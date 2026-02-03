Logo strona główna
Polska

Rosyjski ślad w aktach Epsteina. "To jest totalnie, niestety, możliwe"

pc
Pełczyńska-Nałęcz o aferze Epsteina: moralne trzęsienie ziemi
Źródło: TVN24
To jest jakieś moralne trzęsienie ziemi - mówiła w "Faktach po Faktach" Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz, komentując nowe dokumenty w sprawie Jeffreya Epsteina, ujawnione przez administrację USA. Ministra funduszy i polityki regionalnej oraz szefowa Polski 2050 odniosła się też do rosyjskich wątków pojawiających się w aferze. Pełczyńska-Nałęcz mówiła również o planowanym spotkaniu z premierem.

W ubiegłym tygodniu amerykański resort sprawiedliwości opublikował kolejne dokumenty w sprawie Jeffreya Epsteina - około trzech milionów stron z akt. We wtorek premier Donald Tusk zapowiedział powstanie zespołu analitycznego w celu zbadania polskich wątków w aferze. Zespołem kierować ma minister sprawiedliwości i prokurator generalny Waldemar Żurek.

Sprawę ujawnionych akt i decyzję szefa rządu o powołaniu zespołu analitycznego komentowała w "Faktach po Faktach" w TVN24 Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz, ministra funduszy i polityki regionalnej oraz przewodnicząca Polski 2050.

- To jest jakieś moralne trzęsienie ziemi, mam wrażenie, i to takie w wymiarze całościowo na pewno świata zachodniego - oceniła.

Jak podkreśliła, "mamy do czynienia z gigantyczną aferą pedofilską, w którą są zamieszane najważniejsze elity, prawdopodobnie z wszystkich państw świata zachodniego, oczywiście ze Stanami Zjednoczonymi na czele".

Polskie ślady w mailach Jeffreya Epsteina
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Polskie ślady w mailach Jeffreya Epsteina

Monika Winiarska, Sebastian Zakrzewski

Wpływy KGB? "Totalnie możliwe"

Pełczyńska-Nałęcz podkreślała, że "na to wszystko się nakłada taki cień podejrzenia, że a nuż stoją za tym rosyjskie służby".

Opublikowane w piątek akta sprawy Epsteina wskazują, że finansista i przestępca seksualny utrzymywał kontakty z wieloma Rosjanami mającymi powiązania z Kremlem. Wywołało to podejrzenia, że Epstein mógł mieć również powiązania z KGB, które w ten sposób zbierało kompromitujące informacje na elity świata zachodniego.

- To jest totalnie, niestety, możliwe - oceniła szefowa MFiPR, która w latach 2014-2016 pełniła funkcję ambasador RP w Moskwie.

Jak powiedziała, pasuje to do mechanizmu działania rosyjskich służb. - Prowokowanie tego typu zwyrodniałego zachowania ze strony elit zachodnich, potem zbieranie na tych ludzi materiałów kompromitujących i następnie szantażowanie tych ludzi i zmuszanie ich do tego, żeby działali zgodnie z interesem rosyjskim - oceniła.

Odnosząc się do zapowiedzianego przez premiera powołania zespołu, stwierdziła, iż "bardzo słusznie, że taka komisja powstaje, żebyśmy od strony polskiej wiedzieli wszystko na ten temat".

Kiedy spotkanie z Tuskiem?

Gościni "Faktów po Faktach" mówiła także o sprawach dotyczących polityki wewnętrznej kraju.

Ministra w minioną sobotę wygrała powtórzoną drugą turę wyborów na przewodniczącą Polski 2050, pokonując ministrę klimatu i środowiska Paulinę Hennig-Kloskę. Obu kandydatkom gratulował na wtorkowym posiedzeniu rządu premier Donald Tusk. Zapowiedział też, że "będziemy w najbliższych dniach rozmawiali o ewentualnie nowych, kolejnych wspólnych przedsięwzięciach".

Jak oceniła nowa przewodnicząca Polski 2050 w TVN24, to "bardzo miłe słowa". - Bardzo dziękuję panu premierowi (za) tak miłe gratulacje dla mnie i też uznanie mojej konkurentki - dodała.

Hołownia "zadzwonił dwie minuty po ogłoszeniu wyniku". Na konferencję nie przyszedł
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Hołownia "zadzwonił dwie minuty po ogłoszeniu wyniku". Na konferencję nie przyszedł

Jak zapowiedziała, "w najbliższych dniach" spotka się z premierem. - Pan premier pozytywnie odniósł się do tego, żebyśmy porozmawiali. Na pewno takie spotkanie będzie. Spotkanie, jak pan premier bardzo słusznie podkreślił, o sprawach - powiedziała Pełczyńska-Nałęcz.

Pytana, czy odbiera to jako zapowiedź jej nominacji na wicepremierkę, odparła: - Ja to odbieram jako spotkanie, które uważam, że bardzo dobrze, że się zdarzy.

Władze Polski 2050 rekomendowały Pełczyńską-Nałęcz na to stanowisko jeszcze pod koniec września. Polska 2050 jest obecnie jedynym członkiem koalicji rządzącej bez teki wicepremiera. 

Na uwagę, iż pojawiały się głosy, że być może to Szymon Hołownia mógłby zostać wicepremierem, ministra odparła: - Rozmawiałam dzisiaj z marszałkiem Hołownią. On mi po raz kolejny bardzo wyraźnie powiedział, że absolutnie on nie jest zainteresowany obecnością w rządzie, co mówił wielokrotnie.

"Wyczuła moment". Koniec z pozycją szarej eminencji
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

"Wyczuła moment". Koniec z pozycją szarej eminencji

Marcin Złotkowski

"Żadnych rozmów z PiS o koalicji toczyć nie będę"

Liderka Polski 2050 skomentowała też pojawiające się w sejmowych kuluarach doniesienia, jakoby po objęciu sterów przez nową przewodniczącą partia miałaby opuścić koalicję 15 października i utworzyć rząd z Prawem i Sprawiedliwością.

Jak powiedziała Pełczyńska-Nałęcz, spory wewnątrz koalicji rządowej nie powinny być mylone z chęcią jej opuszczenia. - Nie będziemy potakiwaczami. Jesteśmy z naszym DNA, jesteśmy dla spraw, jesteśmy częścią tej koalicji. Jak się podejmuje zobowiązania wobec wyborców, to się tych zobowiązań dotrzymuje - mówiła.

Podkreśliła, że jest różnica między rozmowami z posłami PiS o bieżących projektach rządowych a negocjowaniem nowej koalicji. - Jeżeli prowadzimy jakieś projekty ustaw, na przykład projekty mieszkaniowe i uważam, że dobrze, żeby miały podpis prezydenta i to by wymagało rozmowy z prezydentem, to ja jestem gotowa na taką rozmowę - zaznaczyła.

- Ja żadnych rozmów z PiS-em o koalicji nie toczyłam, nie toczę i toczyć nie będę - zapewniła.

OGLĄDAJ: Pełczyńska-Nałęcz o temacie spotkania z premierem: jest szereg kluczowych projektów
pc

Pełczyńska-Nałęcz o temacie spotkania z premierem: jest szereg kluczowych projektów

pc
Ten i innych materiały obejrzysz w subskrypcji

Autorka/Autor: Mikołaj Gątkiewicz/akr

Źródło: TVN24

Źródło zdjęcia głównego: TVN24

Jeffrey EpsteinUSARosja
Wywożenie odpadów w Poznaniu
"Jakbym mógł, jeździłbym od rana do wieczora". Chociaż na dworze mróz, oni nie narzekają
Fakty
imageTitle
Piękny gol Yamala. FC Barcelona bliżej awansu
RELACJA
Okno życia Ostrzeszów
Kilkumiesięczny chłopiec w oknie życia. Trafił do szpitala
Poznań
shutterstock_1539445880_1
Koniec shutdownu w USA
BIZNES
W losowaniu loterii Eurojackpot 11 października 2019 roku nie padła główna wygrana
Kumulacja w Eurojackpot rośnie
BIZNES
Chłodny front dotarł do Hawany, stolicy Kuby
W egzotycznym kraju padł rekord zimna
METEO
Kropka nad i - Marcin Kierwiński
Kierwiński: na miejscu ludzi prezydenta w takie tematy bym nie wchodził
Polska
Nestle hq
Dwie partie produktu dla niemowląt wycofane. Ostrzeżenie
BIZNES
shutterstock_2399512237 (1)_1
Koniec awarii w Alior Banku. "Wszystkie systemy działają już poprawnie"
BIZNES
Rzeka Bug w Drohiczynie (19 stycznia 2026)
Co po zimie? Zapowiada się pierwszy taki rok od lat
METEO
"Tak działa system". Co łączy Jeffreya Epsteina i burmistrza Nowego Jorku
FAŁSZ"Tak działa system". Co łączy Jeffreya Epsteina i burmistrza Nowego Jorku
Jakub Zulczyk
Zima sparaliżowała lotnisko w Niemczech
Śnieżyca sparaliżowała europejskie lotnisko
METEO
imageTitle
Historyczny sukces Polki. Pierwsza taka mistrzyni świata
EUROSPORT
zloto sztabka zlota AdobeStock_606917865
Cena złota odbiła po największym spadku od dekad
BIZNES
Śmigłowiec Mi-14 PŁ/R z Gdyńskiej Brygady Lotnictwa Marynarki Wojennej
Akcja ratownicza na Bałtyku. Pomógł wojskowy śmigłowiec
Polska
GettyImages-587969572
Polskie ślady w mailach Jeffreya Epsteina
Monika Winiarska, Sebastian Zakrzewski
imageTitle
Minionki jednak jadą na igrzyska. Zwrot w głośnej sprawie
EUROSPORT
Śnieg noc
Nocna wędrówka strefy opadów
METEO
Ministerstwo Finansów
Resort chce nowego podatku. Podano stawkę
BIZNES
USS Abraham Lincoln
Irański dron zestrzelony przez USA. W pobliżu lotniskowca
Świat
imageTitle
Ruszyło go sumienie. Złodziej zadzwonił do Norwegów
Najnowsze
Piotr Schab
Schab na konwencji Brauna. Jest ruch ministra sprawiedliwości
Polska
Media antyspołecznościowe
"Będziemy chronić nieletnich". Rząd wprowadza nowy zakaz
BIZNES
Śmiertelne potrącenie dziecka na Pradze
Tramwaj przeciągnął 4-latka kilkaset metrów, dziecko zmarło. Koniec procesu motorniczego
WARSZAWA
Służba Ochrony Państwa (zdjęcie ilustracyjne)
Personalne trzęsienie ziemi w SOP
Grzegorz Łakomski, Robert Zieliński
Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz
Zmiany w Polsce 2050. Decyzja nowej liderki
Polska
imageTitle
Wilson słono zapłaci za porażkę w 1. rundzie World Grand Prix
EUROSPORT
Opady marznące, oblodzenie
Polska zamieni się w lodowisko. Mapy pokazują, gdzie będzie groźnie
METEO
Waldemar Żurek
Minister pokieruje nowym zespołem. "Musimy poznać, jak głęboko afera Epsteina wkraczała w Polskę"
Polska
Somalia
Wybrali śmierć zamiast pieniędzy. Na kobiecie wykonano egzekucję
Świat

