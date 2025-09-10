"Czas na negocjacje się skończył". Kongresmen: to był akt wojny

Kongresmen Joe Wilson o działaniach Moskwy: to akt wojny Źródło: Fakty TVN

W nocy z wtorku na środę, gdy trwał atak Rosji na Ukrainę, polska przestrzeń powietrzna została wielokrotnie naruszona przez rosyjskie drony.

O tej sytuacji korespondent "Faktów" TVN w Waszyngtonie rozmawiał z kongresmenem Joe Wilsonem, republikaninem.

Amerykański polityk zwracał uwagę, że te drony wleciały głęboko na terytorium Polski. - To nie był przypadek. To nie było wtargnięcie. To było naruszenie granic. A wiemy, że każde takie naruszenie to forma testu. Zbrodniarz wojenny Putin testuje NATO. I uważam, że to jest naruszenie artykułu 5 (Traktatu Północnoatlantyckiego - red.) - mówił Wilson. Ten artykuł mówi o kolektywnej odpowiedzi całego sojuszu na atak na jednego z jego członków.

- To nie oznacza wojny lądowej. To nie oznacza bezpośrednich działań zbrojnych. To oznacza, że Europa, Stany Zjednoczone, nasi sojusznicy z NATO, Kanada - wszyscy powinni teraz zrozumieć, że trzeba zrobić wszystko, aby doprowadzić do bankructwa skorumpowany reżim w Moskwie - kontynuował.

Dodał, że sposobem na to są kolejne sankcje. - Czas na negocjacje, niestety, już się skończył - podkreślił.

"To był akt wojny"

Wilson stwierdził też, że ostatnie działania Moskwy "to kolejny przykład, jak prezydent Putin kpi z Donalda Trumpa". - Trump tak bardzo starał się wielokrotnie wyciągać do niego rękę. Już dzień po wyborach mówił: "Działajmy razem". A odpowiedzią Putina były bezprecedensowe ataki na ludność cywilną Ukrainy, nie tylko na ich wojsko. I tak było raz po raz - Trump próbował na różne sposoby, a Putin odpowiadał drwinami i zniewagami - mówił republikański kongresmen. - Czy nazwałby pan to aktem wojny? - pytał Marcin Wrona. - Tak uważam. To był akt wojny. To nie był przypadek - (drony wleciały - red.) prawie 100 mil w głąb kraju. A wiemy, że te pociski są bardzo zaawansowane - opracowane przez dyktaturę w Teheranie. Jeśli powiążemy to z chińskimi komponentami i z tym, że całość została wystrzelona przez Putina - widzimy, że jesteśmy w globalnej wojnie, której nie chcieliśmy - dodał.

Gregory Meeks: to najgorszy atak od początku sojuszu

Marcin Wrona rozmawiał też z przedstawicielem demokratów, kongresmenem Gregorym Meeksem.

Polityk mówił, że "jest bardzo zdenerwowany" działaniami Rosji. - Pokazuje to, że Władimir Putin nie zamierza zatrzymać się po prostu na Ukrainie, ma inne ambicje. Jestem dumny z tego, że NATO i Polacy trzymają się razem. Celem Władimira Putina jest próba podzielenia NATO, naszych sojuszników z Europy, Stanów Zjednoczonych. Nie udaje mu się to - powiedział.

Meeks dodał, że chciałby, aby za sojusznikami USA "bardzo mocno stał prezydent Stanów Zjednoczonych". - Do tej pory jednak widzimy, że nie jest to pokój przez siłę, ale słabość przez łagodzenie. Musimy przestać łagodzić Władimira Putina i to, co on robi - ocenił.

Zdaniem amerykańskiego polityka to, co wydarzyło się w nocy z wtorku na środę "to najgorszy atak od początku sojuszu". - Jestem obrzydzony i zmęczony Władimirem Putinem, który drażni naszych sojuszników z NATO, a także Stany Zjednoczone Ameryki - przyznał.

Jak mówił dalej Meeks, z komunikatów płynących od przedstawicieli polskich władz i NATO płynie wyraźny sygnał, że ten atak był zamierzony. - Kiedy mamy do czynienia z 19 dronami, które wlatują w przestrzeń powietrzną Polski, to nie jest to wypadek - podkreślił.

Kongresmen Gregory Meeks w rozmowie z Marcinem Wroną Źródło: TVN24

Zagadkowy wpis Donalda Trumpa

Prezydent Donald Trump opublikował wpis, w którym odniósł się do sytuacji. "O co chodzi z Rosją, która narusza polską przestrzeń powietrzną dronami? Zaczyna się!" - napisał w środę w swoim serwisie Truth Social. Nie podał żadnych szczegółów. W oryginale wpis brzmi: "What's with Russia violating Poland's airspace with drones? Here we go!".

Wpis Trumpa podał później między innymi kongresmen Wilson, także z komentarzem "Here we go!".

Here we go! https://t.co/uK9glGWlrV — Joe Wilson (@RepJoeWilson) September 10, 2025 Rozwiń Źródło: X

Głos zabrał także Mike Pence, wiceprezydent USA w czasie pierwszej kadencji Trumpa.

"W obliczu naruszania przez rosyjskie drony przestrzeni powietrznej Polski i NATO oraz eskalacji brutalnych ataków Rosji na ludność cywilną na Ukrainie nadszedł czas na wznowienie wsparcia militarnego dla Ukrainy i sojuszników w Europie Wschodniej oraz nałożenie na Rosję surowych sankcji. Pokój rodzi się z siły" - napisał na platformie X.

As Russian drones violate Polish and NATO airspace and Russia continues to escalate it’s brutal attacks on civilian populations across Ukraine, it’s time for renewed military support for Ukraine and allies in Eastern Europe and harsh new sanctions on Russia. Peace comes through… — Mike Pence (@Mike_Pence) September 10, 2025 Rozwiń Źródło: X

