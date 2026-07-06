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ROZMOWA PIASECKIEGO

Rosyjskie prowokacje w Polsce? Generał: nie możemy tego zbagatelizować

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Rozmowa Piaseckiego
Tusk o możliwej rosyjskiej prowokacji: Polska przygotowuje się do różnych scenariuszy
Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: TVN24
Będzie dochodziło do kolejnych incydentów w tak zwanej wojnie hybrydowej - powiedział w "Rozmowie Piaseckiego" w TVN24 generał brygady doktor Jarosław Kraszewski. Komentował medialne doniesienia o możliwych prowokacjach ze strony Rosji. Jego zdaniem "nie możemy przejść koło tego spokojnie".

W ostatnich tygodniach polskie i zagraniczne media - często powołując się na ustalenia służb - przestrzegają przed możliwymi prowokacjami Rosji wymierzonymi w Polskę lub państwa bałtyckie. Celem Rosjan, działających pod coraz większą presją ze strony Ukrainy atakującej ich infrastrukturę paliwową, ma być przede wszystkim sprawdzenie jedności NATO i gotowości do wsparcia sojuszników ze wschodniej flanki.

Generał o możliwych rosyjskich prowokacjach: nie możemy tego zbagatelizować

O możliwe prowokacje ze strony Rosji i o to, co planuje Kreml pytany był w "Rozmowie Piaseckiego" w TVN24 generał brygady doktor Jarosław Kraszewski. - Na pewno będzie intensyfikacja działań sabotażowo-dywersyjnych. Będzie dochodziło do kolejnych incydentów w tak zwanej wojnie hybrydowej - ocenił generał.

Generał Jarosław Kraszewski
Generał Jarosław Kraszewski
Źródło zdjęcia: TVN24

- Nie bądźmy zdziwieni, że w najbliższym czasie nastąpi kilka lub fala incydentów o tym podłożu sabotażowo-dywersyjnym - powiedział.

Generał ocenił, że "nie możemy przejść koło tego spokojnie albo kompletnie to zbagatelizować".

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Źródło: TVN24
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Tagi:
WojskoRosja
Kuba Koprzywa
Kuba Koprzywa
Dziennikarz tvn24.pl
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