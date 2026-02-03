Rosyjski ślad w aktach Epsteina. "To jest totalnie, niestety, możliwe"

Pełczyńska-Nałęcz o aferze Epsteina: moralne trzęsienie ziemi Źródło: TVN24

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

W ubiegłym tygodniu amerykański resort sprawiedliwości opublikował kolejne dokumenty w sprawie Jeffreya Epsteina - około trzech milionów stron z akt. We wtorek premier Donald Tusk zapowiedział powstanie zespołu analitycznego w celu zbadania polskich wątków w aferze. Zespołem kierować ma minister sprawiedliwości i prokurator generalny Waldemar Żurek.

Sprawę ujawnionych akt i decyzję szefa rządu o powołaniu zespołu analitycznego komentowała w "Faktach po Faktach" w TVN24 Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz, ministra funduszy i polityki regionalnej oraz przewodnicząca Polski 2050.

- To jest jakieś moralne trzęsienie ziemi, mam wrażenie, i to takie w wymiarze całościowo na pewno świata zachodniego - oceniła.

Jak podkreśliła, "mamy do czynienia z gigantyczną aferą pedofilską, w którą są zamieszane najważniejsze elity, prawdopodobnie z wszystkich państw świata zachodniego, oczywiście ze Stanami Zjednoczonymi na czele".

Wpływy KGB? "Totalnie możliwe"

Pełczyńska-Nałęcz podkreślała, że "na to wszystko się nakłada taki cień podejrzenia, że a nuż stoją za tym rosyjskie służby".

Opublikowane w piątek akta sprawy Epsteina wskazują, że finansista i przestępca seksualny utrzymywał kontakty z wieloma Rosjanami mającymi powiązania z Kremlem. Wywołało to podejrzenia, że Epstein mógł mieć również powiązania z KGB, które w ten sposób zbierało kompromitujące informacje na elity świata zachodniego.

- To jest totalnie, niestety, możliwe - oceniła szefowa MFiPR, która w latach 2014-2016 pełniła funkcję ambasador RP w Moskwie.

Jak powiedziała, pasuje to do mechanizmu działania rosyjskich służb. - Prowokowanie tego typu zwyrodniałego zachowania ze strony elit zachodnich, potem zbieranie na tych ludzi materiałów kompromitujących i następnie szantażowanie tych ludzi i zmuszanie ich do tego, żeby działali zgodnie z interesem rosyjskim - oceniła.

Odnosząc się do zapowiedzianego przez premiera powołania zespołu, stwierdziła, iż "bardzo słusznie, że taka komisja powstaje, żebyśmy od strony polskiej wiedzieli wszystko na ten temat".

Kiedy spotkanie z Tuskiem?

Gościni "Faktów po Faktach" mówiła także o sprawach dotyczących polityki wewnętrznej kraju.

Ministra w minioną sobotę wygrała powtórzoną drugą turę wyborów na przewodniczącą Polski 2050, pokonując ministrę klimatu i środowiska Paulinę Hennig-Kloskę. Obu kandydatkom gratulował na wtorkowym posiedzeniu rządu premier Donald Tusk. Zapowiedział też, że "będziemy w najbliższych dniach rozmawiali o ewentualnie nowych, kolejnych wspólnych przedsięwzięciach".

Jak oceniła nowa przewodnicząca Polski 2050 w TVN24, to "bardzo miłe słowa". - Bardzo dziękuję panu premierowi (za) tak miłe gratulacje dla mnie i też uznanie mojej konkurentki - dodała.

Jak zapowiedziała, "w najbliższych dniach" spotka się z premierem. - Pan premier pozytywnie odniósł się do tego, żebyśmy porozmawiali. Na pewno takie spotkanie będzie. Spotkanie, jak pan premier bardzo słusznie podkreślił, o sprawach - powiedziała Pełczyńska-Nałęcz.

Pytana, czy odbiera to jako zapowiedź jej nominacji na wicepremierkę, odparła: - Ja to odbieram jako spotkanie, które uważam, że bardzo dobrze, że się zdarzy.

Władze Polski 2050 rekomendowały Pełczyńską-Nałęcz na to stanowisko jeszcze pod koniec września. Polska 2050 jest obecnie jedynym członkiem koalicji rządzącej bez teki wicepremiera.

Na uwagę, iż pojawiały się głosy, że być może to Szymon Hołownia mógłby zostać wicepremierem, ministra odparła: - Rozmawiałam dzisiaj z marszałkiem Hołownią. On mi po raz kolejny bardzo wyraźnie powiedział, że absolutnie on nie jest zainteresowany obecnością w rządzie, co mówił wielokrotnie.

"Żadnych rozmów z PiS o koalicji toczyć nie będę"

Liderka Polski 2050 skomentowała też pojawiające się w sejmowych kuluarach doniesienia, jakoby po objęciu sterów przez nową przewodniczącą partia miałaby opuścić koalicję 15 października i utworzyć rząd z Prawem i Sprawiedliwością.

Jak powiedziała Pełczyńska-Nałęcz, spory wewnątrz koalicji rządowej nie powinny być mylone z chęcią jej opuszczenia. - Nie będziemy potakiwaczami. Jesteśmy z naszym DNA, jesteśmy dla spraw, jesteśmy częścią tej koalicji. Jak się podejmuje zobowiązania wobec wyborców, to się tych zobowiązań dotrzymuje - mówiła.

Podkreśliła, że jest różnica między rozmowami z posłami PiS o bieżących projektach rządowych a negocjowaniem nowej koalicji. - Jeżeli prowadzimy jakieś projekty ustaw, na przykład projekty mieszkaniowe i uważam, że dobrze, żeby miały podpis prezydenta i to by wymagało rozmowy z prezydentem, to ja jestem gotowa na taką rozmowę - zaznaczyła.

- Ja żadnych rozmów z PiS-em o koalicji nie toczyłam, nie toczę i toczyć nie będę - zapewniła.

OGLĄDAJ: Pełczyńska-Nałęcz o temacie spotkania z premierem: jest szereg kluczowych projektów