty wczesnego ostrzegania i dowodzenia:

✈️ #NATO02 Boeing E-3A Sentry "LX-N90442" NATO Airborne Early Warning & Control Force, który wystartował z Bazy Lotniczej Geilenkirchen #ETNG 🇩🇪 i operuje w… pic.twitter.com/0wZsKENFCR — Polish Military Radar 🇵🇱📡✈️ (@PolishMilRadar) November 20, 2026 Rozwiń Źródło: X/Polish Military Radar

Komentarz sekretarza generalnego NATO Marka Rutte

Sam Rutte przybył w sobotę do Warszawy. Nieoficjalna wizyta miała miejsce dzień po tym, jak trzy rosyjskie obiekty wleciały w polską przestrzeń powietrzną. - Polska jest mocnym sojusznikiem, macie tutaj świetne wojska, a teraz musimy dokładnie ustalić, co się stało. Dowódca sił NATO w Europie zrobi wszystko, aby dowiedzieć się dokładnie, gdzie są zagrożenia dla naszego systemu odstraszania i obrony, aby w razie konieczności wdrożyć jakieś zmiany - mówił w rozmowie z dziennikarzami.

Sekretarz generalny NATO był również w sobotę gościem "Faktów po Faktach" w TVN24. Ocenił między innymi, że to, co wydarzyło się w Polsce w piątek, jest niebezpiecznym incydentem i "czymś nie do przyjęcia", nie jest jednak jeszcze "obszarem artykułu 5".

Rutte wyraził też sceptycyzm wobec idei zestrzeliwania rosyjskich dronów nad zachodnią Ukrainą. - Nie sądzę - ocenił, zapytany, czy powinniśmy to zrobić.