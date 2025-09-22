Rosja testuje czy prowokuje? "Jedno i drugie"

W ubiegły piątek dwa rosyjskie myśliwce wykonały niski przelot nad platformą Petrobaltic na Morzu Bałtyckim. Nie doszło do naruszenia granicy państwowej. Tego samego dnia rząd Estonii poinformował o przekroczeniu estońskiej przestrzeni powietrznej przez trzy rosyjskie myśliwce MiG-31. W związku z tym drugim incydentem zwołano na poniedziałek nadzwyczajne posiedzenie Rady Bezpieczeństwa ONZ.
Do obu wydarzeń doszło w krótkim czasie od masowego przekroczenia polskiej przestrzeni powietrznej przez rosyjskie drony.
Pułkownik Maciej Matysiak, ekspert Fundacji Stratpoints i były zastępca szefa SKW, był pytany w "Rozmowie Piaseckiego" w TVN24, czy rosyjskie działania to wciąż testowanie możliwości obronnych, czy już prowokacje. - Jedno i drugie. Rosjanie taką taktykę stosują od dziesięcioleci. To nie jest nic nadzwyczajnego - odpowiedział.
- Robi to z wielu powodów. Po pierwsze pokaz siły, po drugie zastraszenia, po trzecie prowokowania do reakcji, żeby oskarżyć kogoś o działania przeciwko sobie - dodał. Pułkownik przypomniał, że według narracji Kremla NATO stanowi zagrożenie dla Rosji.
Autorka/Autor: os/akw
Źródło: TVN24
Źródło zdjęcia głównego: TVN24