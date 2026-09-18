Polska Tak Cezary Tomczyk dowiedział się o alarmie. Nagranie z Sejmu Adrian Wróbel |

Tak Tomczyk dowiedział się o rosyjskim ataku w pobliżu polskiej granicy Źródło wideo: TVP Info

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Cezary Tomczyk był w Sejmie w czasie debaty na temat bezpieczeństwa narodowego i zabezpieczenia granicy z Ukrainą. Około godziny 12 na salę wszedł generał Jarosław Gromadziński. Podszedł do wiceszefa MON i coś mu powiedział. Uwieczniły to kamery telewizyjne.

Po krótkiej rozmowie Tomczyk i Gromadziński opuszczają salę obrad i kontynuują wymianę zdań za drzwiami. Po chwili Tomczyk wraca na salę obrad i rozmawia przez telefon.

Rosyjskie ataki w Ukrainie. Poderwane myśliwce w Polsce

W czwartek przed godziną 12 Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych poinformowało, że poderwało polskie myśliwce.

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DORSZ zaznaczyło, że miało to charakter prewencyjny i było związane z atakiem Rosji w Ukrainie. Po około godzinie lotnictwo zakończyło działania.