Polska Radosław Sikorski: będziemy komunikować swoje ekstremalne niezadowolenie

Sikorski o wtargnięciu rosyjskich obiektów: będziemy komunikować swoje niezadowolenie Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: Marcin Obara/PAP

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Wicepremier, minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski był pytany w sobotę w czasie dnia otwartego w MSZ o to, dlaczego sekretarz generalny NATO Mark Rutte wspomniał w mediach społecznościowych o naruszeniu polskiej przestrzeni powietrznej przez rosyjskie obiekty, a nie przestrzeni Sojuszu.

Radosław Sikorski: czekamy na potwierdzenie twardych faktów

- Polska przestrzeń i natowska to to samo. Oczywiście będziemy komunikować nasze ekstremalne niezadowolenie stronie rosyjskiej. Czekamy na potwierdzenie twardych faktów - odpowiedział Sikorski.

Wskazał, że "sprawa będzie omawiana też w Brukseli, zarówno w kręgach wojskowych, jak i politycznych". Szef MSZ przypomniał, że do rosyjskich prowokacji i dywersji dochodzi też na terenie Niemiec, Danii czy państw bałtyckich, a drony wlatują też często w przestrzeń Rumunii.

- To jest wojna i państwowy terroryzm, który zupełnie nie koresponduje z tym, co Putin mówi prezydentowi Stanów Zjednoczonych - podkreślił.

Dopytywany o system ostrzegania ludności cywilnej, Sikorski mówił o "zmęczeniu ostrzeżeniami". W tym kontekście przywołał swoje wizyty w Kijowie i opisywał, że mieszkańcy nie zawsze na wiadomość o nadlatującym dronie reagują ucieczką do schronu.

- Takie są realia ludzkiej psychologii. To oznacza, że potrzebujemy precyzyjnych ostrzeżeń, dokładnie takich, jakie Ukraińcy dostają na swoich smartfonach. To jest jedna z wielu dziedzin, z których możemy na skróty nauczyć się, przejmując doświadczenia ukraińskie - dodał.

Mimo alarmów, nie reagują. Gdzie należy szukać schronienia w przypadku zagrożenia Źródło: "Fakty" TVN

Rosyjskie obiekty spadły w Polsce

W piątek wczesnym rankiem trzy rosyjskie obiekty wtargnęły w polską przestrzeń powietrzną w południowo-wschodniej Polsce podczas jednego z większych ataków na zachodnią Ukrainę. W dwóch miejscach na Podkarpaciu i jednym na Lubelszczyźnie spadły rakiety oraz najprawdopodobniej dron odrzutowy. Według służb w wyniku tego zdarzenia nikt nie odniósł obrażeń.