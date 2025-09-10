Logo strona główna
Subskrybuj
TVN24+
Na żywo
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Wybory 2025
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Polska

"Czas na negocjacje się skończył". Kongresmen: to był akt wojny

Joe Wilson
Kongresmen Joe Wilson o działaniach Moskwy: to akt wojny
Źródło: Fakty TVN
Kongresmen Joe Wilson skomentował w rozmowie z korespondentem "Faktów" TVN Marcinem Wroną naruszenie polskiej przestrzeni powietrznej przez rosyjskie drony. - Każde takie naruszenie to forma testu. Zbrodniarz wojenny Putin testuje NATO. Uważam, że to jest naruszenie artykułu 5 Traktatu Północnoatlantyckiego - powiedział. Inny kongresmen, Gregory Meeks, w rozmowie z polskim dziennikarzem stwierdził, że "to najgorszy atak od początku sojuszu".
Rosyjskie drony zestrzelone nad Polską
Dowiedz się więcej:

Rosyjskie drony zestrzelone nad Polską

WYDANIE SPECJALNE

W nocy z wtorku na środę, gdy trwał atak Rosji na Ukrainę, polska przestrzeń powietrzna została wielokrotnie naruszona przez rosyjskie drony.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Rosyjskie drony zestrzelone nad Polską. Co wiemy

Rosyjskie drony zestrzelone nad Polską. Co wiemy

Sikorski: nie będę ściemniał, że nie może być gorzej

Sikorski: nie będę ściemniał, że nie może być gorzej

O tej sytuacji korespondent "Faktów" TVN w Waszyngtonie rozmawiał z kongresmenem Joe Wilsonem, republikaninem.

Amerykański polityk zwracał uwagę, że te drony wleciały głęboko na terytorium Polski. - To nie był przypadek. To nie było wtargnięcie. To było naruszenie granic. A wiemy, że każde takie naruszenie to forma testu. Zbrodniarz wojenny Putin testuje NATO. I uważam, że to jest naruszenie artykułu 5 (Traktatu Północnoatlantyckiego - red.) - mówił Wilson. Ten artykuł mówi o kolektywnej odpowiedzi całego sojuszu na atak na jednego z jego członków.

- To nie oznacza wojny lądowej. To nie oznacza bezpośrednich działań zbrojnych. To oznacza, że Europa, Stany Zjednoczone, nasi sojusznicy z NATO, Kanada - wszyscy powinni teraz zrozumieć, że trzeba zrobić wszystko, aby doprowadzić do bankructwa skorumpowany reżim w Moskwie - kontynuował.

Dodał, że sposobem na to są kolejne sankcje. - Czas na negocjacje, niestety, już się skończył - podkreślił.

"To był akt wojny"

Wilson stwierdził też, że ostatnie działania Moskwy "to kolejny przykład, jak prezydent Putin kpi z Donalda Trumpa". - Trump tak bardzo starał się wielokrotnie wyciągać do niego rękę. Już dzień po wyborach mówił: "Działajmy razem". A odpowiedzią Putina były bezprecedensowe ataki na ludność cywilną Ukrainy, nie tylko na ich wojsko. I tak było raz po raz - Trump próbował na różne sposoby, a Putin odpowiadał drwinami i zniewagami - mówił republikański kongresmen.  - Czy nazwałby pan to aktem wojny? - pytał Marcin Wrona.    - Tak uważam. To był akt wojny. To nie był przypadek - (drony wleciały - red.) prawie 100 mil w głąb kraju. A wiemy, że te pociski są bardzo zaawansowane - opracowane przez dyktaturę w Teheranie. Jeśli powiążemy to z chińskimi komponentami i z tym, że całość została wystrzelona przez Putina - widzimy, że jesteśmy w globalnej wojnie, której nie chcieliśmy - dodał.

Gregory Meeks: to najgorszy atak od początku sojuszu

Marcin Wrona rozmawiał też z przedstawicielem demokratów, kongresmenem Gregorym Meeksem.

Polityk mówił, że "jest bardzo zdenerwowany" działaniami Rosji. - Pokazuje to, że Władimir Putin nie zamierza zatrzymać się po prostu na Ukrainie, ma inne ambicje. Jestem dumny z tego, że NATO i Polacy trzymają się razem. Celem Władimira Putina jest próba podzielenia NATO, naszych sojuszników z Europy, Stanów Zjednoczonych. Nie udaje mu się to - powiedział.

Meeks dodał, że chciałby, aby za sojusznikami USA "bardzo mocno stał prezydent Stanów Zjednoczonych". - Do tej pory jednak widzimy, że nie jest to pokój przez siłę, ale słabość przez łagodzenie. Musimy przestać łagodzić Władimira Putina i to, co on robi - ocenił.

Zdaniem amerykańskiego polityka to, co wydarzyło się w nocy z wtorku na środę "to najgorszy atak od początku sojuszu". - Jestem obrzydzony i zmęczony Władimirem Putinem, który drażni naszych sojuszników z NATO, a także Stany Zjednoczone Ameryki - przyznał.

Jak mówił dalej Meeks, z komunikatów płynących od przedstawicieli polskich władz i NATO płynie wyraźny sygnał, że ten atak był zamierzony. - Kiedy mamy do czynienia z 19 dronami, które wlatują w przestrzeń powietrzną Polski, to nie jest to wypadek - podkreślił.

1009N298X WRONA KONGRESMEN MEEKS
Kongresmen Gregory Meeks w rozmowie z Marcinem Wroną
Źródło: TVN24

Zagadkowy wpis Donalda Trumpa

Prezydent Donald Trump opublikował wpis, w którym odniósł się do sytuacji. "O co chodzi z Rosją, która narusza polską przestrzeń powietrzną dronami? Zaczyna się!" - napisał w środę w swoim serwisie Truth Social. Nie podał żadnych szczegółów. W oryginale wpis brzmi: "What's with Russia violating Poland's airspace with drones? Here we go!".

Wpis Trumpa podał później między innymi kongresmen Wilson, także z komentarzem "Here we go!".

Głos zabrał także Mike Pence, wiceprezydent USA w czasie pierwszej kadencji Trumpa.

"W obliczu naruszania przez rosyjskie drony przestrzeni powietrznej Polski i NATO oraz eskalacji brutalnych ataków Rosji na ludność cywilną na Ukrainie nadszedł czas na wznowienie wsparcia militarnego dla Ukrainy i sojuszników w Europie Wschodniej oraz nałożenie na Rosję surowych sankcji. Pokój rodzi się z siły" - napisał na platformie X.

OGLĄDAJ: TVN24 HD
WYRYKI UDERZENIE DRONA

TVN24 HD
WYDANIE SPECJALNE

WYRYKI UDERZENIE DRONA
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Autorka/Autor: mjz/ads

Źródło: TVN24

Źródło zdjęcia głównego: TVN24

Udostępnij:
TAGI:
USADronyAtak Rosji na UkrainęUkrainaRosjaWojsko PolskieDonald Trump
Czytaj także:
pap_20250120_3GB
Prawicowy publicysta postrzelony w Utah
Świat
Defilada podczas Święta Wojska Polskiego
Pierwszy żołnierz RP wraca do słów sprzed roku. "Wcale nie mam satysfakcji"
Polska
imageTitle
Ochrona na poziomie szczytu NATO. Czwartkowy etap Vuelty skrócony
EUROSPORT
Deszcz, intensywne opady, ulewy, noc
Groźnie w części kraju. IMGW ostrzega
METEO
Premier Donald Tusk podczas spotkania z mediami, po wizycie w zakładzie produkcyjnym morskich wież wiatrowych Baltic Towers, 23 czerwca
Skradziony samochód Tusków odnaleziony
Polska
Metro w Warszawie, zdjęcie ilustracyjne
Utrudnienia na pierwszej linii metra. Sześć stacji wyłączonych z ruchu
WARSZAWA
Wyłudził dwa miliony VAT (zdjęcie ilustracyjne)
Państwowy dług publiczny w górę. Bilionowe braki
BIZNES
AdobeStock_176984252
Drzewa gubią liście wcześniej niż zwykle. "To efekt zmian klimatu"
METEO
Władysław Kosiniak-Kamysz
Dlaczego akurat teraz? Szef MON: korelacja jest ewidentna
Polska
Julia Szeremeta
Była na deskach, ma medal mistrzostw świata. Nerwy w walce Szeremety
EUROSPORT
Prezydent Polski Karol Nawrocki z wizytą w Białym Domu
Nawrocki rozmawiał z Trumpem
Polska
Służby w miejscu upadku rosyjskiego drona w miejscowości Wohyń w woj. lubelskim
Drony nad Polską. Ostatni dzwonek, by popracować nad komunikacją
Sebastian Klauziński
Wiesław Kukuła
Generał Kukuła: Wartość rakiety się nie liczy. Życie Polaka nie ma ceny
Polska
FPF
"Ten dzień jest przełomem". Siemoniak: koniec złudzeń co do Putina
Polska
imageTitle
Gwiazdor z NBA wpadł w furię, okładał ścianę pięściami
EUROSPORT
Pokaz dzieł Olgi Boznańskiej w ramach wystawy stałej w Muzeum Narodowym w Warszawie
Obrazy bez maniery i blagi. Wystawa wybitnej malarki
WARSZAWA
Popularność e-papierosów rośnie
Nowy produkt na rynku e-papierosów. Jest reakcja ministerstwa
BIZNES
Karol Nawrocki, Donald Tusk
Zwołana Rada Bezpieczeństwa Narodowego
Polska
Cezary Tomczyk
Wojskowe ćwiczenia na Białorusi. Tomczyk: nikomu nie radziłbym tego lekceważyć
Polska
Dron znaleziony na polu w Sobótce (woj. świętokrzyskie)
Służby znajdują coraz więcej dronów. Najnowsze dane
Lublin
Zalana ulica
Deszczowy front przemierzy kraj. Pogoda na jutro
METEO
System Of A Down
System Of A Down przyjedzie do Polski
Kultura i styl
imageTitle
Piłkarskie jaja. "Natura dyktuje reguły gry", boisko zamknięte na miesiąc
EUROSPORT
Spadający obiekt w powiecie garwolińskim
"Pierwsza myśl, że to wybuch wojny". Nagrania ze spadającymi obiektami
Lublin
Szef Sztabu Generalnego Sił Zbrojnych Białorusi, generał dywizji Paweł Murawiejko
FAŁSZ"Prowokacja Ukrainy, Tuska i UE", by "wpłynąć na Trumpa". Dezinformacja po ataku
Michał Istel
sikorski-orban-
Sikorski ściął się z Orbanem. "Nie, Viktorze..."
Polska
Szymon Hołownia
Było spotkanie partii bez szefa. Jaka przyszłość czeka Hołownię?
Polska
Donald Tusk
Tusk: są konkretne propozycje dla Polski
Polska
Larry Ellison
Ellison wyprzedził Muska i stał się najbogatszym człowiekiem świata
BIZNES
25910114
Tusk informował o dronach, Kaczyński nieobecny. Rzecznik PiS komentuje
Polska

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica